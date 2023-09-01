14 историй о поступлении в школу, чья развязка столь же интригует, как фраза учителя: «А к доске пойдет...»

«Как могут поровну разбежаться в 2 стороны 7 зайчиков?» — если ни вам, ни вашим детям не задавали такого абсурдного вопроса, значит, вы избежали собеседований при приеме в 1-й класс. И хотя сейчас такого рода тестирование допустимо только в заведениях, имеющих право на отбор учеников, например, в гимназиях, немало родителей припомнят курьезные истории о том, как проходила подготовка к поступлению в начальную школу. Думаем, эти рассказы вас позабавят, а бонусная история покажет, каким волнующим для детей бывает 1 сентября.