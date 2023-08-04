14 историй-напоминаний о том, что любовь к себе важнее любых цифр на весах

Одни люди набирают килограммы из-за привычки регулярно проводить ревизию холодильника, другие — по причине гормонального сбоя, третьи — из-за сидячей работы. В какой-то момент многие принимают решение что-то изменить в своей жизни. Например, перейти на правильное питание или начать делать упражнения. Именно в это время и рождаются истории вроде тех, которые приключились с героями нашей статьи. Радует, что все они в итоге живут так, как хотят сами.

Конечно, важно любить себя в любом весе и заботиться о теле, но иногда человеку нужно сбросить вес по медицинским показаниям. Делать это можно по-разному. Например, обратиться к одной из 7 диет с научно доказанной эффективностью. Мы постарались сделать подробные описания каждой из них, учесть противопоказания и возможные побочные эффекты. Важно помнить, что в любом случае свой выбор лучше сверить с рекомендациями врача, который наблюдает за состоянием вашего здоровья.