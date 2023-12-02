14 историй о людях, которые столкнулись с предательством близкого человека, но выстояли
Людей, которым никогда в жизни не изменяли, наверное, не так уж много. Но одно дело, когда речь идет о молодых ребятах, которые знакомы без году неделя и не спешат связывать себя узами верности. И совсем другое, когда за плечами уже годы отношений или брака. Пользователи поделились историями об изменах, которые просто невозможно читать равнодушно. Но мы рады, что некоторые герои этой статьи в итоге получили больше, чем потеряли.
- Я в детстве сдала папу. Его отправляли со мной кататься на горку, а он мерз и скучал, быстро знакомился с какой-нибудь женщиной с ребенком и вел всех в шашлычную. Я была очень довольна таким раскладом и всегда ждала, когда же папа со мной пойдет гулять. Не знаю, имели ли те знакомства продолжение — он редко со мной выбирался, да и женщины бывали разные. Но одна мне очень понравилась. У нее была дочка примерно моего возраста, мы с ней хорошо играли, она меня в гости позвала. Когда мы собирались в очередной раз с папой на горку, я спросила при всех, будут ли сегодня тетя Галя с Олей и пойдем ли мы к ним в гости после ресторана. Разразился скандал, никуда я в тот день так и не пошла, а папу отстранили от прогулок со мной. © Татьяна Лобанова / ADME
- Бабушка работала медсестрой. Однажды ей пришлось помогать принимать роды, и предполагаемый отец ребенка заметил, что новорожденный выглядит хорошо для недоношенного. Недолго думая, бабушка выдала правду: «Этот ребенок не недоношенный». © tornado28 / Reddit
- Было мне лет 20-21, была у меня подруга. А у нее родной брат. Женатый, ребенку 3 года. И вот моя подруга с женой брата вообще были отличные подруги. Поскольку я дружила с подругой, то и с ее братом и его женой часто пересекались. И вот летом моя подруга с женой брата уезжают на 2 недели на юг, а брат только на новую работу устроился, так что остался дома. Я иду на дискотеку, встречаю там его. Обратно пошли вместе, болтаем, и тут он пытается меня поцеловать. Я ему: «Дорогой, ты ничего не попутал? Я дружу с твоей сестрой и с твоей женой. Как я им в глаза буду смотреть?» Он выдает: «А они мне разрешили». Короче, я это все быстренько в шутку обернула и свалила. А подруга потом на полном серьезе подтвердила, мол, да ему со мной разрешили, я ж своя, из семьи не уведу... Офигеваю до сих пор. © FereroArt / Pikabu
- Встречались около 5 лет. Парень пытался наладить бизнес, но к своим 34 годам особого успеха не добился. Но я его всегда поддерживала, тем более, что сама неплохо зарабатываю. Чтобы в глазах подруг он выглядел лучше, говорила, что новый кулон или серьги — его подарок. Купила квартиру, парень переехал ко мне. Девчонкам сказала, что это я живу у него. А через некоторое время одна из «подруг» написала, что они уже пару месяцев встречаются за моей спиной. Я попросила его в ближайшее время съехать из квартиры. Было больно до безумия. Но в то же время не могу не злорадствовать: представляю ее лицо, когда она узнала правду. Парень потом несколько раз пытался вымолить прощение, но, увидев, что я непреклонна, оставил попытки. © Подслушано / Ideer
- Мы с моей девушкой были возле Эйфелевой башни и искали через ее телефон место, где можно поесть. И тут пришло сообщение от ее хахаля. Он хвалил ее фоточку — ту, что я только что сделал — и заигрывал с ней. Она нагло отправила ему это фото, находясь рядом со мной. На тот момент прошло только 2 часа нашего 2-недельного отпуска. © Meh_Ill_Do_It_Later / Reddit
- Подруга собиралась на праздник вместе с мужем, когда какая-то дамочка прислала ей сообщение: «Твой муженек изменил тебе со мной и еще с несколькими женщинами». Подруга была в шоке и не знала, верить ли ей. Лишь когда эта дамочка прислала ей фотографии, пришлось поверить. Как потом выяснилось, девица надеялась, что муж подруги проведет праздничный день с ней, а когда тот отказался, решила отомстить. Подруга в итоге развелась. © mhks / Reddit
- Вскоре после свадьбы мы с мужем и моей подругой пошли в мебельный магазин, чтобы выбрать обеденный стол. Я тогда была самой наивностью и не знала, что муж за моей спиной изменяет мне с подругой. Но когда я увидела, что они ходят как парочка, обсуждают столы и в итоге останавливаются на том, который я уже кучу раз забраковала, у меня резко открылись глаза. А через пару дней я поймала их на горячем. © CommonFrequency / Reddit
- Я разлучил своих родителей. Спросил маму, могу ли поужинать у «тети Кристины», потому что она приготовила мою любимую пасту. Оказывается, мама не знала ни о какой Кристине, потому что на самом деле та была не моей тетей, а папиной коллегой, с которой он изменял моей матери. © AussieCanuck94 / Reddit
