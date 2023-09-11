14 эпичных халявщиков, о которых люди уже слагают легенды
Бережливость довольно важное и полезное качество, которое помогает совершать меньше импульсивных покупок, контролировать расходы и, как следствие, копить приличные суммы. Вот только это все хорошо лишь до тех пор, пока экономия идет за свой, а не за чужой счет. В ином случае есть риск стать одним из нелепых злодеев в историях, которыми часто делятся пользователи сети.
- Живу у моря, родственники приехали и обнаглели вконец. Я бы, может, и стерпела, но сын спрашивает, почему они не живут в гостинице, берут еду из холодильника и ничего не покупают, без спроса берут его вещи и т.д. Я и сама себе такие вопросы задаю. Тем более, что в родном городе, когда мы приезжали, они нами вообще не интересовались: с праздниками не поздравляли, приехали без подарка сыну и почти без денег. В уверенности, что я их буду кормить. © Подслушано / VK
- У моего молодого человека были проблемы по работе, и ему пришлось уехать. Чтобы быть рядом, я бросила институт, хорошую работу, родных и друзей и уехала к нему на другой конец страны. Но когда я приехала, он сообщил, что я неблагодарная и вообще-то должна была окончить институт и заработать нам на квартиру. А все потому, что однажды у меня не было денег даже на продукты, и он некоторое время меня снабжал. © Подслушано / Ideer
- С мужем вместе со школы, оба из бедных семей. Прошли вместе все круги ада, теперь он на хорошей должности с приличной зарплатой. На время декрета я домохозяйка. Тут муж начал замечать, что колготки, помады, платья, маски и прочее — не бесплатные. Да ладно? Сказал, что, когда нам было по 17 лет, я выглядела отлично и без лишней мишуры. Окей, недельку не красилась особо, одевалась в джинсы и футболку, потому что в рваных чулках как-то не очень на улицу выходить. Привыкший к ухоженной мадам, он все осознал. Жаль, что мне не 17 лет. © Подслушано / VK
- Мы с парнем оба хорошо зарабатываем, и я привыкла к определенным удобствам, жили мы отдельно, поэтому не знала нюансов. Договорились лететь на отдых, я беру билеты, он — отель. Заранее сказала, что отель нужен на уровне, он, конечно, согласился. Полетели туда бизнесом, а вместо отеля какой-то клоповник! Заявляет, мы же в отеле спать будем только, зачем там нормальный душ, приличный завтрак и удобная кровать? Съехала сразу, нашла годную гостиницу, его билет обратно аннулировала. Так эта бестолочь сначала радостно пыталась вселиться в мой оплаченный номер, а потом возмущалась, что самому надо билет обратно покупать. © Подслушано / VK
- Жили студентами в общаге втроем в комнате. И один начал зажимать деньги на продукты. Постоянные отмазки. Как-то звонит, просит одолжить 3 тысячи. Думаем, может очень надо человеку. А он приезжает в общагу и показывает, что купил новый ноутбук. Даже не проставился, чтобы отметить. А через полгода вообще съехал. © DenimDef / Pikabu
- Ушла в декрет с зарплаты 250 тыс. и внушительной финансовой подушкой, про которую муж не знал. Все годы брака жили с раздельным бюджетом. И вот он, такой любящий, уже через 2 месяца заявил, что я должна письменно предоставлять «на согласование» список трат, а он уже будет решать, на что давать деньги, а на что — нет. И что мне ничего не нужно, мол, все равно с ребенком сидишь. Развелась, но до сих пор злюсь. Вот что у мужчин в голове? Почему декрет для них — это повод тебя максимально унизить? © Подслушано / Ideer
- Знакомая работает репетитором математики, рассказывала недавний диалог с клиенткой.
— В объявлении указана тысяча — это за месяц?
— Нет, это за час занятия.
— Так это же, если вы будете по 8 часов работать, это 8 тысяч за один только рабочий день?!... И 160 тысяч в месяц? Куда вам столько?
