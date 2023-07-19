14 феерических поездок, которых нельзя просто так взять и забыть. Даже если очень хочется
Метро, автобусы, самолеты и поезда — это неисчерпаемый источник полуанекдотических историй. Просто потому, что редкая поездка обходится без запоминающихся попутчиков.
- Я как-то ехала в одном купе с тремя мужиками разного возраста, где-то от 35 до 50. Поезд в 6 утра, вошла, постелила постель и улеглась на свою верхнюю полку, пытаюсь доспать хоть немного. А эти трое сидят и трындят без остановки, знаете о чем? О диетах. Кто на какой диете сидел, на сколько похудел, какая диета лучше. И так все 3 часа, пока не вышли. © Тихая мышка / ADME
- Я охнула, когда в троллейбусе в час пик почувствовала у свой ноги что-то теплое и очень плотное. Смотрю вниз. Бультерьер. Без намордника. Без поводка. Глаза умные. Пасть акулья. Очень люблю собак, но к такому близкому контакту я как-то готова не была. © Ирина / ADME
- В самолете женщина пожаловалась: в ее обеде плохая картошка. Бортпроводница растерянно объясняла, что обедов больше не осталось. Скандалистка не унималась, тогда позвали старшую стюардессу. Та посмотрела на даму, затем на картофелину. Взяла картофелину и хорошо поставленным учительским голосом выдала: «Ты была очень плохой картошкой!» Затем стюардесса осторожно положила овощ обратно на тарелку и сказала скандалистке: «Ну вот, мадам, думаю, больше проблем с этой картошкой у вас не будет». И ушла. Гениально! © Fergal Dearle / Quora
- Ехал на автобусе в другой город. Рядом села красивая девушка, ну просто милашка. Я думал, поболтаем, но была уже ночь, и она сразу легла спать. Ближе к рассвету я обнаружил ее голову у себя на плече. Посмотрел, улыбнулся, но через пару минут барышня захрапела, у нее потекли слюни прямо мне на плечо. Мда, хорошо, что мы не видим себя во сне. © Подслушано / VK
- Поезд, 6 утра, люди еще пытаются доспать. Вдруг слышу сквозь сон наглое «туц-туц-туц». Открываю глаза: все злобно уставились на рослого мужика-меломана, но молчат. Только я сделала ему замечание. Не постеснялась. А в ответ мужик вытащил из уха наушник и удивленно так спросил: «А что, слышно разве?» Оказалось, он просто разъем от наушников в телефон неплотно воткнул.
- Лет 20 назад моя мама ехала в скором поезде, набитом битком. И вдруг у одной женщины начались схватки. В общем, родила она прямо в поезде. © Nidhi Pandurangi / Quora
- Обычно я прекрасно сплю в поездах. Но не в этот раз. Ехала с женщиной, которая везла с собой кошку. Почему-то именно на ночь тетка выпустила кошку погулять. Я всю ночь слышала громкий и какой-то зловещий шепот: «Кис-кис-кис». К утру на женщину точил зуб весь вагон.
- Мне было 6 лет. Ехала на танцы через весь город на автобусе. Уже сидя в транспорте, не обнаружила денег на проезд и разрыдалась. Меня успокаивали всем автобусом, пассажиры даже спорили, кто будет за меня платить. Потом я пришла на танцы и в потайном кармане нашла свои деньги. Доброту всех тех людей никогда не забуду! © Подслушано / VK
- Однажды в час пик в метро молоденькая барышня несла на руке ястреба или сокола — не знаю, я не орнитолог. Но видно было, что птица хищная, с могучими лапами и внушительным клювом. Головой крутил, любознательный такой. Народ отодвигался шустро и тихо. © Ирина / ADME
- Ехала в метро, сильно разболелась голова, просто раскалывалась. Недалеко стоял мужчина потрепанного вида. Он встал, положил мне руку на голову на несколько секунд и вышел. Я не поняла, испугалась немного, а спустя минут 5 вдруг поняла, что у меня прошла голова! А ведь я не верю в такие штуки. © Подслушано / VK
- Ехала в автобусе и наблюдала, как парень, сидящий рядом, несколько раз доставал из коробочки, рассматривал и клал обратно красивое обручальное колечко. И такой он был счастливый, так при этом улыбался, аж на душе приятно стало. Наверное, предложение ехал делать. © Подслушано / VK
- Однажды видел чувака, который, по-видимому, только что купил новый матрас и вез его домой. В метро. В час пик. © Andrew Karam / Quora
- Запомнилась одна бабуля. Сначала попросила, чтобы я позвонила ее дочке и сказала, что она села в поезд. И каждые 5 минут у нее были все новые и новые просьбы. Парень-сосед хихикал. Ну я надела наушники — все, меня нет. И тут парень достал ноут. Бабуля к нему — включи, мол, мой любимый сериал. Тебе что, сложно? Тут уже смешно стало мне. © demoran / Pikabu
- В вагон метро заходит парень, одетый в ярко-оранжевый костюм. Смотрю, его все фоткают. Мне аж глаза захотелось протереть: у него на плече сидела крыса, покрашенная в ярко-розовый. На коленях — вторая, синего цвета. Парень еще и разрешал всем погладить питомцев. © Brit MacNiallais / Quora
Попутчики бывают очень запоминающимися. Здесь мы нарисовали комикс, в котором каждый, кто хоть раз путешествовал в поезде, узнает себя и окружающих.
Фото на превью Pan Am / Sony Pictures Television and co-producers
AdMe/Народное творчество/14 феерических поездок, которых нельзя просто так взять и забыть. Даже если очень хочется
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