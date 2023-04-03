14 историй о людях, которые психанули и одним махом уволились с опостылевшей работы

Если работа не по душе, долго на ней не продержишься. Или, конечно, из необходимости потерпишь, стиснув зубы, но однажды в голову придет простая мысль: «С меня хватит». Герои нашей статьи честно поделились своими историями о том, как взяли и сбежали от перешедшего все границы начальства, маленькой зарплаты и непосильной нагрузки. И теперь счастливы.

Ушла с работы в середине рабочего дня. Год проработала с 9:00 до 22:00 с 1 выходным в неделю, с 3 мобильными телефонами, клиенты звонили чуть ли не ночью. Наконец-то взяла 2 выходных, сегодня вышла на работу, а начальник устроил головомойку: кто тебе, мол, разрешал отдыхать? Ответила, что предупреждала еще неделю назад, замначальника дал добро, а мне в ответ: «Я здесь решаю, идешь ты на выходные или нет. Надо будет — и месяц сидеть будешь. Или денег у тебя много?» Спорить не стала, просто вышла из кабинета, забрала с кухни чашку, надела куртку и вышла в никуда. Звонил замначальника, говорил, чтобы остыла и возвращалась, но ощущение, что совершу огромную ошибку, если поддамся на уговоры. © SveklaSkolkoZaKg / Pikabu

Поделюсь тоже. Ровно 10 дней назад отработала свой последний день на работе, которая стала противоречить моим жизненным принципам. Собрала рюкзак, отправилась к подругам, и вот я лежу в колоритном местечке и продумываю свой завтрашний туристический маршрут. И да, через 10 дней меня ждут поиски новой работы, но я знаю точно, что все это было только к лучшему. © Assemgul Mukasheva / ADME

Я работал в одной компании более 6 лет. Послужной список отличный, всего 2 больничных за все время. У меня были лучшие показатели во всем регионе и, возможно, даже во всей стране. Но новое начальство решило, что этого мало. Босс урезал мое рабочее время (чтобы сократить трудозатраты и получать бонусы), зато нагрузил сверх меры, а похвалы я от него в принципе не слышал. И это после того, как я исправлял все его косяки! В итоге сегодня сообщил ему, что увольняюсь — занять мою должность сейчас некому, значит, накрылись медным тазом его планы на отпуск на следующей неделе. И надо было видеть этот ужас в его глазах, когда я произнес: «Я ухожу». Дошло, видимо, что без меня он не справится. Давненько не чувствовал такого удовлетворения. © barrygibb / Reddit

Проработал 36 лет доктором в городской больнице. Уходил только в отпуск и ездил на курсы. Записи в трудовой: «принят на работу», о повышении квалификации, благодарности, один выговор и вот — «уволен по собственному желанию». Все на одном рабочем месте. В день окончания службы пришел в отдел кадров, а там начальник отдела и работница увлеченно рассматривают что-то на компьютере и комментируют: «Вот смотри, вырез какой, а рукава короткие». Стою, жду. Наконец заметили меня: «Что?» Говорю, мол, за трудовой пришел. Начальница молча достает мою трудовую и небрежно бросает на стол. Спрашиваю: «И все?» Она бровь поднимает: «А чего еще?» — и снова в компьютер. Да, не так я представлял прощание с больницей, но что уж обижаться. © Phbntkm6 / Pikabu В жизни медицинских работников вообще немало странного происходит. У нас есть целая подборка историй от врачей и их пациентов, которые всякого навидались.

Я работала горничной в местной гостинице. Однажды заболела гриппом, меня ужасно тошнило, бледная как снег, температура поднялась. Говорю начальнице, мол, так и так, мне бы домой пойти. А она глянула на меня и сказала: «Позорище. Подводишь всю команду. Я очень разочарована». Я обалдела от таких слов, честно говоря, потому что раньше она всегда была милой и вежливой. Пошла домой, а на следующий день позвонила и уволилась. © Unknown author / Reddit

4 года работала продавцом, одна на 2 отдела. Последние пару лет с графиком 30/1, и то выходной с боем выбивала. Рабочий день с 11:00 до 23:00 без перерыва на обед. Питалась из-под прилавка, если успевала. Условия иногда позволяли ночевать в этом же магазине, и я оставалась в подсобке среди стеллажей с товаром на полу, завернувшись в ковер. Потом переклинило: какого фига я творю? У меня «вышка», опыт работы есть. Психанула, поспрашивала знакомых, посоветовали компанию. Теперь уже 4 года работаю секретарем 5/2 с 8:00 до 17:00. С перерывом и соцпакетом. © Tatooss / Pikabu

Было около 10 часов вечера, я только что сгонял на склад и обратно по поручению босса — ему что-то там срочно понадобилось. А надо сказать, что я уже какое-то время собирался уволиться и таскал с собой заявление. Возвращаюсь, а он говорит: «Не видел мой кошелек?» Меня, блин, не было полтора часа, мне откуда знать, где его кошелек? Но он не отставал: «Я его положил у выхода, его там нет, значит, ты его взял». Я, уже отчаявшись, захожу в соседнюю комнату, а там куртка начальника в углу лежит. Похлопал по карманам — ну да, кошелек там. Протягиваю ему, а он даже не извинился! В общем, достал свое заявление, кинул ему на стол со словами «Я ухожу» и уехал. © Thomas Anderson / Quora Согласитесь, неприятного начальника трудно терпеть, даже если сама работа хороша. У нас есть еще 15+ историй о невыносимых руководителях. И еще рассказы о боссах-чудаках, которые правил навыдумывали, а работникам исполнять.

