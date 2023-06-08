14 доказательств того, что шутки про гуманитариев не просто так на свет появились
Гуманитарии — они такие, порой не знают как решить математическую задачку для первоклашек или полку в ванне повесить. Зато влет могут разобрать любое слово по слогам, а еще помочь с переводом. Мы обратились к историям от пользователей сети, уверенных в том, что гуманитарии — это сила.
- Мама работает в школе. Завуч поведала, что на корпоративе повздорили два филолога, обеим женщинам около 30-35. Одна утверждала, что классика — это все, а вторая говорила: «Пора бы уже осовременить список литературы в школе». © BloodAzzi / Pikabu
- У меня черный кот — Чернышевский, белый кот — Белинский. Правильно, я филолог! © Подслушано / VK
- У меня есть родственник — человек простой, рабочий, девять классов образования. Я — дипломированный филолог английского языка. Сегодня он неправильно произнес одно английское слово, и я его поправила. В ответ получила лекцию на повышенных тонах о том, что я останусь в одиночестве, ибо пойму, что принципы надо запихивать куда подальше, когда со мной ни одна живая душа общаться не захочет. Выслушала я это, и как у филолога английского языка у меня возник вопрос: Что это было? © Палата № 6 / VK
- Я полный гуманитарий, вообще безнадежный. Брат же, наоборот, физик. И однажды, когда я пыталась пожаловаться ему на тяготы своей учебы в универе, он без капли сомнения на лице изрек: «Это надо прочитать и запомнить. Что может быть проще?» © Caramel13 / Pikabu
- Я филолог-лингвист, подрабатывающий бариста и каждый день реализовываю высокую миссию — обучаю людей правильно говорить. В процессе оформления заказа провожу прикольные интерактивы с клиентом, после чего вознаграждаю домашними печеньками к вкусному напитку. И замечаю, что постоянные посетители исправляют свою речь. © Палата № 6 / VK
- Я по первому образованию — филолог. И как же меня бесит эта филологическая болезнь — исправлять чужие ошибки в речи и тексте. Постоянно происходит так, что если читаю текст, а мозг распознает ошибку — глаза автоматически возвращаются на начало этого слова, при этом в голове звучит правильный вариант. © Палата № 6 / VK
- Четверо взрослых мужиков пошли запускать салют в новогоднюю ночь. Двое — кандидаты гуманитарных наук. Поджигаем — не поджигается. 4 зажигалки на морозе извели, 5 салютов испробовали — не поджигаются, негодяи. Пошли 5-ю искать. Рядом большая компания, попросили у них. 5-й зажигалкой тоже не получается. Решили, что ветер, а салюты бракованные. Относим зажигалку. Говорим, что не получается ничего все равно. Тут мужик в вызвался помочь. Подходит, смотрит на наш салют, поворачивается к нам и выдает:
— Мужики, а чего вы колпачок с фитиля не снимаете? © serg86 / Pikabu
- Люди технических профессий могут что-то починить, приварить, построить. А я вот переводчик, и сегодня гости вызвали меня на кухню, чтобы срочно перевести надписи на мамином халате. © PercaPercidae/ Pikabu
- Когда сестра училась на гуманитарном факультете в институте, часто рассказывала про одногруппницу. Та сдавала почти все экзамены на отлично, особо не готовясь и зная материал максимум на 3. А успех был в ее находчивости. Она с 1-го курса на всех экзаменах во время ответа выдавала очень много цитат великих людей разного времени, что давало понять всем преподавателям, какая она умная и начитанная (Вон сколько цитат знает!). А суть в том, что она все эти цитаты придумывала сама. А преподаватели физически не могли знать, сама она выдумала или взяла из литературы. Ну и не проверяли ни разу. © spirex74 / Pikabu
- Препод по высшей математике каждую пару начинал со слов: «Эта фигня вам не понадобится никогда в жизни, но я вам все же расскажу». Мы, как студенты-филологи, очень ценили его здравый взгляд на вещи. © Палата № 6 / VK
- Мой мужчина-технарь всегда умиляется, когда на всякие научно-познавательные видео я реагирую фразами «О-о-о, а как это так?!» И говорит: «Катенька познает мир». Еще разыгрывает, показывая что-нибудь из технической области (физика). В духе «Хочешь, фокус покажу?» А для меня это прямо чудеса, реально. Еще я абсолютно не умею считать большие числа. Всегда с собой калькулятор ношу.
- А я гуманитарий закончивший математический класс физико-математического лицея, еще в школе решавший уравнения из высшей математики. И я до сих пор не понимаю, зачем мне были нужны химические формулы, валентность элементов и вся эта ерунда. Искренне. © Алина / ADME
- Я недокандидат философии — ушла из аспирантуры, работаю в айти. Мой коллега — кандидат исторических наук. В рабочем чатике постоянно подкалываем друг друга. © Silverchiffa / ADME
- Я программист, все остальные в семье гуманитарии. Младшая сестра тоже склоняется к точным наукам. Сегодня пришло сообщение от мамы, в котором была фотография легкой математической задачи и подпись: «Помоги решить, пожалуйста. И не говори сестре. Я тоже хочу быть немного умной в ее глазах». © Палата № 6 / VK
Гуманитариям нелегко даются точные науки и всякие технические штучки. Ну и ничего, им и так вполне неплохо, зато у них есть широкий кругозор и большой словарный запас. У них даже шуточки свои имеются, которые порой технарям не понять.
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