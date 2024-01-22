14 доказательств того, что стоит только забыть о бывших, они это почувствуют и тут же объявятся

Бывшие... С ними можно остаться в нормальных отношениях или заблокировать во всех соцсетях, но что уж точно невозможно, так это забыть их причуды. А как иначе, если они даже спустя годы умудряются напоминать о себе? К счастью, герои и героини нашей статьи выбрали не страдать по бывшим, а изредка посмеиваться и с юмором вспоминать их выходки. А в конце статьи есть бонус, наглядно показывающий, какие сообщения от бывших все-таки радуют, а не бесят.