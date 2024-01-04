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14 историй, концовку которых не предсказала бы даже Ванга

Народное творчество
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Со многими случались ситуации, которые в самый неподходящий момент принимали такой неожиданный поворот, что никто из нас не мог даже предугадать, чем все закончится. И хотя, несомненно, жизнь становится интереснее, иногда такие повороты могут доставить много проблем.

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Фото на превью ThisWormWillTurn / Reddit
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AdMe/Народное творчество/14 историй, концовку которых не предсказала бы даже Ванга
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