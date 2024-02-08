14 историй о людях, у которых не жизнь, а сплошной аттракцион

Как скучно мы живем: работа — дом, дом — работа. Никаких приключений. Но иногда среди нас находятся люди, которые умудряются разорвать этот порочный круг. Они попадают в забавные (или не очень) ситуации, которые обычно только в ситкомах можно увидеть. Пользователи сети рассказали о таких случаях из своей биографии.