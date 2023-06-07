14 историй, которые можно закончить фразой «Вот это поворот»
Чтобы в жизни произошло что-то необычное, вовсе не обязательно быть героем фильма. Пользователи сети рассказали, какие неожиданности случились с ними буквально на ровном месте.
- Мой супруг иногда такое выдает во сне! Мне не спалось, читала книгу, рядом муж спал. И тут он руку поднимает. Я испугалась, спрашиваю, что случилось. Он говорит: «Такси ловлю». Я опять спрашиваю: «И как?» Он с возмущением отвечает: «Ну видишь, не едет». Я своим хохотом его разбудила. © Astolitan / Pikabu
- Снимал квартиру недалеко от работы. Ну и как-то заскочил на минуту что-то взять. Захожу, а в ванной машинка стиральная стирает не мои вещи. На пару минут завис, думаю, может знакомая пришла постирать? Я ей второй комплект ключей дал на всякий пожарный. «Нет, — говорит, — не я». Оказалось, что хозяйка квартиры (она живет в другом городе) приехала навестить подругу, а у той отключили горячую воду. Вот она и решила постирать вещи у меня. Без предупреждения, да. © mitiay1977 / Pikabu
- Я приняла успокоительное перед взлетом, и парень на соседнем кресле догадался, что я нервничаю. Он спросил, люблю ли я кошек и показал фотографию кота, одетого как пилот. Он сказал: «Я слышал, что он управляет нашим самолетом, думаю, мы можем ему доверять». © CaraLisette / Twitter
- Пришла домой с работы в час ночи. Смотрю, муж не спит, а сидит на кухне с незнакомым мужиком. Гость смутно напоминал какого-то актера. «Здравствуйте», — сказала я. Эти двое молчат, сидят и лыбятся. Говорю: «Так, что тут происходит?» Муж улыбнулся: «У меня появился новый друг, он не напоминает тебе одного актера?» Я понимала, что они меня разыгрывают. Но для шуток было поздно, я хотела спать и начала злиться. И тут «актер» полез в задний карман, вытащил бумажник и что-то выудил из него.
Это была фотография. Он сказал: «Я не актер, но мы знакомы. В последний раз мы виделись, когда мне было 5». А на фото был мой двоюродный брат! Просто в детстве моя семья переехала и мы потеряли все связи с родственниками. И вот, много лет спустя кузен нашел меня! Я закрыла лицо руками и зарыдала. После рождения сына это был самый эмоциональный момент в моей жизни. © Feef / Quora
- У троюродной сестры — двойняшки. Где и кто их отец — тайна, покрытая мраком. Случайно с ней встретились, выслушала, как им плохо живется, носить детям нечего, ни велосипедов, ни игрушек — явный намек на помощь. Я решила им помочь. Отдала добротную одежду после своего сына и хорошие детские велосипеды. А она все это продала ради того, чтобы купить то, о чем так мечтала. Померанского шпица. © Подслушано / Ideer
- Мы с коллегой три года работали вместе и просто дружили. Однажды после совместного похода в кино он подвозил меня до дома. Я выходила из машины, а он спросил: «Может, нам стоит сделать это постоянным?» Я пошутила: «Это что, ты мне так предложение делаешь?» Он: «Ну да». Это было совсем не романтично! А где преклоненное колено, полная луна и красная роза? Он увидел, что я растерялась и сказал: «Встретимся через 3 дня и поговорим». Мы поженились, и я ни разу не пожалела. © Cynthia Fell / Quora
- Я во сне мужа гладила по голове и приговаривала: «Какой ты молодец! Ты так хорошо все понимаешь! Горжусь тобой, Максим». Муж — Денис, а я в школе учительницей работаю. © nyura.nyurovna / Pikabu
- Один знакомый женился несколько лет назад и практически перестал куда-либо выходить. Ребята из его компании сразу заклеймили каблуком, возненавидели его жену за то, что она запрещает ему выходить. А я знаю его жену, она на самом деле не просто не против, она его иногда буквально заставляет пойти погулять, но он не хочет, потому что эта компания ему надоела еще много лет назад. © Палата № 6 / VK
- Я сидела в кафе и там был пожилой итальянец, который прекрасно играл на пианино. Потом он подошел ко мне и галантно произнес: «Я играл только для тебя» и пожал мне руку. Вот бы все мужчины так выражали свое внимание. © solarsystern / Twitter
- Родители мужа дали денег в долг на первоначалку для ипотеки. Несколько лет мы возвращали им каждый месяц по 10-20 тысяч в силу возможностей, пока не оказалось, что они все это время считали эти деньги «материальной помощью», а долг ждали единовременным платежом. © Подслушано / Ideer
- В нашем городке появился милейший билборд. Фото мужчины с надписью: «Любимый N, ты скоро станешь папой!» Так как город небольшой, очень скоро надпись увидели знакомые семьи, стали поздравлять жену с пополнением. А она не в курсе! Вот шумихи-то было. В рекламной компании чуть не уволили сотрудницу, принимавшую заказ. Якобы нужно было проверить паспорт у пришедшей дамы. © Подслушано / Ideer
- Идем с сыном домой с прогулки. Он впереди меня. Смотрю, лежит на земле монетка. Говорю сыну: «Что это ты мимо денег идешь? Не видишь, что ли?» А он, выпучив глазенки: «Ты же сама сказала, что нельзя ничего с земли поднимать. Я там много денег видел. Валялись и бумажные, и железные». Меня до сих пор мучает вопрос: сколько же там денег валялось? © Подслушано / Ideer
- Я по кровати через мужа переползала, а он уже спал. Я его целую и говорю, что все, пришла (была в гостях у подруги), а он мне во сне: «В табеле отметься!» © AnutaRa / Pikabu
- Тетя моей жены жила в деревне. У нее было трое детей. Забеременела четвертым — родилась дочка. Назвали, допустим, Светланой. Дальше стали жить. Все бы ничего, но тут все стали замечать нечто странное. Чертами лица девочка не была похожа ни на отца, ни на мать. Муж тетки начал обвинять ее в измене. А тетя клялась, что никогда ему не изменяла. Так продолжалось несколько лет, пока к ним не приехала из райцентра целая делегация. Оказывается, в роддоме ее дочь нечаянно подменили другой девочкой.
Тетка и ее муж были просто в шоке! А ведь Свете уже исполнилось 9 лет. И она считала их своими родителями. Света, как только узнала, что ее хотят увезти к какой-то другой маме, разревелась и сразу заявила, что никуда она не поедет. И так и не уехала в родную семью. Свете сейчас слегка за сорок. И по сей день она любит только ту мать, которая ее вырастила. © Darkman19 / Pikabu
Есть люди, которым судьба подкидывает такой сюрприз, что все окружающие в осадок выпадают. Так, одному директору пришлось прятать школьника, потому что парнишка выиграл в конкурсе и абсолютно все желали с ним пообщаться.
AdMe/Народное творчество/14 историй, которые можно закончить фразой «Вот это поворот»
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