14 героев, которых людская наглость подстерегла в самый неожиданный момент и чуть не сшибла с ног
Многие из нас сталкивались с наглецами. Они окружают нас везде: в школе, на работе, в общественном транспорте, а иногда даже дома. Некоторые из нас не успевают сообразить, как среагировать на реплики и действия нахалов. Но находятся и ловкачи, которые за словом в карман не полезут. Рассказываем истории и тех, и других.
- У дочки начались месячные в день, когда физкультура по расписанию. Что делать — пошла отпрашиваться. Показала учителю заявление, мол, уважительная причина. А физрук посмотрел на нее оценивающе и выпалил: «Да у тебя же попа вон какая здоровая, заниматься надо каждый день, а ты все халявишь!» Дочка посмотрела на него дикими глазами, но взяла себя в руки и как ни в чем не бывало спросила: «Так вы заявление подпишете?» Учителю больше ничего не оставалось делать, кроме как принять документ и освободить мою дочь от урока.
- Искала работу. В описании вакансии все было вроде ок, а на собеседовании мне объявили, что мне надо открыть ИП, потому что как физлицо по трудовому законодательству меня нанимать они не будут. Цитата: «Поясните, за что мы должны быть вам обязаны отпуском и больничным? То есть вы считаете себя вправе воровать у нас из кармана за неотработанное время?!» А на упоминание про трудовое законодательство кадровичка чуть на меня не зашипела: «Скажите спасибо, что вам дают возможность заработать!» © Подслушано / Ideer
- Всегда хожу в кино одна и покупаю сразу два места. Второе мне нужно, чтобы положить туда сумку и всякие попкорны и чипсы. Всегда так делала и никаких проблем, но один раз наткнулась на «яжемать».
Зашла эта персона в зал с ребенком, села в соседнее кресло возле моих вещей и посадила дочь себе на колени. Как только начался мультфильм, она сказала девочке сесть на место рядом, при этом внаглую подвинула мои вещи в сторону. Я сказала ей, что это место занято, но в ответ получила возмущение, что там никто не сидит, а вещи свои я могу и на колени положить, зачем занимаю лишнее место. Я спокойно сообщила, что заплатила за него и имею право оставлять свои вещи там.
И тут пошло все по классике, крики на весь зал: «Ты что, не видишь, я же мать! Ты должна уступить это место моей дочке!» Во время перепалки эта маленькая девочка умудрилась уронить и рассыпать мои чипсы и спокойно сидела и ела мой попкорн. Я начала забирать его у нее. А мамаша стала бить меня по руке и орать, что у детей нельзя ничего отбирать. Поведением дамы возмутило и других посетителей, и в итоге ее вывели из зала. Но перед этим она специально уронила мой стакан с колой, напиток разлился по полу.
Так мой поход в кино был, мягко говоря, испорчен. Но порадовала администрация, которая извинилась передо мной и выдала сертификат на посещение другого сеанса бесплатно. © Палата № 6 / VK
- Ехала однажды в метро, а напротив меня в числе прочих пассажиров сидели две худощавые девушки. Вдруг в вагон зашел какой-то грузный мужик лет 45. Подошел к банкетке напротив и с вызовом заявил: «Гражданочки, подвиньтесь-ка, тут места всем хватит». И тут же развалился между теми девушками, не снимая со спины рюкзака. Он даже не подождал, когда они освободят ему место. Зажал обеих девушек своими могучими плечами. Одной пришлось сразу встать, чтобы ее окончательно не придавило. Мужчина и не подумал извиниться.
- В 5 классе к нам пришла новенькая девочка. Сразу поделила класс на крутых и некрутых, а значит, недостойных ее внимания. Меня она отнесла ко второй группе. Все 5 лет, что училась с нами, хоть и разговаривала со мной, но с презрением. Но у меня была своя компания, и на заморочки новенькой я плевала. Правда, однажды ее поведение крайне возмутило. Я шла с подругой по лестнице, рассказывала какой-то прикол, и мы вместе смеялись. А новенькая тащилась впереди. Спустя несколько секунд она повернулась к нам и крикнула мне в лицо: «Ты можешь закрыть рот наконец? Достала уже!» Я тогда от неожиданности потеряла дар речи, но после этого даже здороваться с ней перестала.
- Дело было, когда я еще училась в универе. Еду на пары в трамвае. Время обеденное (на старших курсах учились во вторую смену), трамвай пустой почти. Я села у окна, слушая музыку в наушниках. И чувствую, что меня нагло кто-то тянет за плечо. Поворачиваюсь и вижу: стоит передо мной бабуля в красной шляпке, в винтажном костюме и с красными губами и что-то пытается мне сказать, при этом продолжая тянуть меня за плечо. Вытаскиваю я наушник и слышу, что не уступаю ей место. Напомню, что трамвай почти пуст, мест навалом. Но суть была в том, что это ее место. И она всегда тут сидит. Знаете, сказать, что я офигела, — ничего не сказать... Пришлось уступить. © Палата № 6 / VK
- Сижу ем на фудкорте. Подходит женщина с кучей детей (как потом выяснила, она учитель) и говорит: «Вы одна?»
