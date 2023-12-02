14 историй о людях, которые столкнулись с предательством близкого человека, но выстояли

Людей, которым никогда в жизни не изменяли, наверное, не так уж много. Но одно дело, когда речь идет о молодых ребятах, которые знакомы без году неделя и не спешат связывать себя узами верности. И совсем другое, когда за плечами уже годы отношений или брака. Пользователи поделились историями об изменах, которые просто невозможно читать равнодушно. Но мы рады, что некоторые герои этой статьи в итоге получили больше, чем потеряли.