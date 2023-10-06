14 доказательств того, что заводить друзей во взрослом возрасте не менее прикольно, чем в детстве в песочнице

Бытует мнение, что заводить друзей можно только в детстве или юном возрасте. Действительно, у многих остались близкие приятели со школы или университета. Но найти хороших приятелей можно и будучи взрослым. Некоторые истории рождения такой дружбы настолько необычные, что имеют все шансы стать потом семейными байками.