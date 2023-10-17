14 историй о продавцах, у которых что ни день, то мешок сюрпризов
Кажется, что работа продавца-консультанта довольно проста и даже скучна. Но, судя по историям как покупателей, так и самих работников, скучать им точно не приходится. Иногда не обходится даже без небольшого скандала. Если не верите, просто почитайте рассказы героев нашей статьи.
- Захожу сегодня в магазин бытовой техники, рассматриваю товары, прикидываю цены. Вдруг вижу — консультант с блаженной улыбкой быстро так подкрадывается. Видимо, жаждет поработать. Ну я шагаю ему навстречу и говорю:
— Добрый день, могу я вам чем-нибудь помочь?
5 секунд ступора ошалевшего парня, и он мне выдает:
— Да, купите что-нибудь, пожалуйста... © zver714 / Pikabu
- Давненько работала консультантом. В один из дождливых дней в дверях магазина появилась колоритного вида старушка. Мило поздоровавшись, она стала весело болтать с работниками, заряжая всех своей энергией и позитивом. Но потом, с такой же задорной улыбкой, она подошла зеркалам и, не стесняясь, сняла парик, расчесала его, расчесала шевелюру под ним и так же мило удалилась. © Подслушано / VK
- До переезда в новую квартиру пошли с парнем выбирать холодильник, хотели крутой двухдверный. Замечательная девушка-консультант, выразив свое личное мнение и обхаяв на чем свет стоит эту модель, предложила на крайний случай сдвинуть два обычных холодильника, мол, так и то будет лучше. Мы обалдели и ушли. А ведь она еще висит на доске почета — лучший продавец месяца! © Подслушано / VK
- Меня пригласили на свадьбу. Невеста очень сильно просила, чтобы все девочки были в фиолетовых платьях. Я оббегала все магазины, нигде ничего подходящего нет. В итоге очередной ТЦ, очередной магазин, я почти нашла то, что нужно, но село оно все-таки не очень. Пока возилась в примерочной, услышала, как консультант, поняв, что мне ничего не подходит, начала обзванивать другие магазины в ТЦ. Когда я вышла, она даже показала на своем телефоне некоторые варианты. В тот день я так и не нашла наряд, но до сих пор с теплом вспоминаю то, с какой самоотдачей она пыталась мне помочь. © Lea Holden / Quora
- Работал в одном известном спортивном магазине консультантом. Сам спортсмен. Как-то раз пришел парень лет 12, попросил подобрать ему лыжи. Подобрал, понимаю, что не хватает ему совсем чуть-чуть. В итоге оформляю покупку на себя, делаю свою скидку. Сколько же радости было у парня, когда ему не то что хватило, а еще и осталась довольно приличная сумма. Видел его на тренировках, он каждый раз меня как героя приветствует. © Подслушано / Ideer
- Родственник пытался устроиться в компанию по продаже компьютерной техники. К слову, у него хорошо язык подвешен, с прошлого места работы вся трудовая исписана благодарностями за перевыполнение плана. Вот есть талант у человека убеждать. Закрылась фирма, пошел он искать работу. Приходит на собеседование. HR смотрит резюме, смотрит трудовую и говорит: «Смотрите, я вижу, что вы хороший работник, и резюме у вас хорошее. Но поймите нас правильно: мы позиционируем себя как молодежную фирму, а вам уже 37 лет. Это многовато, нас неправильно клиенты поймут...» Рано нынче стариками становятся. © Unknown author / Pikabu
- Поехали с мужем подыскать мне пижаму на день рождения. Мне понравилась парочка фиолетовых комплектов, но верх никак на меня не садился, хотя штаны огонь. Консультант предложила мне примерить шелковую рубашку для сна, она села идеально. И вдруг девушка выдает, что продаст ее со штанишками по той же цене, что и обычный пижамный комплект. Я аж замерла в нерешительности, но она заверила, что это политика их компании. Мол, они хотят, чтобы каждый клиент уходил от них довольным. Действительно все пробила, как обещала. © Georgene Wickstrand / Quora
- Зашла в магазин бытовой химии и косметики за средствами гигиены. В руке только ключи от машины. Взяла, что хотела, и пошла по рядам посмотреть акции. Девушка-консультант долго бродила за мной по пятам. Не разговаривала, просто ходила и смотрела впритык. Неужели у меня такое подозрительное лицо? Когда это уже стало похоже на абсурд, я развернулась и сказала: «Если вы и дальше будете за мной ходить, я ведь не смогу что-то украсть и положить себе в трусы!» © Подслушано / Ideer
- Мой руководитель отдела всегда был прямолинеен с клиентами и никогда особо не любезничал. Я только устроился в магазин. Пришел клиент покупать фотоаппарат. Долго расспрашивал, уточнял детали. Наконец отсеиваем все ненужное, я называю 3 варианта за 20, 15 и 12 тысяч. Тут клиент выдает: «Это все, конечно, хорошо. Но мне бы тысячи за 3 купить». Тут я выпал немного, даже и не знал, что ответить. Руководитель ведет клиента в отдел с биноклями: «Вот, за 2 тысячи вы можете у нас купить хороший бинокль с 35-кратным зумом, а на оставшуюся тысячу — альбом, краски и карандаши в магазине канцелярии. Фотографировать не получится, но по памяти сможете зарисовывать». © Dufault / Pikabu
- В супермаркете спросил консультанта, где находятся консервы. Он подходит, указывает жестом и тихо говорит: «Извините, я тут первый день работаю. Я не знаю, но за это могут наказать. Найдите сами, пожалуйста». © SloznijLogin / