14 чудных преподавателей, о которых ученики еще долго будут слагать легенды
О школе у нас осталось много положительных воспоминаний. Первый медляк на школьной дискотеке, первые успехи в любимом деле, первые пятерки на экзаменах. И были учителя, на уроки которых детвора бежала всем классом.
Мы в ADME окунулись в школьные воспоминания. После прочтения историй о талантливых преподавателях, может, и вам захочется предаться ностальгии.
- Учительница русского и литературы разрешала стихи, которые необходимо было выучить наизусть, рассказывать ей один на один на перемене или после уроков. Считаю очень правильным. Многие стеснялись рассказать перед классом, и для многих это ужасные воспоминания. © Подслушано / Ideer
- Мы проходили «Мастера и Маргариту». Я была под сильным впечатлением и прочла кроме самого романа несколько критических статей. Подготовила доклад, ждала урока, чтобы блеснуть. В моем выступлении было много спорных мыслей, которые противоречили учебнику. Когда я закончила выступление, моя любимая учительница русского и литературы Елена Евгеньевна сказала, что это какой-то бред, придуманный моей буйной фантазией, не имеющий ничего общего с произведением и Булгаковым. Я была раздавлена и заплакала. На следующий урок литературы я пришла совсем без настроения. Елена Евгеньевна начинает урок: «Я прочитала статьи, на основание которых ты подготовила доклад. Я хочу извиниться перед тобой, что, не разобравшись, раскритиковала. Поставила тебе 5». Это было просто невероятно. Она признала свою ошибку, не боясь потерять авторитет. © Barbariska21 / Pikabu
- Моя учительница русского и литературы обладала суперспособностью наплевать на систему. У нас были уроки при свечах и игры вместо скучных уроков. Но была одна фишка, за которую ее постоянно ругало руководство школы: она ученикам ставила в журнал двойки карандашами. Потом говорила, когда именно двойка будет обведена ручкой. Всегда верила в учеников и давала шанс исправить.
- Когда училась в 5-м классе, попала в больницу, лежала в реанимации. Когда очнулась, моя мама положила на кровать стопку писем. Оказалось, моя учительница русского языка, которая очень хорошо ко мне относилась, попросила мой класс написать письма поддержки вместо диктанта. Потом письма передала моим родителям. Скоро 40 лет, а я до сих пор их храню в отдельном шкафчике. © Подслушано / Ideer
- Я ненавидела одну учительницу. Трясло от всего, что с ней было связано. Так вышло, что я пропустила много уроков: было нервное расстройство. Первые дни в школе после возвращения были сущим адом. Спасалась походами в библиотеку, там мне было спокойно. И вот однажды в библиотеку заходит та самая учительница, которую я терпеть не могла, садится рядом и начинает расспрашивать о том, как у меня дела. Мы поговорили по душам. Следующие несколько недель она часто писала, присылала видео о том, как контролировать тревогу. Она отпускала в библиотеку, пока другие сдавали экзамен. Честно говоря, ее забота была огромным вкладом в мое выздоровление. Вы спасли меня, спасибо огромное. © CanadiansBeLike / Reddit
- После пожара в нашей квартире мне с семьей негде было жить и у нас не осталось вещей. На 2 недели поселились в отель, но не знали, что делать дальше. В тот момент мой школьный учитель продавал дом своей мамы, но он снял его с продажи и предложил нам пожить в нем. Совершенно бесплатно мы пробыли там 6 месяцев. Также этот учитель вместе с другими преподавателями устроил сбор одежды и вещей, так как мы потеряли почти все в пожаре. © Junebug1515 / Reddit
- Лучшая учительница была у меня в 5-м классе. Благодаря ей я решилась стать педагогом. Помню, однажды пришла в школу в рваной, поношенной одежде моего брата. Мои волосы были спутанными, а желудок урчал от голода. Я была ходячей катастрофой, и дети дразнили меня. За этим всем учительница разглядела во мне потенциал. Она никогда не злилась, даже когда с моих губ слетала череда ругательств, пока она терпеливо расчесывала мои волосы. Она позаботилась о том, чтобы меня не дразнили, кормила и искренне заботилась. © Ashley Traucht / Quora
- В 8-м классе я остался на второй год. Дома была тяжелая ситуация, друзей не было. Мой учитель (спасибо ему огромное) начал вовлекать в общественную жизнь. Помню, он знал, что мне нравится кататься на скейтборде, поэтому привел меня и нескольких друзей на заседание городского совета, где обсуждали новый скейт-парк и нужно было мнение детей. Также он купил на свои деньги 20 синтезаторов и начал преподавать музыку, а потом вместе с учениками участвовал в телевизионном шоу. © SirciferPrelude / Reddit
- Я после школы поступила на исторический факультет. И моя учительница истории, конечно, очень гордилась. Думаю, воспринимала это как личную победу.
