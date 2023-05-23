14 хлестких твитов от людей, которые так едко ответить могут, что им позавидуют даже бывалые острословы
Всем бы нам хотелось обладать суперспособностью всегда находить, что сказать в споре или в любой другой ситуации. Поэтому люди, которым палец в рот не клади, вызывают восхищение, а порой и легкое чувство белой зависти. Мы проштудировали Твиттер и нашли шикарные примеры остроумия его пользователей.
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Многие женщины обладают таким превосходным чувством юмора, что матерые комики позавидовали бы. Попадая в непонятные ситуации, такие дамы всегда знают, как реагировать на те или иные вещи. Например, если надо что-то сказать кавалеру в ответ на его дурацкие комментарии.
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