Работала в крутой фирме, куда мечтают попасть многие. Доросла до заместителя начальника отдела, перспективы были хорошие. Денег было полно, но и работы, впрочем, тоже. В какой-то момент поняла, что просто нахожусь в лабиринте, из которого не могу выйти. Работа, встречи по работе, рабочие дела. Вся жизнь была только вокруг работы, уже начался невроз. Уволилась, нашла место в офисе с зарплатой в несколько раз меньше, зато работа — не бей лежачего. Я предусмотрительно накопила денег для себя, была квартира и машина, вторая квартира — для сдачи. Да, я живу сейчас проще, чем раньше, не могу позволить себе, например, сумку за 120 тыс. или трусы за 14. Но я занимаюсь танцами для себя, в выходные смотрю сериалы, отдыхаю, катаюсь на велике, а не судорожно занимаюсь рабочими проектами. © Подслушано / Ideer

Я как-то попала в муниципальное учреждение культуры и отдыха, хоть по специальности от артистов далека. Директор заведения сказала, что у работников культуры выходных нет. Отработала я первую неделю, в том числе в субботу, разбирая завал от предыдущего сотрудника, и в воскресенье на законных основаниях осталась дома. Нормально погуляла с собакой, приняла ванну. Сушу волосы, и тут звонок от директрисы: мол, какого черта я делаю дома? Пришла на работу, зашла к ней и выслушала сказанное сквозь зубы: «Ах, ты голову мыла...» В общем, забрала я кружку и слиняла. © movchanita / Pikabu

Скончалась моя прабабушка. На моей работе знали, что она болела, ведь я делилась с коллегами. Позвонила на работу сказать, что не выйду на смену, но они в мое положение не вошли и сказали, что ждут, как обычно, в 13:30. Я пришла, но плакала безостановочно и в итоге почти сразу отпросилась домой. Пару дней спустя лезу в рабочий календарь, чтобы узнать, когда зарплата, а там в день смерти моей прабабушки под моим именем написали «прогул». Я закончила смену, собрала вещи и ушла домой. С работы мне потом звонили, чтобы уговорить остаться, но я отказалась. © Working on ME / Quora

Тоже работала по 13 часов неделями, без выходных. Изначально устраивалась на график неделя через неделю, а по факту — то месяц без выходных, то 7/1, то еще как. Работа нервная, с людьми, не особо хорошо оплачиваемая. Выходила на работу и с температурой, и с зубной болью, и в свои законные выходные. Понимала, что кроме меня работать некому. Продержалась я с таким графиком около года и ушла после того, как мне управляющий сказал: «Работодатель не должен подстраиваться под сотрудников и входить в ваше положение». Плюнула на все и в тот же день ушла. Ни о чем не жалею. © krotovushka / Pikabu

Я работал официантом. Как-то в конце недели к нам пришел новенький, и его смена как раз выпала на трудный вечер — в ресторане отмечали свадьбу. Мы ему сразу сказали, чтобы не переутомлялся, что мы поможем, если у него что-то не получится, и все такое. А потом он возвращается из зала злющий и красный как помидор. Выясняется, что кто-то из гостей сказал ему, что напитки, которые он принес, слишком горячие, обругал его и высмеял. Мы-то уже к такому привыкли, а вот он... Он через пару минут вышел туда, перевернул стол клиента, который его оскорбил, расколотил у выхода несколько цветочных горшков, ушел из ресторана, и больше мы о нем не слышали. © kirod20 / Reddit К слову, об официантах. Вы знали, что работники ресторанов оценивают нас, посетителей, по нескольким критериям, чтобы понимать, чего от нас ожидать? Мы написали об этом статью.

Уже неделю носил идею уволиться. Сегодня вызвал директор, сказал, что нужно будет задержаться после рабочего дня еще часа на 4. На вопрос: «Какова оплата?» — получил ответ: «Никакой. Просто останешься, я так сказал». Я отказался и услышал: «Значит, пиши по собственному». А я что? Взял и написал. Начальник в шоке — не ожидал, а я доволен. © chaikowskij / Pikabu

На каждую претензию работников начальник склада любил говорить: «Кому что-то не нравится — тому дам бумагу и ручку. Отдел персонала на 1-м этаже. Вон за забором очередь стоит!» И тут заявление на уход подал Виктор Беляшов. В принципе, дело житейское, но Виктор работал в специфической секции — самый дорогой товар на складе, много такой продукции, где каждый экземпляр имеет персональный номер. В эту секцию направлялись только самые опытные работники. Когда кто-то из этой секции уходил на больничный или в отпуск, это была головная боль для начальства. Мало кто из кладовщиков хотел туда — ошибиться можно на крупную сумму. Поэтому с Виктором долго беседовали, уговаривали, что-то предлагали. Бесполезно! В итоге начальник склада тяжело вздохнул и спросил: «А кого на свое место посоветуешь? Как считаешь, кто справится?» Виктор выдержал паузу и с улыбкой ответил: «Да из очереди возьмите кого-нибудь!» © shabaev / Pikabu