14 историй о людях, у которых не жизнь, а сплошной аттракцион
Как скучно мы живем: работа — дом, дом — работа. Никаких приключений. Но иногда среди нас находятся люди, которые умудряются разорвать этот порочный круг. Они попадают в забавные (или не очень) ситуации, которые обычно только в ситкомах можно увидеть. Пользователи сети рассказали о таких случаях из своей биографии.
- Был очень сложный день, ужасно устала. Вышла с работы, пошла к машине и поняла, что машины на том месте, где я ее оставила, нет. Вызвала полицию. Приехали, начали расспрашивать. И тут я осознала, что этот «прекрасный» день не задался еще с утра, когда я проспала и решила ехать на метро. © СИТУАЦИЯ / VK
- Моя сестра всегда громко разговаривает. Когда я остался с девушкой наедине за просмотром ужастика, мы не заметили, как она пришла с работы. В фильме нарастающая музыка — сейчас точно будет страшно! Мы с девушкой держимся за руки, готовы уже испугаться, но момент проходит. Зато сестра влетает в комнату и спрашивает, будем ли мы чай. Так сильно я еще не пугался. © Подслушано / Ideer
- Лет пять назад у меня очень болел зуб. Боль была такой сильной, что меня трясло, голова кружилась, и шла я с трудом. Передо мной открываются двери лифта. Там стоит парень моего возраста, я не придала этому значения и медленно вошла в лифт. Стою, дрожу, пол кружится, за стенку хватаюсь. Парень кладет мне руку на плечо и говорит: «Мне тоже было страшно на лифте ездить. Не переживай, ты привыкнешь». © Подслушано / Ideer
- На новую работу срочно нужны были балетки. Денег нет, купила рядом в дешевом магазине. Дома обнаружилось, что долго в них ходить не смогу: узковаты. Намочила носки спиртом, надела балетки, походила — растянулись. Но отпала подошва. Заклеила. Проходила на работе весь день, стали пахнуть, хотя ноги не потеют. Проветрила — не помогло, постирала — стали пахнуть еще хуже, и опять отпала подошва. Сэкономила. © Подслушано / Ideer
- Трехлетняя дочь недавно чуть ли не со скандалом заявила, что хочет енота. Мы с женой посмеялись, сказали, что будет ей енот, а сами забили на эту ситуацию. Ведь думали, что малышка обо всем забудет уже на следующий день. Но не тут-то было, она больше недели напоминала нам о еноте, аж со слезами на глазах выпрашивала. Жена не знала, что делать, а я после работы заехал в приют для животных, как будто надеясь увидеть там настоящего енота. Естественно таких животных там не было, но был милый кот. Мордочкой прямо на енота похож, да и хвостик немного полосатый. Решил, что нужно забирать и делать членом нашей семьи. Мы с женой получили кота, о котором давно мечтали, но никак не решались взять, а дочь получила своего «енота». Так и назвали. © Палата № 6 / VK
- У нас с женихом замок на внешней стороне двери спальни. Запираем его, когда нас нет дома. Вчера мой жених пошел на работу, как обычно, около 5 утра. Я проснулась в 6:30, чтобы собираться на работу, и обнаружила, что он случайно запер меня. Он был в 45 минутах езды. Пришла его мама. И я потратила 20 минут, рассказывая ей, как открыть дверь. Теперь я живу в страхе каждый раз, как жених уходит на работу. © goatywizard / Reddit
- У меня нет машины, поэтому мне приходится полагаться на друзей в поездках. И вот друг должен приехать за мной. Я прохожу примерно половину улицы и вижу его машину. Друг мчится ко мне, а я к нему. Я приближаюсь, а он начинает тормозить. Я чуть не врезаюсь в машину, слышу крик, отпрыгиваю от капота и понимаю, что это не мой друг. Водитель растерян, кричит. Я не знаю, что ответить, поэтому просто пожимаю плечами и убегаю. Меня подбирает друг, и мы уезжаем, пока я рассказываю ему эту историю. © ZtheDidj / Reddit
