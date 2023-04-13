14 историй о девушках, которые показались другим без косметики, и реакция не заставила себя ждать

У каждой девушки свой взгляд на макияж. Некоторые чувствуют себя прекрасно без косметики, в то время как другие предпочитают выделяться, делая яркий мейкап. Мы думаем, что так или иначе все представительницы прекрасного пола по-своему уникальны. Но интернет-пользователи честно рассказали, какую реакцию у окружающих вызывало появление девушки без макияжа.