— Да, вы можете взять мои стулья.
— Нет, мы с вами сядем.
— Я против, я хочу сидеть одна.
— Вам не стыдно? У меня много детей.
Женщина садится за мой стол.
— Почему мне должно быть стыдно? Сядьте за свободный стол.
— Какая наглость, куда я сяду?
— В чем наглость? Вы садитесь за мой стол, он занят.
Дети убежали в разные стороны. Она села ко мне спиной и разложила вещи. И так и сидела. Приходили ее дети, говорили, что там есть свободные столы. Она так и не сдвинулась. © Палата № 6 / VK
- Жила с мужчиной. Он работал из дома на удаленке, а я ездила в офис. Как-то мы сильно поругались. И пока я сидела в офисе, он взял и молча съехал, забрав часть продуктов, которые всегда покупала я по пути домой и на свои деньги. Но самое странное, что продукты, которые остались и находились в емкостях, он или выгреб, или вылил, или выдавил. Оставил мне полный холодильник пустых бутылок, баночек и тюбиков. Зачем? Гадаю до сих пор. © Подслушано / VK
- Этот инцидент произошел со мной около 3 месяцев назад, когда я летел в Мадрид. Самолет успешно поднялся в воздух, мы отстегнули ремни безопасности, и я нажал на кнопку, чтобы вызвать стюардессу. Пришла старшая стюардесса, но, к моему удивлению, даже не потрудилась спросить меня, зачем я ее позвал. Она просто выключила кнопку. Я сказал: «Ну ок, спасибо», — и через некоторое время снова нажал на кнопку. И наконец получил свой стакан воды. Но после успешного прибытия в Мадрид я написал письмо с жалобой в службу поддержки клиентов и получил 5000 миль в подарок! На моем счете уже было 8000, а теперь появилось еще 5000, что дало мне бесплатный билет домой в один конец. Так что, спасибо той стюардессе. И я был бы счастлив, если бы столкнулся еще с парочкой таких. © Shubham Sharma / Quora
- Сидел на концерте своей девушки в начальной школе (она учительница музыки). Зрительный зал был переполнен, и мест на всех не хватило. Мое место находилось в последнем ряду у прохода. И вот я сижу и чувствую какую-то тяжесть у себя на голове. Я подумал, что это моя девушка, так как это было до начала концерта. Поднимаю глаза, а там какой-то чувак использует мою голову в качестве подлокотника. Я не склонен к конфронтации, поэтому просто посмотрел на него снизу вверх. Он посмотрел на меня в ответ и перестал это делать. Но до конца концерта я чувствовал себя очень некомфортно. © AdvertentExactness / Reddit
- Работал я бариста. Наливал однажды кипяток в чашку, и мне брызнуло на руку. Из-за этого я отдернул руку, которой лил горячую воду, и в итоге обрызгал всю ладонь. Дама, которая ждала этот напиток, усмехнулась и закатила глаза. Потому что из-за того, что я случайно обжегся, ей пришлось ждать дольше. © Usagi-skywalker / Reddit
- Я работаю художницей, рисую на заказ. Недавно ко мне пришла одна мадам с формами и попросила нарисовать ее. Так как сидеть несколько часов в студии она не хотела, то я ее сфотографировала и рисовала по фотографии. Вот заказ готов, женщина приезжает и устраивает скандал, мол, ужасная работа. Я недоумеваю, что ей не нравится? А она достает из сумочки фотографию, где она отфотошоплена до анорексички. Я показываю клиентке фото, сделанное в студии. Мадам кричит: «Шарлатанка!» — и гордо удаляется. Что это было? © Подслушано / Ideer
- Бывший парень собрал вещи и ушел без объяснений, заблокировал меня во всех соцсетях. Скоро будет два года, как я его не видела. Живу в той же квартире, где мы с ним жили год, не поменяла за это время ни место работы, ни место учебы. Недавно узнала: он рассказывает общим знакомым, что это я его бросила, сменила номер телефона, работу и переехала, и он, бедный, второй год меня ищет и не может найти. © Подслушано / Ideer
- Задолбала меня соседка сверху. Смотрела она, значит, телевизор. Два часа ночи, а дамочка даже не потрудилась убавить громкость. Мне в голову пришла шикарная идея проучить соседку. Недолго думая, открываю окно, беру и к ее стеклу сую маску из «Крика», которую взяла у сына и присобачила на швабру. Постукиваю соседке по окошку. Эти душераздирающие визги пробудили совесть и вину даже в моей истерзанной шумом душе. © Подслушано / Ideer
Проявить наглость может кто угодно: гости ресторана, пациенты поликлиники, начальники, да даже бывшие супруги. Но некоторые люди знают, что в таких ситуациях главное не стушеваться. И реагируют порой так круто, что челюсть отвисает даже у самих наглецов.
AdMe/Народное творчество/14 героев, которых людская наглость подстерегла в самый неожиданный момент и чуть не сшибла с ног
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