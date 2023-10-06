14 доказательств того, что заводить друзей во взрослом возрасте не менее прикольно, чем в детстве в песочнице
Бытует мнение, что заводить друзей можно только в детстве или юном возрасте. Действительно, у многих остались близкие приятели со школы или университета. Но найти хороших приятелей можно и будучи взрослым. Некоторые истории рождения такой дружбы настолько необычные, что имеют все шансы стать потом семейными байками.
- Моя новая мастер по маникюру сказала, что 2 года рисовала портреты на памятниках. Потом сказала, что у нее нет подруг. Потом мне принесли какао и конфету с предсказанием. А в нем было написано, мол, впустите в свою жизнь новую дружбу. А она возьми и спроси, есть ли у меня кто на примете. Думаю, это заговор, чтобы подружиться со мной. © LenaWatermello / Twitter
- Общались с парнем на фоне общих интересов в кино и музыке. Подружилась и с его девушкой тоже. Через год она стала бывшей, но мы дружили и с ней, и с новой тоже. Потом и эта стала бывшей, но мы все равно общались. Прошло пару лет — я стала его бывшей. Потом он встретил новую девушку, я за время их отношений вышла замуж, а они расстались. Через 2 недели идем наконец-то на его свадьбу. Весь отряд из бывших, дружим все вместе и с невестой его подружились. © Подслушано / Ideer
- Катались как-то вместе с одним парнем на лыжах. Я неудачно проехался, влетел в деревья, сломал ногу. Так вот он вытащил меня оттуда, чтобы меня могли эвакуировать. Смотрел на него и думал тогда: «Вот он, мой лучший друг». © Dolinski_Von_Hoyer / Reddit
- Как подружиться после 35. Неделю назад я увидела во дворе девушку, с которой мы в одном стиле были одеты, она тоже с малышом. Я буквально подошла с фразой «У тебя ребенок, у меня ребенок, давай дружить». Стрельнула номерок. Сегодня она написала, мол, пошли гулять. Погуляли, в субботу идем на фестиваль. © ke9 / Twitter
- Когда муж сделал мне предложение, ответила «Да» и добавила, что моей мечтой детства было сбежать с любимым и пожениться тайно. Так и сделали. Никому не сказали, уехали в другой город, подали заявление. Свидетелями пригласили случайных прохожих с улицы. Через месяц позвонил свидетель: оказалось, у него дела в нашем городе. Жили у нас (они со свидетельницей — муж и жена), мы очень весело проводили время, сдружились. Потом еще визит, мы тоже ездили к ним. Сейчас мы — лучшие друзья семьями. © Подслушано / Ideer
- Друг часто путешествуют и поделился своим способом заводить новых друзей. Обычно он как бы случайно натыкается на кого-то в клубе или каком другом заведении, заводит разговор, простит показать окрестности. Думал, что он шутит, пока однажды в Осло не скопировал эту схему. Теперь у меня есть друг-сантехник из Норвегии. © WWM / Quora
- Вспомнил историю о том, как в свои 17 я завел крепкую мужскую дружбу с компанией гопников. Представьте: невероятно лохматый и потерянный я, максимально стереотипные гопники. Я по вечерам ждал девушку, которая мне нравилась, с работы. Частенько пробегал мимо компании гопников, чтобы успеть на пересадку. Месяца через два такого хождения я поймал себя на неожиданном. В очередной раз проходя мимо ларьков, я совершенно рефлекторно кивнул отдыхающим гопникам. Что было еще неожиданнее, один из них кивнул мне в ответ. Это повторилось следующей ночью. И следующей. И повторялось вообще-то каждый раз, пока я не уехал из того района. © nevoroman / Twitter
- Как-то раз с друзьями решили пошутить над случайным человеком по телефону. Позвонили, спросили, может ли он починить холодильник. В общем, общаемся уже 4 года. © -jellybones / Reddit
- Сегодня познакомилась с человеком максимально неожиданным образом. Ехала в автобусе, напротив меня сидела девушка, место рядом со мной освободилось и она решила пересесть, так как рядом с ней, максимально развалившись, сидел какой-то молодой человек. Неожиданно автобус начал тормозить и, чтобы не упасть, эта самая девушка схватила меня за волосы. Зато буквально через пару минут мы уже болтали обо всем на свете. Не думала, что так бывает. © Палата № 6 / VK
- «Как твой геморрой?» — вопрос, который можно задать только близкому человеку, но никак не коллеге. И совсем не тогда, когда у него на самом деле гайморит. На его месте я бы возненавидела себя, так как вопрос прозвучал громко на весь офис, а он лишь посмеялся, исправил, а потом добавил меня в друзья. Умею я заводить новых друзей. © Подслушано / Ideer
- Однажды один общий знакомый сказал еще одной нашей знакомой, что она мне жутко не нравится, потому что неправильно воспитывает детей. Она мне гневное письмо написала, мы начали ругаться. В итоге дружим уже 10 лет. © 481126 / Reddit
- Когда я была в декрете, мне было скучно просто гулять с коляской. Я подошла к первой попавшейся девушке с ребенком примерно моего возраста и такая: «Привет! Давай вместе гулять с детьми». Позже выяснилось, что девушка живет в моем подъезде. Она отличный человек и прекрасный друг. Я очень рада, что тогда просто подошла к ней. © Irma91 / Pikabu
- Мы вместе работали, ее подсадили ко мне в кабинет. Я сначала подумала, что она странная, потому что могла ни с того ни с сего задать вопрос максимально вне контекста. Но самый странный был: «А у тебя глаза настоящие?» Я сидела и хлопала ими, не понимая что к чему. А она такая, мол, линзы носишь какие-то? Я поржала и сказала, что это мои глаза, без линз. Так она меня и покорила. 5 лет уже дружим.
- Мы с моей хорошей подругой познакомились на дороге. Я вовремя не остановилась и влетела ей в бампер. Орали полчаса, я ее курицей назвала. Потом обменялись страховками, я записала ее номер телефона. Вечером от нее приходит фотка — открываю, а там смешной мем, над которым я полчаса назад ржала во весь голос. Так и начали общаться.
Увы, друзья бывают и хуже незнакомцев. Вот несколько историй от людей, которым их добрые, казалось бы, приятели свинью подложили.
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что заводить друзей во взрослом возрасте не менее прикольно, чем в детстве в песочнице
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