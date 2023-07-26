14 доказательств того, что никогда не знаешь, как повернется жизнь
Говорят: «Знал бы, где упадешь, ― соломки бы подстелил». Это правда, ведь жизнь может сложиться самым необычным образом. Некоторые истории из этой подборки забавные, другие же заставляют здорово задуматься.
- У нас в школе была учительница, которая весь девятый класс просто унижала нас. Говорила, что мы будем дворниками работать. Как-то собрали нас и наших родителей. В своей речи эта учительница сказала: «Вы что? Хотите, чтобы ваши дети выросли дворниками?!» После этого встала одна из мам и сказала: «Я дворник. И что дальше?» Учительница застыла и не знала, что сказать. © Подслушано / Ideer
- Было время, когда уже в зрелом возрасте совпало несколько неблагоприятных факторов. Я развелась, лишилась жилья. Со мной живет дочь-первоклашка, а от бывшего мужа никакой помощи нет. Дочь утром нужно отводить в школу, а в обед забирать, делать с ней уроки — в общем, работа по стандартному графику отпадает. Я пошла таксовать вечерами и ночами. Два года в таком режиме. И пофиг, что у меня высшее образование, опыт и руководящие должности в анамнезе. Стыдно не было. Сейчас работаю по специальности. © user4962910 / Pikabu
- Жизнь такая непредсказуемая. Подруга, которая была самой амбициозной в нашей группе, вышла замуж в 21 год и сейчас просто домохозяйка. © Sagarika Sinha / Qoura
- Есть знакомый. В 45 лет вышел на пенсию и не знал, чем заняться. А он высокий, спортивный, харизматичный. Увидел объявление о наборе в массовку — пошел на пробы, и его взяли. А он всегда мечтал сниматься в кино. Сейчас ему 49, он постоянно на съемках — играет пусть и второстепенных персонажей, но со словами.
- Нас с братом двое, я старше. Когда мы подросли, родители сказали, мол, поможем купить вам 2 двушки в ипотеку. Мы распределили платежи, взяли две ипотеки и усиленно выплатили мою «в 4 руки». К этому времени у брата появилась полноценная работа, и всей семьей нам осталось примерно 2 года, чтобы закрыть его ипотеку. Потом я сошлась с парнем. Жили хорошо, но однажды он узнал, что я выплачиваю ипотеку брата. И сказал: «Тебя разводят, у тебя же уже есть квартира, зачем помогать брату?» И тут я подумала: «Зачем мне такой неблагонадежный мужик?». Выгнала его. Думаю предложить семье потом еще и дачу на всех взять. © Подслушано / Ideer
- Была у меня одноклассница. Училась хорошо. Как и большинство из нашего класса, собиралась поступать в вуз, получить высшее образование. Каково было мое удивление, когда на встрече одноклассников выяснилось, что она бросила институт и стала профессиональной танцовщицей. С успехом выступает в Токио.
- Когда-то я работал грузчиком в аэропорту. Однажды меня вызвали в кабинет к начальнице: она попивала кофеек и раскладывала пасьянс. Тогда я подумал: «А ведь хорошо быть начальником, просто раздавай задания и спокойно коротай время, не работая». И в тот момент пообещал себе, что стану начальником. Прошло 15 лет. Я — руководитель в большой компании. В моем прямом подчинении 200 человек. И что я хотел бы сказать тому себе: «Получай нормальную профессию! Руководить не так просто, как ты думаешь. И если ты можешь позволить себе попивать кофе, значит, ты либо очень хороший руководитель, либо профан и скоро развалишь фирму». © redderick0502 / Pikabu
- Я учился на очном на информатика-экономиста, жил с родителями. Думал: «Ух, как сейчас выйду крутым специалистом!» Но с каждым курсом уверенность, что я что-то полезное узнаю, падала. Закончил вуз, отсылал резюме, но за три месяца ничего не нашел. Устроился оператором в транспортную компанию, платили хорошо, но понял, что деградирую. Через 1,5 года уволился и чудом устроился менеджером проектов в веб-студию. И за год работы узнал больше, чем за 5 лет универа! Сейчас работаю кем и хотел — разработчиком сайтов. А универ просто подарил мне 5 прекрасных лет жизни и хороших друзей. © destroyer87 / Pikabu
- Теще с ее новоиспеченным муженьком не хватало 1,5 млн на загородный дом мечты. Уговорили они свою дочь (мою будущую жену) взять на себя кредит, а выплачивали бы они. Все на честном слове. Через полгода они платить перестали, долг оказался на жене. Потом выплачивать их ипотеку стал я, так как жена в декрете. А мамаша ее возвращать деньги отказывается и дом продает. © geserm1 / Pikabu
- Одноклассница развелась с мужем. Много я о нем «хорошего» узнала. А потом этот же человек пытался отбить жену моего брата. Важный момент: брат с женой живут в другом городе. Мир тесен.
- У деда было больше 10 детей. Все они жили на ферме. Эта ферма принадлежала семье на протяжении многих поколений, почти два столетия передавалась самым трудолюбивым сыновьям. Когда время деда подходило к концу, он собрал своих детей. Со всеми говорил с глазу на глаз и спрашивал: «Я пытаюсь понять, кто из вас больше всего хочет взять на себя управление фермой после того, как я уйду?» Дед желал, чтоб кто-то продолжил его дело. Наследство получил мой дядя. Дядя пожал плечами: «Папа просто любил меня больше всех». Кстати, он сразу продал ферму. Оказался отличным лжецом. © Adele Kurtz / Qoura
- Мне было 15. Я к бабушке зашла, она дала домой овощей. Я поперла. Иду еще и думаю, что пожадничала: тяжело, надорвусь. Меня догоняет на велике дедушка, мол, в сумки заглядывала? И тут эпик фейл, так как из каждой я достала по кирпичу. Это мне братья двоюродные подсунули, юмористы выискались! Хотела от злости выкинуть, но дед запасливо отобрал — у них тогда стройка была в разгаре. © Pipitta / ADME
- Родители решили, что пришло время выдать меня замуж. Я всячески отбрыкивалась. Закончила учебу и начала работать — родственники стали давить еще сильнее. Я не хотела выходить по расчету, но окружающие говорили, что надо смириться и просто найти кого-нибудь. А то, мол, так и останешься одна. Я же мечтала о любви — и, о чудо, влюбилась в мужчину, который тоже полюбил меня. Сейчас мы вместе. Все случилось как по волшебству! © Unknown author / Qoura
- Сестра поступила в университет и переехала в город из деревни. Денег не хватало катастрофически, она бралась за все возможные подработки. На четвертом курсе мыла полы по вечерам в родном вузе. Смущалась жутко. Как-то вечером она мыла коридор, а мимо проходил старенький профессор. Он остановился, посмотрел на нее. Надел очки, еще раз посмотрел. А потом сказал: «Я, будучи аспирантом, грузчиком подрабатывал. Я вас обязательно запомню». После вручения диплома он подошел к ней и предложил поступать в аспирантуру — писать у него кандидатскую. Сейчас она живет заграницей, много путешествует с лекциями. © 1propanmetan / Pikabu
Странности случаются сплошь и рядом. Например, один парень пошел на первое свидание и попал ну в очень неловкую ситуацию.
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что никогда не знаешь, как повернется жизнь
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