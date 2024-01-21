14+ историй из книжного магазина, где страсти кипят похлеще, чем в «Игре престолов»

Книжный магазин — просто тихая гавань для интроверта. Казалось бы, нет места лучше, чтобы устроиться на работу или спрятаться там от окружающего мира. Но иногда именно в книжном разворачиваются драмы, по накалу страстей не уступающие «Грозовому перевалу», и такие комедии, что сам О. Генри вытирал бы слезы.

А в бонусе — подлинная драма, которая произошла с героиней на подходе к книжному магазину.

Зашли с дочкой в книжный докупить всякую фигню: атлас, контурные карты, дидактические материалы, рабочие тетради. В общем, всего по мелочи, а в итоге на пару тысяч. Расплачиваюсь. Дочка шепотом:

— Дорого...

Я, громко:

— Ничего, дочка! Папа продал куртку за 4 сольдо, чтобы у тебя были учебники!

Дочка и еще одна женщина заржали.

Остальные посмотрели с уважением. А, может, как на ненормального. © CosareFF / Pikabu

— Дорого... Я, громко: — Ничего, дочка! Папа продал куртку за 4 сольдо, чтобы у тебя были учебники! Дочка и еще одна женщина заржали. Остальные посмотрели с уважением. А, может, как на ненормального. © CosareFF / Pikabu Был в Токио в книжном магазине, а там сидел парень в костюме века этак XV. Напудренный парик, рубашка, шляпа, даже фальшивый меч. Он просто сидел на стуле и читал книгу. У меня сложилось впечатление, что для него это нормально. © watchmeasifly / Reddit

Мне было 10 лет. Гулял я, как обычно, один — не мог завести друзей — и наткнулся на книжный магазин. Это был единственный магазин комиксов, я зашел в него, как раз начался дождь. Я посидел там 30 минут, но дождь не прекращался. Тогда мне предложили почитать комикс и выбрать один из коробки себе в подарок. В итоге я взял комикс и начал читать, в нем я нашел денежную купюру и записку: «Счастливчик». Пришел домой с 7 комиксами. © Подслушано / Ideer

«Наткнулся на полках в книжном»

Лет в 13 я услышал, что есть какой-то автор по фамилии Мураками, пришел в книжный и обратился к консультанту.

— Где у вас Мураками найти?

— Какого?

— ???

— Харуки или Рю?

— Эмм...

— Понятно, значит Харуки. Пойдем, покажу!

Спустя годы, почитав и Харуки, и Рю, я понял этого мудрого консультанта и теперь мне очень смешно вспоминать наш диалог. © solveariddle / Pikabu

— Где у вас Мураками найти? — Какого? — ??? — Харуки или Рю? — Эмм... — Понятно, значит Харуки. Пойдем, покажу! Спустя годы, почитав и Харуки, и Рю, я понял этого мудрого консультанта и теперь мне очень смешно вспоминать наш диалог. © solveariddle / Pikabu Как-то в книжном ко мне подрулил парень и такой: «Ты похожа на девушку, которая тащится от „50 оттенков серого“». Ну, окей. После этого он спокойненько развернулся к моей маме, которая была рядом, и попросил у нее разрешения встречаться со мной. Мне было 24. Моя мама окинула этого горе-кавалера уничижительным взглядом, и мы ушли. © eshildaaaa / Reddit

Однажды я зашла в книжный магазин и заметила там симпатичного парня. Мы переглядывались и все такое. А когда я уже расплачивалась у кассы, он подошел и сказал, что если не соглашусь выпить с ним чашечку кофе, то он прямо сейчас возьмет и расскажет, чем заканчивается книга, которую я купила. Сейчас мы встречаемся. © Подслушано / Ideer

Запомнилось, как лет 7 назад была в книжном, хотела купить «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. Так мне консультант вообще не смог сказать, есть эта книга или нет, и по диалогу все время путался, где название произведения, а где — имя автора. © Mikca921 / Pikabu

