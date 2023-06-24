14 героев, которых людская наглость подстерегла в самый неожиданный момент и чуть не сшибла с ног

Многие из нас сталкивались с наглецами. Они окружают нас везде: в школе, на работе, в общественном транспорте, а иногда даже дома. Некоторые из нас не успевают сообразить, как среагировать на реплики и действия нахалов. Но находятся и ловкачи, которые за словом в карман не полезут. Рассказываем истории и тех, и других.