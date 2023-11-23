14 фееричных коллег, которые вошли в анналы офисных будней
Среди наших коллег встречаются как приятные личности, так и люди абсолютно невыносимые. Они могут такое учидить, что весь отдел их годами вспоминать будет — даже после увольнения. В общем, это подборка о людях, которые надолго запомнились своим сослуживцам.
- Слышала такую историю. Есть сотрудница, назовем ее Аня, единственная барышня в техническом отделе. Временами мужики забывают, что она женщина. Один коллега недавно присутствовал при родах жены. И все время восторженно рассказывал нам, что это уникальные моменты семейной жизни. А потом такой: «Я говорю тебе, Анька, ты должна быть в палате, когда вы с мужем будете рожать». Аня замерла на секунду и сказала: «Чувак, что-то мне подсказывает, что я по-любому там буду». © Janet-Andrew-Shah / Quora
- Коллеге в соцсетях написал старый знакомый, попросил 5 тыс. в долг. Тот убедился, что это не мошенник. А второй коллега говорит: «Лучше не связывайся, он деньги не вернет 100%». Первый взбеленился, мол, чего ты на хорошего человека наговариваешь. А второй закатил глаза и выдал: «5 тыс. — это такая сумма, которую не проблема занять у родственников, друзей. Можно у пары человек взять 2-3 тыс. А если приятель твой пошел по старым знакомым, то, скорее всего, друзья и родня денег ему уже не дают. Значит, знают, что не вернет». Первый задумчиво произнес: «Ну да, он товарищ ненадежный, мы поэтому и перестали общаться с ним. Пожалуй, ты прав». Вот она, сила логики. © D***ell / Pikabu
- Была в хороших отношениях с коллегой. Дружили семьями. Всегда ей привозила из путешествий что-нибудь в подарок, будь то пахлава из Турции или торт «Захер» из Вены за € 30. Домой ее часто подвозила. На днях мы были на корпоративе, она вызывала нам такси. А утром она мне и пишет: «Любезно напоминаю о долге за такси». Меня это взбесило. Сколько я ей привезла всего, сколько бензина сожгла, чтобы ее домой отвезти на другой конец города! Прекратила общение. © Подслушано / Ideer
- Не люблю ставить людей в неловкое положение. Не скандалю, если кто-то из коллег взял мой чай для похудения или мое миндальное печенье. Потом узнала, что меня ругают за глаза: у одного понос от моего чая, у другого аллергия на миндаль. © Подслушано / Ideer
- Был у нас коллега — ну очень пахучий. Пару раз говорили ему, что как бы надо мыться, на что он отвечал, что он альфа, а альфа-самцы должны привлекать своим запахом. В итоге ему всей компанией подарили пакет с пятью килограммами всяких штук для мытья. © AuroraBorealius / Twitter
- Ключи от машины одного из сотрудников лежали на столе. Двое коллег незаметно взяли их и отогнали его тачку за два квартала. Вернули ключи на место. 6 часов вечера, расходимся по домам. Можете себе представить лицо сотрудника, который не увидел своей машины на месте. © Наргиля Илтер
- Работала я в университете, и вот мой завкафедрой как-то пишет, что я вошла в пятерку лучших старших преподавателей во всем вузе. Дело было во время обеда, рассказываю коллегам о своих достижениях. А они такие: «Ой, Нелли, ну и что? Никакую же премию не дают за это». © Nelly Galimova
- Один мой бывший коллега, получив первый аванс, вышел на обед и не вернулся. © Вероника Зотова
- Коллеги отмечали день рождения моей собаки на рабочем месте. Были подарки (вкусная сахарная кость) и открытка с поздравлениями, очень оригинальная. Собака уже давно ушла за радугу, а открытку до сих пор храню. © Ирина Руденко
- У нас на работе был общий туалет, там защелка плохо закрывалась, но почему-то не все были в курсе. И вот коллега пошла в туалет, а один из наших мужчин дернул ручку, чтобы войти туда. Дверь и открылась. Послышались крики, потом была неловкая тишина и какие-то странные смешки. Мда, неловко вышло. © Komal-Agarwal-115 / Quora
- Пришла к нам на работу в библиотеку девочка. Я уж не знаю, где ее наша начальница нашла, но барышня была выпускницей филфака и ожидалась грамотной. На деле оказалось наоборот. Она напугала читателей, когда качалась на стуле и упала. Поручили ей наклеить карманы на новые поступления — все было в клее. На четвертый день она просто не вышла. Дозвонились наконец до ее семьи. Бабушка ответила: «Вы не достойны того, чтобы наша Настенька работала у вас». © Geriknas / ADME
- Есть у меня на работе одна коллега. Она намного меня старше, но мы как-то сразу подружились. Я всегда восхищалась тем, как классно она выглядит в своем возрасте. Спрашивала, как мне тоже так красоту сохранить, а она мне все рассказывала: про питание, спорт, косметику разную. Потом другая подруга как-то показала мне закрытую тему на местном форуме с обсуждением пластических операций. И я увидела знакомый ник. Моя коллега там местный эксперт, чего она только не делала! И с лицом, и с телом — наверное, все возможное уже перепробовала. И фоток там куча. И как-то так грустно мне стало. Не столько из-за постоянного вранья коллеги, сколько из-за того, что у меня была надежда, что и без всей этой пластики можно так выглядеть благодаря ЗОЖу. Но, кажется, нет. Печаль. © Подслушано / Ideer
- Приятельница долго переживала, сомневалась, не знала, как лучше сказать, но наконец решилась и попросила коллегу чаще ходить в душ или подобрать дезодорант. Коллега с достоинством ответил, что его все устраивает. Приятельница: «И чего я боялась? Ничего ж не произошло». © OlgaBeshley / Twitter
- Преподавательница утром забегает в учительскую за минуту до звонка на урок, быстро сбрасывает шарф, пальто и... Все замирают, глядя на нее. Включая мужчин. На ней красивая блузка, а ниже... Короче, даже если вы опаздываете, посмотрите, надели ли юбку. © Liudmila Dascal
А еще у нас припасены истории про начальников, которые сыплют дурацкими поручениями как из рога изобилия.
AdMe/Народное творчество/14 фееричных коллег, которые вошли в анналы офисных будней
Поделиться этой статьёй