14 ситуаций, знакомых тем, кто рос с братом или сестрой

Отношения братьев и сестер — неисчерпаемый источник историй на любой вкус. После их прочтения кажется, что от любви до ненависти и обратно у родственников не просто один шаг, а расстояние в миллиметрах.

Младшей сестре 6 лет, и она неравнодушна к моей собаке. Как-то разговаривали по телефону, она спросила: «Маша, а когда ты станешь старенькой и будешь все время лежать, можно я заберу твою Бусю?»

В детстве с младшим братом ругались постоянно. Очень жестко друг друга задирали. Выросли, забылось, он стал врачом. Недавно делали мне операцию. Захожу в операционную, ложусь. Вдруг заходит брат в хирургическом костюме, ехидно улыбается и подмигивает мне. Сразу подумалось: «Ну вот, час расплаты настал». Перед наркозом последняя мысль была: «А какие еще грехи у меня перед ним есть?» Операция прошла по плану, никто по заслугам не воздал.

Сестра на 3 года меня старше. Было все. Но почему-то из детства больше всего запомнилось, как она меня, мелкую, разводила. Если я кричала: «Я первая, я первая!», сестра невозмутимо соглашалась: «Хорошо, конечно, ты первая, вставай за мной». Стыдно признать, но я велась на такое лет до 7. © Anastomus / ADME

Мы с братом, который старше меня на 8 лет, все мое детство ссорились. Я ему мелко пакостила, он не пускал меня в свою комнату и выгонял, когда приходили его друзья. Но первый мужской комплимент я получила от него. Мне было около 12 лет, мы шли из магазина, он посмотрел на проходившую мимо девушку и прокомментировал ее фигуру. Потом взглянул на меня и заявил: «А ты ничего такая!» © Лидия Кондырева

У моей дочери пошли первые месячные. Я сказала ее брату, чтобы хорошо с ней обращался. Прошло недель 6, он подходит и спрашивает, когда они у нее уже закончатся, а то она его напрягает. © AprilinBC / Twitter

Целую неделю находил в школьном рюкзаке деньги, которые туда не клал. В основном это была мелочь. Меня это мало волновало, но сегодня я заметил, как моя сестра (5 лет) вытаскивает монеты из своего кошелечка и кладет в мой рюкзак. Оказалось, она просто хотела, чтобы я мог купить себе что-нибудь в школьной столовой и не голодал. © KOTOBOPOT / Pikabu

«Я грумер. Сестра оставила со мной собаку, а сама уехала на каникулы. Думаете, она заметит?»



У нас с сестрой разница в 6 лет, она старше. Когда меня привезли из роддома домой, сестра посмотрела на меня и сказала: «Мам, а зачем она нам нужна? Она много плачет. Давай ее отдадим соседке?» Мама в шутку согласилась: «Давай. Бабе Маше отдадим». И сестра, видимо, решила, что в жизни все так просто делается. Позже в тот же день приходит соседка баба Маша и говорит: «Валя, а ты Вику когда принесешь? А то Танюшка отдала ее вещи, бутылочки и пеленки, сказала, что ты Вику сейчас принесешь». Соседке меня не отдали, конечно, но мама больше с сестрой так не шутила. © Ybivator / Pikabu

«Давай. Бабе Маше отдадим». И сестра, видимо, решила, что в жизни все так просто делается. Позже в тот же день приходит соседка баба Маша и говорит: «Валя, а ты Вику когда принесешь? А то Танюшка отдала ее вещи, бутылочки и пеленки, сказала, что ты Вику сейчас принесешь». Соседке меня не отдали, конечно, но мама больше с сестрой так не шутила. © Ybivator / Pikabu У меня с сестрой 12 лет разницы. Она «пережила» всех моих кавалеров, у каждого каталась на шее. А одного так довела, что он посадил ее на шкаф. Она оттуда верещала и ругалась, а мы спокойно на кухне пили чай. Сейчас сестрице уже почти 34 года, деловая и вся такая независимая, но все равно она «мелочь, штаны на лямках». © Елена Купцова

Между мной и младшей сестрой разница 16 лет, анекдотов тьма. Первый курс, нам назначили консультацию по высшей математике. Оставить сестренку было не с кем, пришлось тащить с собой в университет. Оделись, навели красоту: я в джинсах, она при параде, так как на улицу без сумочки, бусиков и шляпки не выходила. Пришли и ждем в коридоре. Тут староста группы, Танька, начала с ней светскую беседу. Все стандартно: «Как тебя зовут?» и «Сколько тебе лет?» Мадам моя ей отвечала, и тут Татьяна указывает на меня и спрашивает, кто я такая. Моя красавица важно так отвечает: «А это моя мама!» Рядом стояла параллельная группа. Короче, оставшиеся 4 года ходили слухи, что у меня есть ребенок. © Джейхан Джейхан

Моя дочь с трех лет донимала жену тем, что ей нужны брат или сестра. Сын родился, когда ей было 7. Она отказалась ждать дома, истерила, поехала с нами в роддом. Пока ждали жену, нарезала круги возле приемной с песней «Братик, братик, братик». Сейчас он ее плюшевый медведь, и она постоянно пытается утащить его поиграть. Очень рад, что не столкнулись с ревностью. © elhebrio / Pikabu

В детстве, когда наступала моя очередь, а я не хотела убирать или мыть посуду, просила младшую сестру. Если она отказывалась, я говорила: «А тогда я маме кое-что про тебя расскажу». Сестра сопротивлялась, но после моего негромкого «Ма-а-а-ам» бежала делать со словами «Только не говори ничего». Причем никогда не уточнялось, что такое я могу рассказать. Правда, недолго это было, сестра повзрослела. © Оксана Земцова

В детстве остались с сестрой у бабушки в деревне. Та ушла на рынок, а в наши светлые головы пришла идея накрутить волосы на железные бигуди. Они никак не хотели держаться, потому сестра взяла нитку и примотала их к моим волосам. Бабушка пришла и 2 часа в очках снимала с меня бигуди, нитки, все на свете. Я страдала, а сестра убежала играть в футбол.

Мой старший брат водил меня в детстве с сад. Однажды на мой день рождения спросил, какой подарок я хочу. Я ответил, что не хочу идти в садик. Он после школы забрал меня, и мы играли весь день: пускали мыльные пузыри с балкона, сыпали сушеный горох с крыши. А вечером батя принес новый телевизор, и мы его вместе смотрели. До сих пор вспоминаю, какой хороший был день. © hronoskopist / Pikabu

Мне 7 лет, родители привезли домой новорожденного брата. Тот начал орать, и я потребовал увезти его обратно. Мама согласилась и попросила меня собрать его вещи. А через несколько минут спросила: «А зачем ты свои-то шмотки собираешь?» На что я ответил: «Я с ним поеду! Одного не брошу». Видимо, пока собирался, переобулся. © sirnaya.dusha / Pikabu