14 историй, которые доказывают, что наш мир тесен, как старая школьная юбка
Несогласованная встреча с другом, коллегой или родственником на другом конце земного шара кажется почти фантастическим совпадением. Однако, как показывают следующие истории, подобные ситуации — не такая уж и редкость в нашем мире, где абсолютно с любым человеком можно связаться через цепочку знакомых, состоящую всего из 5 человек.
- Учился я в колледже и на каникулы полетел в Лондон. Вылет был в последний день занятий, и нужно было успеть сдать задание, профессор требовал его к 12 часам дня. Я опоздал и отправил работу только к часу и сильно переживал, что он ее не получил. Прилетел в Лондон, еду с другом в метро и рассказываю ему эту ситуацию. И вот поезд прибывает на станцию, двери распахиваются, и... я вижу своего профессора! Я тут же спросил у него, получил ли он мою работу. Он ответил, что получил. Я сказал: «Отлично!» — и продолжил наслаждаться каникулами. © tadhg555 / Reddit
- Утром влетаю в метро. Парень, бегущий за мной, не успевает, и врезается в закрывшиеся перед ним двери. Улыбается, шлет мне воздушный поцелуй, настроение у человека, видимо, игривое. Я ему улыбаюсь и машу в ответ. У соседней двери вижу ржущего коллегу, иногда пересекаемся по дороге на работу, он живет на 2 остановки дальше от меня. Машем друг другу, ржем вместе. Мужской голос из-за спины: «Девушка, а вы всех в метро знаете?» Поворачиваю голову, а там тренер моего сына. Говорю: «Здрасьте, всех нет, а вас знаю». Забавно, конечно, 12 лет прошло, как он тренировал моего сына, и вот встретились. Завтра, пожалуй, при входе в вагон сразу со всеми поздороваюсь. На всякий случай. © crazyEmpress / Pikabu
- Были у меня достаточно долгие отношения, познакомились с родителями друг друга, все уже практически шло к свадьбе. Но со временем я начала понимать, что мой молодой человек совершенно мне не подходит, и мы решили сделать перерыв, а через некоторое время расстались окончательно. Все это время я продолжала общаться с его мамой и поддерживала хорошие отношения с ней. Так случилось, что через полгода я познакомилась с парнем, который оказался сводным братом моего бывшего. А еще через год стала его женой, а значит, что его мама, которая была мне уже как подруга, стала моей свекровью. © Палата № 6 / VK
- Еще когда я был ребенком, мы с родителями поехали в семейный комплекс на отдых. И там мы хорошо подружились с соседями. В следующем году мы поехали отдыхать в Испанию и встретили там эту же семью. Еще через год мы отправились в другой парк отдыха, и там тоже были они. Мои родители тогда условились с ними встретиться и в будущем году тоже, но с тех пор мы друг друга так и не видели. © Fenrir101 / Reddit
- Хожу на йогу. В группе обратила внимание на двух девушек: если нас поставить рядом, кажется, что мы тройняшки — рост, волосы, черты лица, манера одеваться, привычки. Разговорились. Все замужем, с детьми, но самое интересное в том, что все мы в разное время встречались с одним и тем же молодым человеком. Каждая — на протяжении 3 лет. Зато теперь подружились и общаемся — вкусы-то одинаковые почти. © Подслушано / Ideer
- Дело было в Далласе. Я попросил зажигалку у мужчины лет на 30 старше меня, и он ответил мне с сильным ирландским акцентом. Я поинтересовался, не из Дублина ли он. Оказалось, да. Говорю ему в шутку, мол, мой отец тоже дублинец, как и мой дед. Дед жил на такой-то улице, в таком-то доме (на доме тогда была приметная вывеска). И что вы думаете? Этот парень работал у моего деда, какое-то время снимал квартиру вместе с моим дядей и дружил с моим отцом! Как же тесен мир! © OThatSean / Reddit
- Стоим с подругой в Париже в очереди в Лувр. Очередь огромная, ни конца ни края не видно. Мы находимся где-то в ее середине. Стоим болтаем, и вдруг слышу сзади диалог.
