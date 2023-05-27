14 историй, которые заставляют жалеть о том, что работа не волк и в лес не убежит

Говорят, что не бывает идеальной работы. То начальник попадается с «особенностями», то зарплату задерживают. Мы посмотрели соцсети и узнали, чем еще бывают недовольны сотрудники.

Прочитав эти истории, любой может подумать, что на работе — одна безнадега. Но это не так, бывают и хорошие начальники, которые и покормят, и поймут, если сотрудник опаздывает из-за проделок кота.