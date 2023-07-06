14 эпичных историй про увольнения, которые можно прокомментировать фразой: «Да гори оно все синим пламенем»
Люди, которые прошли через увольнение, прекрасно знают, что часто оно сопровождается острым чувством несправедливости. Зато как приятно, когда самовлюбленного начальника или завистливых коллег сама жизнь ставит на место, пусть и случается такое нечасто.
- Директор назначила подругу начальником отдела, а потом вдруг такая: «К нам пришла перспективная девочка, я поставила ее на твое место. Побудешь менеджером». Ну, подруга после полугода работы почти без выходных в сердцах написала заявление. Развязка шикарна: «перспективная девочка» оказалась беременной и ушла в декрет. Минус два сотрудника. Карма. © KeraTamara / Pikabu
- За последние 2 недели у нас уволились 18 сотрудников. Всех прозвонил — 14 человек недовольны графиком и неоплачиваемыми переработками (из них пятеро недовольны зарплатой), четверо нашли работу по своему профилю. Что ж, передам данные своему руководству, и оно будет делать а-та-та местному начальству за такую вот ситуацию. © Vivesam.Palve / Pikabu
- Моего коллегу уволили за то, что он положил слабительное в свой собственный обед. Просто кто-то воровал еду из холодильника и коллега решил проучить злоумышленника. Оказалось, это был наш шеф. Говорили, что он даже хотел потом подать в суд на коллегу, мол, отравление. К счастью, у него ничего не вышло. © ***andDivide / Reddit
- В той сети аптек я проработала 10 лет. Один клиент сделал заказ, но перепутал адрес. Вместо того чтобы выслушать мои объяснения, он стал на меня орать и обзывать некомпетентным лентяем. Я пригрозила ему полицией, так он в итоге нажаловался на меня в головной офис, и меня уволили. Ведь клиент всегда прав. © frithjofr / Reddit
- Работаю шестой год в ресторане бариста. Увольнялась за это время четыре раза. Схема всегда одна: выручка растет, хозяин по неведомой высшим силам логике урезает зарплату. Переводит с процента на фикс, вводит штрафы и многое другое. Люди увольняются. Но оставшуюся зарплату и отпускные хозяин выплачивает более-менее честно. 2-4 недели сидишь дома, где-то подрабатываешь, я вот часто просто отдыхаю на отпускные и остатки жирной зарплаты. Потом хозяин звонит, долго-долго ругается на клиентов, падение выручки. Молча дожидаешься, когда тебя позовут обратно, торгуешься, вырываешь себе хорошую зарплату. Выходишь на работу, трудишься год-полтора и входишь в новый цикл. © Подслушано / VK
- Когда я 4 месяца назад пришла на с трудом найденную работу, одна коллега меня моментально невзлюбила. Высмеивала, сплетничала, саботировала мою работу. Я неплохой специалист, придирки от конструктивной критики отличаю. Жаловалась начальнику, но он все время повторял: «Найди общий язык», «Подружитесь». Как я позже поняла, он сам ее боится. Так он еще и поставил меня с ней в пару делать проект! Всю работу выполняю я. Она уходит домой вовремя, а я перерабатываю. Плевать, что денег нет, увольняюсь. Но сначала отомщу: достану из ящика шефа все жалобы, которые писала, и отнесу туда, куда он поленился нести. А еще напишу жалобу в трудовую инспекцию и разошлю коллективу аудиозаписи, где начальник с коллегой друг друга песочат. © Подслушано / Ideer
- Я отправил гневное электронное письмо о своем боссе ему на почту. Случайно. До сих пор не понимаю, что дернуло меня ввести его имя в адресную строку. Я заметил его имя в тот самый момент, когда нажал «Отправить». Никогда раньше так жестко не паниковал. Итог закономерен: я там больше не работаю. © Happy1327 / Reddit
- Когда я работала стоматологом, упаханные коллеги все время надо мной ехидно подшучивали, мол, у нее сопельки и она тут же обе смены отменяет, пациентов переносит, работать не хочет. А они при этом такие молодцы, что приходят на работу больными, заражают коллег и пациентов! Не смогла там работать. До сих пор бесит. © niklson95 / Pikabu
- Работала в одной сети салонов связи и так получилось, что старший продавец ушла в отпуск, а другая коллега — на больничный. Я осталась одна, а график был с 9 до 21. Попросила подмогу с другой точки, но мне прислали такого бестолкового стажера, что проще было без него. Отпахала в таком режиме 45 дней и просто сломалась. Теперь живу с психологической проблемой и на работах долго не задерживаюсь: как возникает нестандартная ситуация, я сразу начинаю перегорать. Никогда! Слышите? Никогда не перерабатывайте в одно лицо в надежде на большую зарплату! Это уничтожит вашу психику. © SukhoyEnot / Pikabu
- Работала в уважаемой организации. Платили мало, работы давали выше крыши, а премии — любимчикам. Чтобы отпроситься у начальницы к врачу, нужно было сообщить, к какому врачу идешь и по какому поводу. Отпуск на 2 недели? Только если будете ходить на работу через день. Долго я пыталась тянуть лямку, чтобы соответствовать столь высокому уровню профессионализма. Когда терпение закончилось, ушла на больничный и написала заявление на увольнение. Угадайте, кто поступил подло? Гремело все учреждение. © Snowflower03 / Pikabu
- Я работал в сети быстрого питания. У нас не было кондиционера. Но вообще-то есть закон, который гласит: как только в здании достигается определенная температура, люди не должны выходить на работу. Я принес термометр — меня уволили. © alonthestreet / Reddit
- Трудилась в конторе, где всю работу, как ни растягивай, делала минут за 50. Начальница занималась только тем, что проверяла мою работу. Так как фирма была новая, обязанностей ей еще не накидали. Я уходила ровно в 18:00, а она задерживалась, изображая бурную деятельность для начальства, хотя ну реально было нечего делать, она тупо в соцсетях сидела. По итогу уволили и меня, и ее, так как фирма обанкротилась. И вот стоило ли ей задерживаться каждый день почти полгода? © Viandniak / Pikabu
- Подруга устроилась на новую работу. Сначала все шло хорошо. Первый начальник ее хвалил, но через месяц его повысили, а подруге поставили новую начальницу. Что тут началось: разговоры высокомерным тоном, непонятные придирки, даже табличку в Excel подруга заполняет не так. Она пожаловалась: «Начальница ведет себя со мной так, словно я тупая, хотя у меня научная диссертация написана». А потом ей коллега по секрету рассказала, в чем дело. Оказалось, эту начальницу перевели из отдела продаж. Продажи у нее были отвратительные, но таблички она заполняет хорошо и выслуживается перед директором. Подруга ждет зарплату и валит из этой конторы.
- В ночную смену на складе я построил замок из коробок из-под печенья и заснул в нем. Меня увидели и уволили. © masontraining / Reddit
К счастью, не все начальники строгие и злые: некоторые из них даже способны перед всем коллективом пошутить по поводу измены своей жены.
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