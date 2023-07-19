14 феерических поездок, которых нельзя просто так взять и забыть. Даже если очень хочется

Метро, автобусы, самолеты и поезда — это неисчерпаемый источник полуанекдотических историй. Просто потому, что редкая поездка обходится без запоминающихся попутчиков.

Попутчики бывают очень запоминающимися. Здесь мы нарисовали комикс, в котором каждый, кто хоть раз путешествовал в поезде, узнает себя и окружающих.