Решила сходить в книжный. На улице погода противная, все ботинки обледенели. А в магазине очень гладкий пол. Только захожу в магазин, как сразу падаю. Меня спрашивают: «С вами все в порядке?» Отвечаю, что да. И тут еще раз падаю. Решила выползти из магазина. Встала, отряхнулась, захожу обратно. Продавец, бросив на меня задумчивый взгляд, спросила: «Попытка номер 2, да?» И тут я снова падаю. Затем ползу к выходу и говорю: «Вернусь, когда снег растает». © Подслушано / Ideer

Работал в книжном. Однажды стою у кассы и слышу, как кто-то кричит во весь голос: «ИГРА ПРЕСТОЛОВ!» Я перепугался, покупатели попрятались. Оказалось, что кричал мужчина, стоя перед стендом с книгами Джорджа Р. Р. Мартина. Затем он проорал: «БИТВА КОРОЛЕЙ» и быстренько смылся. Странно, что он не добрался до «Бури мечей». © Unknown author / Reddit

«Властелин колец в переводах на любой вкус. Хочешь Бэггинс, а хочешь Торбинс. Хардкорные фанаты могут собрать их все»

Зашла в книжный магазин во время обеденного перерыва. Хожу, улыбаюсь, рассматриваю полки. Вдруг подходит ко мне застенчивого вида консультант и выпаливает свое: «Чем я могу вам помочь?» Видно, что волнуется. Ну я со своим игривым настроением и ответила: «Счастье ищу» и пошла дальше. Он сделал серьезное лицо и ушел. Минут через 5-7 нашел меня этот паренек и говорит: «Извините, все каталоги проверил. „Счастья“ у нас нет, к сожалению». © Подслушано / Ideer

Работаю в книжном магазине. К нам пришла семейная пара. Они попросили линейку. И дальше стали набирать книги по определенной длине стопки (чтобы они потом хорошо вошли в шкаф). Собирали библиотеку для детей. Они купили красивых, хороших книг на очень крупную сумму. Теперь у меня есть мечта. Выйти замуж. Купить крутой стеллаж. Прийти в книжный магазин и набрать вместе книг, чтобы сразу заполнить весь стеллаж. И читать, читать, читать их. © Подслушано / Ideer

Листал как-то книги в магазине. Смотрю, а рядом со мной стоит местный метеоролог. Городок у нас небольшой, поэтому узнал его мгновенно. Подумал про себя: «О, вживую он выглядит точно так же, как на экране». И тут в магазин заходит крупный паренек, замечает метеоролога и просто бросается к нему с видом, как будто увидел 8 чудо света. И рассказывает о том, как вся его семья живет только благодаря прогнозам метеоролога и что без них бы они давно уже сыграли в ящик. Бедный синоптик пришел в ужас и помчался из магазина, а этот бедняга гнался за ним до самого выхода, не прекращая своей болтовни. © LANshark / Reddit

Я родилась и всю жизнь прожила в очень удаленном от большого мира месте, по соседству с белыми медведями и китами. Естественно, в нашем захолустье свой диалект. Выросла. Переехала в город учиться. Устроилась на работу в книжный магазин. Моя напарница — пенсионерка, бывший учитель языка и литературы. Первое время просто улыбалась, когда я что-то рассказывала, а потом достала блокнотик, начала записывать мои слова и приговаривала: «Какая прелесть!» Прошло 12 лет, у меня семья, дети, я уехала за 3000 км. Но каждые выходные я звоню этой любимой старушке и в разговоре специально употребляю «свои» словечки. А она всегда говорит: «Какая прелесть!» © Подслушано / Ideer

Бонус

Со мной редко знакомятся парни. Честнее сказать — никогда. И вот, случилось: иду в книжный, слушаю музыку, и тут какой-то симпатичный парень перебежал через дорогу и попросил мой номер. Сначала не решалась дать, но он улыбался и был очень мил. Ждала звонка или СМС неделю — ничего. Спустя месяц бывший одноклассник скинул ссылку на видео. Разревелась от обиды: этот парень снимал видосики, где учил разводить девушек на номер телефона. © Подслушано / Ideer