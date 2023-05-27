14 историй, которые заставляют жалеть о том, что работа не волк и в лес не убежит
Говорят, что не бывает идеальной работы. То начальник попадается с «особенностями», то зарплату задерживают. Мы посмотрели соцсети и узнали, чем еще бывают недовольны сотрудники.
- У меня на работе был сюрприз так сюрприз, брови на лоб полезли у всех, это точно. Коллектив — практически одни женщины. И вот заказали нам на 8-е марта в качестве подарка бумажные цветы. Ну, там в каждом цветочке была конфетка, но общий вид был точно как у декора ритуальных услуг. 80% сотрудниц отказались забирать подарки. Наша менеджер, которая это заказывала, на вопрос, о чем она думала, заявила: «Я решила, что это будет оригинально». © Вероника / ADME
- У нас был «тайный Санта». Я на свою рабочую доску для планов как бы невзначай вывесила яркий и броский список, под названием «Книги, которые я обязательно куплю и прочитаю в 2019». Короче, мне подарили расческу. Причем такую, с которой я рисковала остаться без волос — у меня тонкие вьющиеся волосы, а то, что мне вручили, мне бы просто выдрало все волосы. Хэппи-энд истории: мама до сих пор этой расческой вычесывает кошку и с восторгом уверяет, что ни одна ветеринарная пуходралка так хорошо не справлялась. © Anastomus / ADME
- Работала в конторе, которая владела сетью кафе. Я была что-то вроде офис-менеджера плюс на меня кадры скинули: привозили стопочку трудовых книжек и командовали — оформляй. И вот случился конфликт со свежепринятой официанткой. Руководство захотело ее уволить, а та деваха им под нос справку о беременности. А директриса решила меня козлом отпущения сделать. Начала орать: «Какого черта ты приняла ее? Буду из твоей зарплаты теперь ее декретные высчитывать». Сказать, что я офигела — это ничего не сказать. К счастью, оказалось, что наша бухгалтерша, матерая тетка, на моей стороне. Она прикрикнула на директрису, что та совсем берега попутала и что она, бухгалтер, может лично подтвердить, что всех людей я оформляла только по отмашке директрисы. Спасибо ей, отстояла меня. © CatKate / ADME
- Коллектив в отделе новый, больше половины не знаю. Но все равно, приходя, желаю доброго утра, девушкам-коллегам говорю комплименты, а уходя, желаю хорошего вечера. Все искренне. Одна коллега сказала: «Достал ты уже всем желать хорошего вечера». Не стал спорить. Просто потом неделю в конце дня, уходя, говорил: «Всем хорошего вечера, кроме Насти». © dif1362 / Pikabu
- Худшая работа в моей жизни — на почте. Самое странное, что вынуждали запасаться необходимыми принадлежностями, такими как скотч, чернила, подушки для штемпелей, на собственные деньги. Приходилось тратить добрую 5-ю часть и без того небольшого жалованья. Это уже не говоря о ненормированном рабочем дне, вечных переработках и крайне токсичных старожилах. Однако, как я поняла, это мне так «повезло». Знакомая из другого отделения, узнав о таких приколах, была немного в шоке. Слишком многое зависит от устоявшегося коллектива и местного руководства. © Я это я / ADME
- На бывшей работе (пятидневке) заставляли выходить в субботу и даже воскресенье. Отгулы давали ну очень неохотно, приходилось их выклянчивать. Психанула и ушла. © Лидия Иванова / ADME
- Закончил работу и собрал вещи, и тут моя начальница заявляет, что до конца моей смены еще 15 минут. Смотрю в расписание — никаких изменений там нет. Говорю ей: «Вы должны меня уведомить об изменениях в расписании за 24 часа». Но она вцепилась в мой рюкзак и стала орать и оскорблять. Пожаловался директору, а тот в ответ: «Спасибо, что поделились». Спрашиваю, будет ли разбирательство, но мужик решил все замять. Я сразу уволился. © TalesofOdysseus / Reddit
- Знаете, почему я на работе стараюсь не отсвечивать? Чем лучше ты работаешь, тем больше работы на тебя вешают. © adamant_suspension / Reddit
- Первая работа. Мне 23, юная и зеленая, работала как ишак, обычно допоздна. Клиентов много, аврал каждый день, все увольняются, уходила стабильно после 10-11 вечера. Настало время отпуска, выплачены отпускные. И тут меня вызывают и говорят писать заявление об отзыве с отпуска, потому что сотрудница уволилась. Не выдержала, написала заявление на увольнение. Начальница на моих глазах его порвала и швырнула. Почти как в «Служебном романе». А я продолжила работать сквозь слезы, даже случайно заняла второе место по продажам и получила премию. Через 2 месяца перевелась в центральный офис в другой город. Новая работа нравится. Не бывает худа без добра. © Оперный театр / ADME
- Я с одной транспортной конторой договорилась на отправку груза. В заявке указала: доставка с 12-го по 16-е в рабочее время. Привезли 9-го, в субботу. Нам пришлось раскошелиться на дополнительных грузчиков и отгрузку в нерабочее время. Я жалуюсь, мол, это как понимать, а менеджер присылает мне мою же заявку, где стоит 9-е число. Я ору: «Вы нас на деньги подставили! Теперь еще и подлог!» Написала его начальнику, нормально все решили, перед нами извинились. Бумага рулит. © supernerv / Pikabu
- У меня на работе один начальник повадился ставить задачи, а потом заявлял: «Я этого не говорил». Я стал ему писать сообщения в мессенджере и электронные письма. Так этот нехороший человек не ленился прибегать и рассказывать все на словах. © z0rgvin / Pikabu
- Я однажды полтора месяца продавцом «стажировалась» с 7:00 до 24:00, 2/2, а когда пришла пора зарплату получать, выяснилось, что я стажировку не прошла и меня не берут. Единственное, что я могла сделать, — это сказать директору «Ну ты и ***» и уйти. © Черная Жемчужина / ADME
- Я продажник, и мне урезали 70 % премии. Повод был таким: «Твоим товарищам будет обидно, что ты получишь больше, чем все они, вместе взятые». Написал заявление. Сразу пообещали все выплатить, лишь бы остался. Но проблема в том, что с такими людьми нельзя договариваться: кинули раз, кинут и еще, только момент выберут удобный. Хорошие продажники нужны везде и всегда. Цените себя и не идите на поводу у «эффективных» менеджеров. © Glushitel / Pikabu
- Мне 29 лет, и я 8 лет работала в сети ресторанов быстрого питания. Я всегда выкладывалась на все сто, потому что меня так воспитали. Задерживались допоздна, делала все, что просило руководство. И тут я случайно узнаю, что моя зарплата ниже, чем у других сотрудников. Я была так оскорблена, что уволилась. Одна клиентка тут же помогла мне устроиться в кейтеринг. Это неполный рабочий день, но получаю я теперь даже больше. © PotatoUnderscoreLove / Reddit
Прочитав эти истории, любой может подумать, что на работе — одна безнадега. Но это не так, бывают и хорошие начальники, которые и покормят, и поймут, если сотрудник опаздывает из-за проделок кота.
AdMe/Народное творчество/14 историй, которые заставляют жалеть о том, что работа не волк и в лес не убежит
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