Время шло, и доучилась я до диплома. Пригласила, значит, школьную учительницу истории на защиту. Рецензенты диплома мне написали, что присутствуют следы компиляции. Слушала моя учительница этих доцентов и завкафедрами, а потом встала и прямо пропесочила их — конечно, культурно, но эмоции били через край. Конечно, это мою оценку никак не улучшило, но поступок этот крутым считаю до сих пор — пойти и защитить ученика перед комиссией.
- У моего учителя естествознания в 8-м классе была книга с 1 001 худшей шуткой, и он рассказывал по одной в конце каждого урока. © HiddenDirector / Reddit
- На 1-м курсе университета была античная литература. Предмет вела высокомерная преподавательница, фанатка своего дела. Говорила, что Гомер — лучшее средство от хандры. Хотя лично у меня от Гомера хандра как раз и началась. Новый год, все отдыхают, катаются на коньках, а я сижу дома и без перерыва читаю ненавистную античку. Только годы спустя я поняла, что эта преподавательница — хитрюга и гений, ведь она смогла нас всех убедить, что, если не прочитаем, хорошей оценки не видать. При этом она ни разу об этом не говорила. До сих пор не могу понять, почему мы всем курсом были уверены, что нужно все читать от корки до корки, иначе вылетим из универа.
- Моя учительница истории в 6-м классе была потрясающей. Она преподавала очень весело, и я обожала историю. Вместо скучных уроков она показывала всякие исторические мемы. Это длилось до поры до времени, пока в один момент ее не заменили на ужасного педагога. После этого весь класс потерял всякий интерес к истории. © DarthTyranus98 / Reddit
- Была в школе отличницей. В аттестате выходили все пятерки, кроме одной — по биологии. Биологичка меня невзлюбила и специально занижала оценки. Я была девочкой неглупой, но и пошкодить любила при случае. В общем, смирилась я с четверкой, а моя классная руководительница нет. Однажды на уроке биологии классуха влетает в кабинет и как давай на ухо что-то шептать биологичке. Классуха выходит, а учительница биологии говорит мне: «Приходи после уроков, сдашь экзамен. Докажешь знания — 5 поставлю». В итоге в аттестате все пятерки.
- Был у меня одноклассник — полный бездельник. На уроках от звонка до звонка рисовал в тетрадках картинки. Его дневник пестрил двойками, к книгам даже не притрагивался. И вот однажды вся школа обалдела: он начал читать, а после уроков по своему желанию оставался, чтобы обсудить книгу с учительницей литературы. Дело в том, что эта чудо-учительница придумала, как заставить его читать. Она предложила ему помочь мне. Я писала научную работу по литературе, а он сделал иллюстрации по книге для моего выступления. Самый хитрый и изящный план, как приобщить к чтению. Лучший учитель в моей жизни.
А чем вам запомнились ваши учителя?
AdMe/Народное творчество/14 чудных преподавателей, о которых ученики еще долго будут слагать легенды
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