- Прожили в браке 5 лет. Детей, к счастью, завести не успели. У каждого было свое хобби, денег хватало. А в 2021 году подумали, что моя однушка слишком мала для семьи, и решили вместе накопить на нормальный первоначальный взнос. Пришлось себя ограничить в тратах, зато скопили около 2 сотен. А в мае прошлого года прихожу домой — там бардак, вещи перевернуты. Ищу деньги — пусто. Звоню жене — абонент не абонент. Осматриваюсь и доходит, что она просто куда-то уехала, прихватив общие деньги. Приходит от нее сообщение: «Я устала экономить на всем, уехала на концерт, надо взять паузу». Через общих знакомых выяснил, что поехала она с любовником. Я собрал все ее вещи, отправил посылкой теще. А 3 ее любимые гитары и усилители, которые она покупала за немалые деньги, продал через интернет. Через 1,5 месяца позвонила, мол, в коробках нет ее инструментов. Рассказал. Рыдала, кричала, угрожала и опять рыдала. © Unknown author / Pikabu
- Узнала, что парень мне изменил. Долго думала, как отомстить, еще дольше разводила его на парные татуировки. Все-таки согласился. Записались к мастеру, он пошел первый, а я пошла... домой. И вечером мы расстались. Чувствую себя просто великолепно. © Подслушано / Ideer
- Встречались с парнем. Каждый день я шла с работы с радостным предвкушением, что я буду с любимым человеком. Если он приходил раньше, то готовил на ужин то, что люблю я. Если я раньше приходила, то на ужин мы ели то, что любит он. Однажды я почувствовала себя очень плохо на работе, меня отпустили домой. Думала, что любимый спит, а он с какой-то бабой был. И вся моя любовь к этому человеку лопнула, как мыльный пузырь. Иду в комнату, включаю свет. Сразу визг, мат. А я спокойно так говорю, мол, проваливайте, я спать хочу. Сказала и пошла спать. Через 10 минут парень свою девицу вывел и меня пошел будить. Мол, извиниться хочет, а у меня и слушать его желания не было. Утром собрала вещи, а бывший ходил по пятам. То обнять пытался, то поцеловать. А мне его прикосновения стали отвратительны. Уехала к подруге и удалила его отовсюду, стерла все фотки, все переписки. © Unknown author / Pikabu
- Друг моего коллеги изменял жене продуманно — только в рабочее время и строго на нейтральной территории. Но любовница уже долгое время уламывала поехать вместе на курорт, мол, и прятаться не надо, и отдохнем. И вот как-то она его уломала, и уехал он «в командировку» в край рахат-лукума и «все включено». Голубки проводят замечательную ночь в 2-местном номере, а утром встречают замечательную и улыбчивую пару — его соседку (и по совместительству лучшую подругу жены) и ее мужа. Как итог — звонок подруге и развод. © Alexbuka / Pikabu
- С приятельницей по рабочим делам как-то ездили. Сдали документы, решили зайти поесть в совсем захудалую кафешку по пути. Было 11 утра. Взяли по винегрету и вареному яичку, чай, сели, беседуем. И тут... Заходит муж коллеги с дамой под ручку, мило с ней воркует. Вот мы офигели! До сих пор помню, как моя приятельница ржала, что спалила мужа с любовницей в таком «элитном» заведении. © user5975403 / Pikabu
- Первые годы у нас мужем была идиллия. Когда он попал в больницу, я бегала с супчиками и рыбкой на пару в стационар, работала, подрабатывала, оплачивала все необходимое сверх полиса. Вылечили, выписали, вышел на работу в мужской коллектив. И понеслись первые звоночки про то, что женщина должна все: и полы мыть ежедневно, и в магазин успеть после работы (хотя прихожу позже его на 1,5 часа), и ужин шустро приготовить. А мужчина не должен ничего. А потом была еще одна госпитализация. Он никому не был нужен, а я опять с супчиками вокруг порхала. Выздоровел — и друг позвал его в другой город, на работу с 6-значной зарплатой. Но к такой зарплате и женщина другая прилагалась. Красивая, ухоженная — не то, что я. И, уходя, он мне вывалил, что я — уродина и в подметки той не гожусь и никогда он меня не любил. Вот только 7 месяцев спустя он мне позвонил. Оказалось, я — единственная любовь в его жизни и лучшее, что с ним случилось. Заблокировала, но через общих знакомых узнала, что его выперли с работы за какие-то махинации, а любовница сразу слилась. И он вспомнил о дуре, которая любила и заботилась. Но все, поезд ушел, рельсы остыли. © Medved.wife / Pikabu
Семейная жизнь — это не всегда легко, но в ней есть место и комедийным моментам, которые потом превращаются в семейные анекдоты.
AdMe/Народное творчество/14 историй о людях, которые столкнулись с предательством близкого человека, но выстояли
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