14 доказательств того, что стоит только забыть о бывших, они это почувствуют и тут же объявятся
Бывшие... С ними можно остаться в нормальных отношениях или заблокировать во всех соцсетях, но что уж точно невозможно, так это забыть их причуды. А как иначе, если они даже спустя годы умудряются напоминать о себе? К счастью, герои и героини нашей статьи выбрали не страдать по бывшим, а изредка посмеиваться и с юмором вспоминать их выходки. А в конце статьи есть бонус, наглядно показывающий, какие сообщения от бывших все-таки радуют, а не бесят.
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Бонус: «Жить нужно так, чтобы тебе писал не бывший, а бывший работодатель»
Даже бывшие не становятся «теми самыми бывшими» просто так: все начинается со свиданий. И у нас есть подборка историй об эпичных свиданиях, которые и захочешь забыть, а не забудешь.
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что стоит только забыть о бывших, они это почувствуют и тут же объявятся
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