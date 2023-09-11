14 эпичных халявщиков, о которых люди уже слагают легенды

Бережливость довольно важное и полезное качество, которое помогает совершать меньше импульсивных покупок, контролировать расходы и, как следствие, копить приличные суммы. Вот только это все хорошо лишь до тех пор, пока экономия идет за свой, а не за чужой счет. В ином случае есть риск стать одним из нелепых злодеев в историях, которыми часто делятся пользователи сети.