14 хлестких твитов от людей, которые так едко ответить могут, что им позавидуют даже бывалые острословы

Всем бы нам хотелось обладать суперспособностью всегда находить, что сказать в споре или в любой другой ситуации. Поэтому люди, которым палец в рот не клади, вызывают восхищение, а порой и легкое чувство белой зависти. Мы проштудировали Твиттер и нашли шикарные примеры остроумия его пользователей.