Говорит, в тот момент даже не нашлась, что ответить. Просто обалдела от наглости и положила трубку. Потом мы пошутили, зачем, мол, тетке математику учить, если она и так прекрасно умеет считать чужие деньги. © Wildwildworld / Pikabu
- Пришла работать бариста. По итогу втюхaли еще и обязанности контент-менеджера. Я подумала, что сделаю услугу самой себе: кофейня не очень популярная, а так больше клиентов — больше чаевых. Вот только стоило мне все раскрутить, приложив сумасшедшее количество сил при минимуме денег, как меня поперли. Вот так просто! Хозяйка сама встала за прилавок и сказала забыть к ней дорогу. Я им тупо сделала шикарную рекламу на половину минималки за подобное, так еще и как бариста им деньги приносила. Наглость людей не имеет границ! © Палата № 6 / VK
- Лет 10 назад сошлись с девушкой. Жили у меня. Я зарплату получал наличкой, деньги дома просто лежали в вазочке на полке, по необходимости брали сколько надо. Она полгода не работала, затем устроилась. Получила первую зарплату. Через пару дней собирается в магазин и берет деньги из вазочки, хотя туда ничего не клала. Говорю, ты же зарплату получила. В ответ агрессивно: «Это мои деньги!» Спрашиваю, мол, мои деньги — наши, а твои — это твои? В ответ рычит «да». Хочу заметить, что ранее ни разу не ругались, даже голос друг на друга не повышали, а тут раскрылся человек. Велел собрать вещи и удалиться. © llammer / Pikabu
- Как же меня бесят люди, которые «забывают» отдавать долги. Перестала общаться с коллегой по этой причине. Надоели эти бесконечные: «Ой, ты идешь в магазин, купи мне печенье / булочку / кефирчик, я деньги тебе потом отдам!» А когда я пару раз напоминала, она с обиженным лицом говорила: «А что, я разве не отдала? А мне кажется, я отдавала... Ну ладно, на...». © Палата № 6 / VK
- Достаточно долго откладывал деньги на покупку машины, накопилось около 300 тыс. Однажды звонит мне друг, с которым знаком лет 20, просит одолжить ему тысяч 200, срочные семейные обстоятельства. Денег дал, расспрашивать не стал, продолжил откладывать на машину. Пришло время получить долг обратно, естественно «не могу отдать всю сумму, есть 50, остальное частями». Дружить мы перестали, раз в месяц приходится напоминать ему о себе, а в последний раз вообще меня вывел из себя. Скинул мне на карту 5 тысяч, потом позвонил и сказал что-то типа: «Ты наверное уже тратишь мои деньги в ресторанах, а я их от семьи отрываю!» А самое забавное, занимал он, оказывается, чтобы купить новую машину. © SuperMikhail / Pikabu
- Я замужем, двое детей. Моя мама постоянно упрекает меня деньгами, которые я трачу на себя. Последней каплей стало то, что я джинсы себе за две тысячи купила! За два года первые джинсы! «Лучше бы детям купила что-нибудь, а сама в секонд-хенде оденешься», — сказала она. © Подслушано / Ideer
- Мама постоянно пытается надуть меня на деньги. В 16 я устроилась на первую работу, зарплата мизерная. Но мне сразу перестали помогать и сказали отдавать треть. Сейчас каждый раз, когда иду в гости, выкатывают список «к чаю»: красная рыбка, говядина, моцарелла и т.д. Но апогеем стало, когда мы с мужем решили помочь им отремонтировать дачу своими силами, и мама заявила: «Доча, ну раз уж вы нашей дачей пользуетесь, давайте и стройматериалы будем закупать в складчину — имейте совесть, мы же не миллионеры». Родители небедные, пенсионеры, плюс у папы хорошая работа. Люблю их, но как речь заходит о деньгах — зла не хватает. © Подслушано / Ideer
- У сестры случилась беда — муж привел домой любовницу, а ей велел выметаться. Я приютила ее у себя и всячески поддерживала. Своего мужчину пока перестала приглашать, все-таки однушка. Прошло 4 месяца. Она ни разу даже продуктов не купила, не говоря уж о коммуналке. А вчера вообще зарядила мне: «Как же хорошо вот так вместе жить. Я за это время столько денег сэкономила!». У меня шок. Не знаю, как корректно попросить ее найти себе жилье, потому что она этого делать, походу, не собирается. © Палата № 6 / VK
Жадность многих людей вообще, кажется, не имеет границ. Они вечно пытаются выкрутиться, чтобы урвать побольше и ничего не заплатить. Столкновение с такими беспардонными жадинами нередко оставляет шокирующее впечатление, что подтверждают истории героев следующей статьи.
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