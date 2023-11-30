14 историй, которые доказывают, что наш мир тесен, как старая школьная юбка

Несогласованная встреча с другом, коллегой или родственником на другом конце земного шара кажется почти фантастическим совпадением. Однако, как показывают следующие истории, подобные ситуации — не такая уж и редкость в нашем мире, где абсолютно с любым человеком можно связаться через цепочку знакомых, состоящую всего из 5 человек.