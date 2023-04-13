14 историй о девушках, которые показались другим без косметики, и реакция не заставила себя ждать
У каждой девушки свой взгляд на макияж. Некоторые чувствуют себя прекрасно без косметики, в то время как другие предпочитают выделяться, делая яркий мейкап. Мы думаем, что так или иначе все представительницы прекрасного пола по-своему уникальны. Но интернет-пользователи честно рассказали, какую реакцию у окружающих вызывало появление девушки без макияжа.
- Была одногруппница, которая всегда при мейке. Ощущение, что если проведешь пальцами по лицу, то соберешь полный набор косметики. Как-то она показывала фотки с моря, и случайно попался снимок без макияжа. Она быстро смахнула, но я уговорил вернуть. И увидел не высокомерную даму под 30, а милую 20-летнюю леди с приятной внешностью. Мы поспорили, что в один день она придет в университет ненакрашенная. И все в группе заметили, как ей стало хорошо. © kuroigarashi / Twitter
- В универ я особо не красилась, ходила а-ля натюрель. Как-то настроение было нарисовать стрелки, намалевалась, прихожу в альма-матер. И тут одна одногруппница подходит ко мне и выдает: «Ну наконец-то накрасилась! А то без слез не взглянешь». А я-то думала, что это она на меня всегда странно смотрит? Видимо, пытается не заплакать при виде моего лица без косметики.
- Решила провести день ненакрашенной, мол, естественная красота. А муж весь день интересовался, не больна ли я, сказал, что нужно проводить больше времени на воздухе и что у меня синие круги под глазами. Естественная, блин, красота! © Подслушано / Ideer
- Как-то подруга, она же преподаватель в институте, смеясь рассказывала. Каждое утро она отводила дочку в садик, и ей по дороге часто встречался студент, у которого она вела пары. Он всегда смотрел на нее недоверчиво и молча проходил мимо. А вот когда видел ее в институте, всегда был приветлив и здоровался. Однажды студент не выдержал и спросил у подруги, нет ли у нее сестры-близнеца, которую он часто встречает по утрам. Оказалось, парень просто не узнавал свою преподавательницу без косметики, прически и в джинсах. © Linet23 / Pikabu
- У меня от природы светлые и редкие брови, поэтому приходится подкрашивать. Однажды ездили с друзьями за город с ночевкой. Утром проснулись, я, естественно, во всей своей натуральной красе. Заходит в комнату друг, окидывает меня испуганным взглядом и говорит: «Никогда не видел человека без бровей!» Больше своим «безбровым» видом людей стараюсь не шокировать.
- Когда я не накрашена, мужчины и женщины со мной запросто ведут разговор, общаются на равных, а когда нанесу мейк, так они делают вид, что меня нет. В чем дело, так и не могу понять. © El Seitaridi
- Бойфренд позвонил утром и предложил встретиться перед работой. Я тут же выбежала из дома в шлепанцах, майке и без макияжа. Прихожу в кофейню, где он меня уже ждет, сажусь, он смотрит на меня так, будто у меня 2 головы. Он долго разглядывает меня, а затем говорит: «Что случилось с твоим лицом? Ты выглядишь не так, как обычно». Мне захотелось спрятаться в норку. Мы встречаемся с ним почти месяц, и он впервые увидел меня без косметики. © Dawn_moonxx / Reddit
- Совсем недавно я собиралась в университет, и у меня не оставалось времени на макияж, так что я выбежала из квартиры без капли косметики. В тот день несколько человек подошли ко мне со словами: «Вау, у тебя такой ровный тон, что за тоналка, не подскажешь?» Накрашенной мне таких комплиментов не делали.
- Прохожу стажировку в отеле. Работа крутая, и босс говорит, что я отлично справляюсь. Хожу без макияжа, так как ненавижу краситься. И вот сегодня начальница отозвала меня в сторонку и сказала, что я выгляжу непрофессионально. Я решила уточнить, что в моей одежде не так. Начальница походила вокруг да около и сказала, что мне не хватает косметики. Не могу поверить, что отсутствие макияжа нынче считается признаком непрофессионализма. © Naboolio_TheEnigma / Reddit
- Кайф, когда я ненакрашенная и в мешковатых шмотках что-то спрашиваю у продавцов. Они не только не втюхивают мне дорогие товары, но и с сочувствием подыскивают самые бюджетные. © yevolos / Twitter
- Работала в офисе личным ассистентом. Как-то проспала. Разбудил звонок: шеф спрашивал, где я. Будучи в шоке, спросонья соврала, что мою машину поцарапали, но скоро буду. Приехала лохматая и ненакрашенная. Шеф увидел меня и решил, что я плакала из-за происшествия. Тогда он попросил у меня ключи от моей машины (мы работали в автосалоне) и распорядился, чтобы сделали весь кузов за его счет (у меня были старые вмятины). Через неделю я рассказала ему правду, потому что совесть замучила. Улыбнулся и простил. © Подслушано / Ideer
- Раньше я ежедневно красилась в офис. Причем макияж был всегда вызывающий: красная, синяя, пурпурная, зеленая подводка, сияющие тени для век, блестки-звездочки. Но когда появились проблемы со здоровьем, я перестала так себя гримировать. Самое смешное, моим коллегам потребовалось 3 недели, чтобы понять, что я перестала краситься. Никто, кроме меня, не заметил разницы. © Lara l Lord / Quora
- Ненакрашенная я выгляжу гораздо моложе. Этим летом мне пришлось работать с группой подростков 16–17 лет. Однажды одна из них услышала, как я беседовала с другом о том, что сейчас, когда мы стали старше, все эти подростковые проблемы выглядят такими незначительными и глупыми. Девочка обратилась ко мне: «Что? Вы сами, наверное, недавно только окончили школу! А ведете себя как взрослая!» Я сказала, что мне 28. Девочка долго отказывалась в это верить. © Anna Stepanova / Quora
- Возвращалась с пробежки, захожу в лифт с симпатичным мужчиной. Я без мейкапа, да еще и под дождем вымокла. А попутчик как давай отвешивать комплименты моей фигуре. Даже собрался со мной бегать по утрам. Вечером летела с работы и думала: «Вот она, встреча с принцем!» Воображала, как мы побежим по набережной, взявшись за руки. И тут вижу его, идущего рядом с женой и качающего коляску. © Подслушано / Ideer
Каждая девушка знает, как сильно макияж может изменить внешность. Вот еще больше статей о прекрасных дамах, которые не боятся реакции окружающих и экспериментируют вовсю: как с экстремальным мейкапом, так и с макияжем а-ля натюрель.
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