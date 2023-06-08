14 доказательств того, что шутки про гуманитариев не просто так на свет появились

Гуманитарии — они такие, порой не знают как решить математическую задачку для первоклашек или полку в ванне повесить. Зато влет могут разобрать любое слово по слогам, а еще помочь с переводом. Мы обратились к историям от пользователей сети, уверенных в том, что гуманитарии — это сила.