Детский голос: «Мама, ну куда ты, тут же очередь!» Взрослый голос: «Идем-идем, сейчас знакомых встретим и встанем с ними в очередь». Я оборачиваюсь и вижу подругу своей тети из Алматы с сыном. Зову ее: «Тетя Дана, идите сюда». Она подходит, мы целуемся, обнимаемся, удивляемся, как мы умудрились встретиться в Париже. Так проходит пара минут, и она говорит: «Ну ладно, мы пошли, здесь еще очень долго стоять. Мы пойдем посмотрим, может быть, поближе ко входу еще кого-нибудь встретим. А нет — вернемся к вам». И самое забавное, что они не вернулись! © SanDiegoCA / Pikabu
joekasemsarn.gmail.com / Depositphotos.com
- Мой коллега уехал в Турцию, отдохнуть и чтоб, по его словам, не видеть наши надоевшие рожи. И вот лежит он на пляже, почти дремлет. И тут раздается громогласное: «Какого фига ты тут разлегся? План горит!!!». Подскакивает, открывает глаза, а перед ним начальник. У руководства как раз резко наметился корпоратив, и они тоже решили поехать в Турцию на побережье. Говорит, блин, чуть инфаркт не словил тогда. © Unikla / Pikabu
- На прошлой неделе я разбирала коробку со старыми фотографиями, принадлежащую моей бабушке. В основном на фото была мама в детстве. И вот я нахожу снимок, на котором мама с родителями позирует на камеру, играя в песочнице. Ей было на тот момент около 4 лет. И все бы ничего, но на заднем плане я увидел свою вторую бабушку и своего папу, которому было лет 10. Показала этот снимок родным, и они были в шоке, ведь мои родители впервые познакомились спустя еще 13 лет. © Jess Hardwood / Quora
- Поехали с друзьями на Шри-Ланку. Мы с женой в последний момент решили сменить отель на тот, что на берегу моря. Приехали к нам друзья, изучают отель. Минут через 5 подходит подруга, показывает 2 фото: первое — сделанное только что, а второе — фоновое на телефоне. В итоге оказалось, что 2 года назад она увидела эту фотографию в интернете, закачала как фоновую. И очень хотела попасть на этот пляж, но где это место на планете, она не знала. В общем, эта фотография была сделана с балкона нашего отеля. © MaxS2 / Pikabu
- Моя мама сделала это около 45 лет назад. Мы тогда жили в штате Мэн. Я помню, как сидел и смотрел, как она выжигает этот рисунок на деревянной плашке. С тех пор мы переехали на юг и я решил следовать принципу «не жить на одном месте»: побывал в Алабаме, Флориде, Южной Каролине, Луизиане, Пенсильвании, Колорадо. Как раз в Колорадо в небольшом магазине я купил книгу в переплете ручной работы, и этим переплетом каким-то чудом оказалась именно та самая мамина работа. Заплатил за нее около $ 2. © Fred Montgomery / Quora
- В 1985 году я был в Китае и попал в небольшой провинциальный город Куньмин. Там возле здания почты ко мне подошел пожилой мужчина и на прекрасном английском спросил, не нужна ли мне помощь (к слову, в этом городке мне встречалось довольно мало людей с Запада). Мы разговорились, и он пригласил меня к себе на ужин. После ужина мы сели в гостиной, и он стал показывать фотографии из семейного альбома. Я увидел на одном из фото знакомую мне девушку и воскликнул: «Это Энни Чоу, это она помогла мне достать билет из Торонто в Китай!» Старик был ошеломлен: Энни оказалась дочерью его сестры, с которой они не виделись вот уже почти 30 лет. Из миллиарда человек в этой стране я встретился именно с ним! Вот это совпадение! © Larry Rossignol / Quora
- Моя бабушка встретила коллегу на пляже в другой стране. Оба — люди серьезные: она — профессор, он — проректор. И тут он видит как к нему на всех парах несется крупная дама в купальнике и панаме. Лицо той раскраснелось, орет: «Вова!» и тянется к нему с распростертыми объятьями. Глядя на это, он просто дико испугался и попятился в воду. © Юлия Мельник / ADME
- В 16 лет я переживала первую любовь. И вот пошли мы с парнем в фотоателье и сделали два черно-белых фото на память, в духе того времени — с сумасшедшим начесом на голове, в турецких свитерах. Одно фото мне, другое — моему молодому человеку. Но до свадьбы дело не дошло, а парень уехал в другой город за тысячу километров. Спустя года, когда была уже преподавателем в институте, на паре мой студент протянул мне знакомое фото и спросил не я ли на нем. Я была в шоке. Оказалось, что когда он приехал в тот город в вуз, то на съемной квартире, в одной из книг в шкафу наткнулся на это фото и забрал, чтобы убедиться, что на этом фото я. Теперь у меня две фотографии «на память». © Unknown author / Pikabu
Все мы когда-то фотографировались с безумными прическами и в нарядах, которые сейчас кажутся дикими. Предлагаем вам полюбоваться на фото прошлых лет пар в их самый прекрасный период — годы влюбленности.
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