14 историй о дружбе, которая крепче якорных цепей и дороже всего золота мира

Найти настоящего друга, которому можно доверять, как себе — задача не из легких. Кому-то везет встретить такого человека еще в детстве, другим — в юности или зрелость, а третьим остается всю жизнь лишь со стороны наблюдать за такими товарищескими отношениями. Историй, когда чужие люди становятся со временем самыми близкими на свете, довольно много, и все они заряжают позитивом и верой в лучшее.

На вечеринке я начала вовсю флиртовать с одним парнем. И тут выяснилось, что у него есть девушка. Та заметила, что я пытаюсь привлечь его внимание. Когда она подошла ко мне, я ждала неприятностей, а она вместо этого угостила меня. Оказалось, она решила, что, раз нам обоим нравится один и тот же парень, у нас должно быть и еще что-то общее. Теперь она моя лучшая подруга, а вот парень оказался неудачником. © Unknown author / Reddit

Мама приехала на сессию, предварительно договорившись пожить у сводного брата, а брат не пустил... С общежитием не сразу срослось, и сидела мама на вокзале, еле что-то соображая от недосыпа. Подошла к ней девушка и спросила: «C вами все в порядке, может, помощь какая нужна?» И привела ее к себе в маленькую квартирку с мужем и ребенком. Лет 40 дружат. © Маргарита / AdMe

Мы познакомились в мой первый день в детском саду. Я каждый день упрашивала ее прийти ко мне домой поиграть или на ужин. Лишь спустя год после нашего знакомства она согласилась прийти в гости. Дружим уже 30 лет. Она была подружкой невесты на моей свадьбе, стала, по сути, моей семьей и, пожалуй, любимой «тетей» моей дочери. А была всего лишь моей воспитательницей в детском саду. Да, я была очень общительным ребенком. © Otie1983 / Reddit

«Вышила картину для своей подруги и ее мужа. Не могу дождаться, чтобы уже презентовать ее».

У меня школьный друг есть. Был период, когда он ушел с работы, а новую найти никак не удавалось. А ему как раз девушка одна нравилась. Позвал он ее в ресторан, ну и заодно со мной типа познакомить. Я заранее ему дала денег заплатить за нас. И еще по дороге купила красивую розу. На входе в ресторан поймала официантку и сказала принести розу для такой-то девушки одновременно с подачей напитков. Эффект был достигнут. Они женаты 6 лет, растят дочь. © Tshch92 / Pikabu

Они женаты 6 лет, растят дочь. © Tshch92 / Pikabu Нам с подругой было лет по 12, мы взахлеб читали книги о Гарри Поттере. В то время у нас у одних из первых появились мобильники. Однажды мне начали приходить СМС, подписанные Министерством магии. Думала, лучшая подруга развлекается, но она отнекивалась, да и СМС приходили в ее присутствии. А спустя некоторое время все-таки призналась, что подговорила кого-то из знакомых. Но я до сих пор благодарна ей за это чудо! © Подслушано / Ideer

Батя пошел гулять с собакой, кокер-спаниелем по кличке Лорик. Гулял он с ним без поводка вдоль реки, где кусты и деревья. Ну и как это положено у кокеров, собака драпанула неизвестно куда. Стоит батя и орет: «Лорик! Лорик!» Тут слышит, кто-то еще орет: «Лора! Лора!» Идет на голос, а там мужик зовет его собаку. Батя наезжает на этого мужика, мужик тоже не лыком шит. Обстановка накаляется, и тут из кустов прибегают 2 кокера — Лорик и Лора. Батя извиняется, мужик тоже. Расходятся. Батя приходит домой, и оказывается, что он привел не ту собаку. В общем, встретил того мужика на бульваре, поржали, разговорились, а там уже и жены вышли мужиков с собаками искать. Так все и подружились. А сейчас я с ними и с их детьми дружу. © Unknown author / Pikabu

А сейчас я с ними и с их детьми дружу. © Unknown author / Pikabu Решили с подругой выпить чаю в кафешке. И тут я замечаю, что за одним из столиков сидит мой бывший. Шепнула подруге, что это именно тот гад, от которого я еле отвязалась. И тут он подходит к нам и начинает при мне подкатывать к моей подруге! А та не растерялась и говорит: «Извините, молодой человек, но меня привлекают мужчины , а вы под это описание мало подходите». Его лицо того стоило. © Не все поймут / VK

, а вы под это описание мало подходите». Его лицо того стоило. © Не все поймут / VK У нашего местного пруда жила пожилая женщина, у которой было несколько уток. Мне нравилось подкрадываться, хватать их и гладить, а она гнала меня и ругалась. Я немного боялся ее. Но однажды, когда я прокрался к уткам, там оказался мальчик немного старше меня. По его словам, он знал, что я приду, потому что у его бабушки был «третий глаз» и она могла видеть меня каждый раз, когда я приближался. С того времени мы ходили к уткам вместе. Дружим уже больше 20 лет. © SaltyDelirium / Reddit

«Мой сын — самый крупный ребенок в классе — дружит с самым маленьким».

