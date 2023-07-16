14 доказательств того, что жара — это испытание не для слабонервных

Когда за окном царят зима и холод, мы мечтаем о лете и его ярких солнечных днях. Но когда эта долгожданная пора наступает, она зачастую приносит нам суровое испытание — беспощадную жару, которая даже часто приходится не по душе даже самым теплолюбивым. В такие моменты особенно ценятся комфортные места с кондиционером, где можно укрыться от палящего солнца.

Мы и сами всей редакцией с пониманием кивали, когда читали наблюдения о знойной погоде, что стоит за окном. А в конце статьи вас ждут доказательства того, что в жару человек способен на что угодно.

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Бонус: порой жара приводит к еще каким креативным поступкам

Лето, жара, вылезла из метро мокрая от пота и уже вообще невкусно пахнущая. Тут мне пишет он — мужчина моей мечты. Мол, встретит меня. Сивые воробушки! В ужасе понимаю, что даже салфеткой влажной не спасусь. Лихорадочно думаю, что делать и тут вот он! Солярий за углом от входа в метро. Беру пять минут. И вуаля! Там есть душ. А вы когда-нибудь экстренно мылись перед свиданием почти в центре города? © Подслушано / Ideer

Жара, маршрутка. Наблюдаю картину: женщина закрывает все, до чего может дотянуться. Кроме одного окошка, там девушка отказалась закрыть и ей не дала. Тетка повозмущалась, а потом просто взяла и резко нацепила на себя пакет. Пакет! «Закройте, дует!» против «Откройте, жарко!» © Послушано / Ideer