- Сидела в кафе и читала сборник стихов. Мужчина рядом со мной спросил, что я думаю о книге. Я сказала, что есть несколько прекрасных стихов, но и много такого, что написано явно для того, чтобы просто заполнить книгу. Добавила еще, что было бы намного лучше, если бы я могла просто купить отдельные истории, а не платить в разы больше, чтобы мне еще и не понравилась большая часть работы. Мужчина поблагодарил меня. Только после того, как он ушел, я закрыла книгу и увидела его фотографию на обратной стороне. Упс. Я непреднамеренно посоветовала поэту перестать писать ерунду. © MangoBomb / Reddit
- Моя свекровь-чистюля как-то отдала нам свой кухонный стол. Он у них стоял лет 15. Я решила его отмыть. Терла, скребла и домыла до узора на столешнице — светлых полос и глянца вместо матового цвета. Свой стол родители мужа не признали. Так моя свекровь взяла и превратила наши и так натянутые отношения в совсем отвратительные. Стол мы им вернули, до сих пор пользуются, лет 6 прошло после той истории. Надо будет проверить в следующий раз, не исчезли ли полосы. © Подслушано / Ideer
- Пошла в поезде в «дамскую комнату». Убедилась, что она заперта, и осталась ждать. За это время собралась очередь, мы познакомились и разговорились. Минут через 20 решили еще раз подергать дверь. Оказывается, она все это время была не заперта, просто мне не хватило сил ее открыть. © Подслушано / Ideer
- Однажды утром обнаружил, что моей машины нет. Что еще хуже, там было дорогое оборудование моего начальника, которое мне велели охранять и не оставлять в машине на всю ночь. Я в ужасе. Ладно, машина пропала — хоть бы с работы не вылететь. Я уже собирался позвонить на работу и в полицию, чтобы сообщить о краже, как до меня дошло. Накануне вечером я заехал в магазин за молоком, а затем пошел домой на автопилоте, потому что обычно не езжу в продуктовый на машине. Никогда не чувствовал такого облегчения. С тех пор я повторил ту же глупость дважды. © TheAffinityBridge / Reddit
- Стояла на кухне, разговаривала с мамой, готовила ужин. Повозилась с телефоном и положила в карман. Продолжила болтать с мамой. Затем она остановилась и сказала: «Ты что-нибудь слышишь?» Я поняла, что звук идет из моего кармана. Вытащила телефон, а он, оказывается, случайно набрал службу спасения. Я стрессанула и повесила трубку. Мама меня отругала, и мне пришлось отвечать, когда они перезвонили. А потом мы ждали, пока приедет их сотрудник, чтобы убедиться, что с нами все в порядке. Уверена, что оператор и служащий были в восторге от 16-летнего подростка, который случайно набрал номер службы экстренной помощи. © Gamma_31 / Reddit
- Товарищ собирался жениться на одной женщине. Он ее прямо-таки боготворил, на руках носил, руки целовал. Но все его окружение говорило, что она ему не подходит. Мол, калибр не твой, счастья с ней не будет, да и какая-то она слишком высокомерная, мнения высокого о себе, а с такими всегда тяжело. Он не верил ни единому слову ровно до того момента, как они попали в ЗАГС на роспись. Там резко на его подписи закончились чернила в ручке. Товарищ подумал, что это знак, и убежал из ЗАГСа. Близкому окружению он не верил, но вот в знаки верил. © Палата № 6 / VK
- Решила принять ванну. Включила воду, чтобы набиралась, пока убираюсь в комнате. Да так увлеклась, что устроила потоп. А подо мной офис. Думаю — ну все! Представила разборки, ругань и прочие прелести. На следующий день пришла с работы, а из двери торчит записка: «Спасибо за потоп! Ремонт надолго затянется. Всем дали отпускные». © СИТУАЦИЯ / VK
Некоторые соседи — те еще мастера мотать нервы. То музыку включают на полную громкость, то собаку выгуливают где попало, то права качают по поводу и без. Зато потом знатная копилка историй собирается.
AdMe/Народное творчество/14 историй о людях, у которых не жизнь, а сплошной аттракцион
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