Когда мне было чуть более 30 лет, я развелся и моя жизнь пошла под откос. Меня по-настоящему спасло то, что я решил заняться греблей на байдарках. Поскольку я вначале не знал никого, кто занимался этим, я просто подходил к пристани и спрашивал группы, могу ли я присоединиться к ним. В конце концов я собрал команду, и вот уже 20 лет, как я тесно общаюсь с некоторыми парнями из нее. Не реже раза в неделю мы катаемся на велосипедах, ходим поплавать или поесть тако. В приключениях на свежем воздухе возникает такая связь и доверие, которых не получаешь в кафешках или на концертных площадках. © leaky_eddie / Reddit

Лет 20 назад дела были так плохи, что я жил на работе. Спал на двери от шкафа, положенной на пару стульев. Правда, мобилка у меня уже была, простенькая. Как-то поступает звонок от друга: «Можно у тебя ночку перекантоваться?» Объяснил ему, что условия не ахти какие. Открываю дружбану, а это чудо взяло и приперлось в тапках. Все лето проработал, а его кинули с деньгами. Я приютил как мог. Утром ему подарил свои любимые кеды. Сейчас я в своей квартире, он в своем доме, а кеды — обязательная тема для разговора. © YaspisEyes / Pikabu

«Реакция моего друга на то, что я презентовал ему на день рождения ацтекский календарь Star Wars».

Когда мне было 5 лет, мы переехали в новую квартиру. День на третий к нам в дверь позвонила соседка с дочкой моего возраста и очень попросила родителей недолго за ней присмотреть. Мы с сестрой глянули на девочку и сразу сказали: «Фу, какая косастая» , потому что у нее была длинная коса, а у нас — стрижки. В будущем девочка стала моей одноклассницей и подругой, конечно. А наши родители задружились и вовсе нешуточно. © Светлана Мельник / ADME

, потому что у нее была длинная коса, а у нас — стрижки. В будущем девочка стала моей одноклассницей и подругой, конечно. А наши родители задружились и вовсе нешуточно. © Светлана Мельник / ADME Была знакомая, раздражала меня жутко. Наглая и самоуверенная, шикарная в любом состоянии. А потом я поняла, что завидую ее уверенности и способности не бояться чужих мнений. Однажды я честно ей об этом сказала, а она мне ответила так: «Я — красивый сорняк, а ты спокойная как скала, хорошая жена и мама». Этот разговор изменил нас обеих, теперь у меня есть лучшая подруга. Она стала спокойнее, а я увереннее — мы дополняем друг друга. © Подслушано / Ideer

«Я нарисовала портрет своей подруги на ее 30-летие».

Свою лучшую подругу я нашла, когда мне было больше 35 лет. Познакомились мы в поезде, ехали в одном купе. Разговорились, оказалось, что живем в одном доме, в соседних подъездах. А до этого ни разу не встречались. Дружим уже 15 лет. Теперь, когда возвращаюсь из отпуска, в холодильнике меня ждет полный обед и еще вкусняшка, испеченная подругой. © Polyarnayasova / Pikabu

Несколько лет назад мне позвонили в дверь. Время было позднее, около 22:30. Я никого не ждала, но подошла к двери. За ней стояли трое зареванных детей лет 7–10. Спустя минуту расспросов я узнала, что они нашли щенка, но родители собаку домой не хотели. Что ж, оставила псину себе, но с условием, что мальцы будут с ней гулять. К моему удивлению, наутро они пришли, погуляли со щенком. И с того раза дважды в день выгуливали, дрессировали. Щенка в итоге пристроили к новым хозяевам, отметили это тортиком. Следующего пса принесли сразу мне. К тому времени парнишек стало уже 6. Мы с ними ездили в приюты для животных, часами болтали. А когда у меня появился молодой человек, он вначале не понял, почему ко мне приходят уже не дети — подростки. А потом купил машину на 8 мест. И мы всей толпой едем на ней в горы. © jopkatolstaya / Pikabu