14 историй, которые можно закончить фразой «Вот это поворот»

Чтобы в жизни произошло что-то необычное, вовсе не обязательно быть героем фильма. Пользователи сети рассказали, какие неожиданности случились с ними буквально на ровном месте.

Есть люди, которым судьба подкидывает такой сюрприз, что все окружающие в осадок выпадают. Так, одному директору пришлось прятать школьника, потому что парнишка выиграл в конкурсе и абсолютно все желали с ним пообщаться.