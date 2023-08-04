14 историй-напоминаний о том, что любовь к себе важнее любых цифр на весах
Одни люди набирают килограммы из-за привычки регулярно проводить ревизию холодильника, другие — по причине гормонального сбоя, третьи — из-за сидячей работы. В какой-то момент многие принимают решение что-то изменить в своей жизни. Например, перейти на правильное питание или начать делать упражнения. Именно в это время и рождаются истории вроде тех, которые приключились с героями нашей статьи. Радует, что все они в итоге живут так, как хотят сами.
- Однажды я решила перейти на легкие ужины. Муж ест салат из тунца и огурца, нахваливает, мол, вкусно, молодец. Потом вдруг спрашивает: «А когда ужинать будем?» Встал, сварил макароны с сосисками, сидит ест. Точнее, уже вместе едим. Самая короткая диета в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- Я не любитель спорта. Сбрасываю вес с установкой в голове «я худею», распределением питания по всему дню и добавлением умственной нагрузки к уже имеющейся. Я считаю, что интеллектуальная работа расходует калорий больше, чем уборка в квартире вместе с глажкой, готовкой, мытьем посуды и часовой прогулкой. Калории не считаю вообще. Вот хочу до жути сладкое: вафли, торт или шоколадку. Возьму и съем. © Mlle_Fleuri / ADME
- Мой здоровенный батя сказал: «Дочь! Посмотри на меня, на себя и на наших пухлых котов. Порода у нас такая». Но я все равно пошла к врачу и вывалила жалобы на резкий набор веса. Оказалось, что у меня уровень гормона пролактина был как у беременной. А еще дефицит витамина D. За 3 месяца лечения и тренировок я потеряла 14 кг, а в талии ушло 9 см. © SpicedRum / Pikabu
- Когда я была маленькой, моя мать сходила с ума по Твигги и думала, что у этой модели идеальный тип телосложения. Проблема была в том, что мне досталась фигура «песочные часы» — такая же, как у моей бабушки. К 16 годам я носила бюстгальтер приличного размера, а мать твердила, что я, мол, полная. Тогда я тоже считала так, а ведь мой индекс массы тела был в норме. Сейчас я действительно набрала вес, но уже научилась принимать себя любой. Я худею только потому, что это мой выбор, а не из-за желания увидеть определенные показатели на весах. © Kathryn Roux Dickerson / Quora
- Бывший муж нашего директора заставлял ее готовить низкокалорийную еду, потому что ему надо было сбрасывать вес. Она и так худенькая была, а тут вообще исчезать стала. А он при этом продолжал полнеть и твердил, что шаурма, купленная в обед, точно диетическая была, а литр газировки как зашел, так через мочевой пузырь и вышел. Прямым текстом заявлял: «Это ты виновата, что я не худею, ты мне неправильную еду готовишь». Дошло до развода. © TosyaSnail / Pikabu
- Я вычитала, что бананы слишком калорийны. Поэтому всегда съедала только четвертинку, а остальное отдавала дочке. Весь мой завтрак в этом случае состоял из этого кусочка банана, столовой ложки мюсли и большой ложки йогурта. Сейчас я понимаю, как же это мало на самом деле. © RainbowsAreLife / Reddit
- Когда люди срываются, потому что в семье сложно соблюдать диету, это, в принципе, можно понять. Я для себя методику придумала: представляла, что я ем не дома на кухне, а в поезде. И все люди за столом — это мои соседи по купе. Да, у них очень ароматная жареная курочка, но это чужая еда. Мне помогало. © 2kilo / Pikabu
- Похудела на 30 кг. Строгая диета, спорт, уход за собой. И тут все начали говорить, что раньше было лучше. Мол, на щеках были ямочки, фигура потеряла женственный вид, пропала красивая форма лица, и теперь мне не идет прическа. Твердят это и близкие, и коллеги, и знакомые, которые меня редко видят. Я в замешательстве. © Подслушано / Ideer
- Для меня важно мое самочувствие и понимание, влезаю ли я в одежду. Астеничной лесной феей я никогда не была. Для меня важно нравиться себе в зеркале. Чипсы и сладкие напитки ушли из моей жизни сами собой, наггетсы и подобную «мусорную» еду вообще не хочется. Как представлю, какие они соленые, аж аппетит пропадает. © Просто птичка / ADME
- Муж собрался сесть на диету. Целую неделю ел каши, салаты и супы. А тут прихожу домой и вижу, как он наворачивает пельмени со сметаной из большущей миски. Смеюсь: «Как же здоровое питание?» А муж мне заявляет: «Так я его и придерживаюсь. Видишь, какая порция здоровая? Огромная, я бы даже сказал». © Палата № 6 / VK
- Я всегда говорил, что хлеб — это просто ложка, которую мы используем, чтобы донести до рта вкусняшки. Обычно я так заявляю, если жена спалила меня с этой самой «ложкой» и банкой арахисового масла. © thebugguy / Reddit
- Был у нас когда-то групповой чат, в котором собралась компания людей, мечтающих похудеть. Первые недели все было нормально. Люди скидывали отчеты о питании, делились тем, сколько килограммов сбросили и какие упражнения делали. Потом несколько человек сорвались. Тогда и началось: «Я в воскресенье шашлыка наелся», «А я забил и на тренировку не пошел». Другие сразу же их поддержали. Плюнула я на все и удалилась оттуда. Хотите результата — делайте все в одиночку и молча. © dythcihe / Pikabu
- У жены диета. Весь день ела запаренную гречку. К ужину уже ругалась в голос. Сейчас на часах около 23:00. Заискивающий взгляд и риторический вопрос: «А после 24:00 начинается следующий день, правда же?» Радует такая смекалка. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем оба среднего возраста и пытаемся сбросить вес. Но я 4 раза в неделю встаю в 05:30, чтобы сходить в спортзал, плаваю и слежу за питанием. А мой муж сжует яблоко, неторопливо прогуляется по беговой дорожке, а затем бурно удивляется, почему тут же не схуднул. Говорю ему, что нам предстоит много работы над собой, но он просто стонет: «Я так стараюсь и делаю все, что могу». Дело в том, что в молодости он легко худел, если просто начинал есть чуточку поменьше. Сейчас, увы, этот фокус уже не пройдет. © Turbulent-Egg-3824 / Reddit
Конечно, важно любить себя в любом весе и заботиться о теле, но иногда человеку нужно сбросить вес по медицинским показаниям. Делать это можно по-разному. Например, обратиться к одной из 7 диет с научно доказанной эффективностью. Мы постарались сделать подробные описания каждой из них, учесть противопоказания и возможные побочные эффекты. Важно помнить, что в любом случае свой выбор лучше сверить с рекомендациями врача, который наблюдает за состоянием вашего здоровья.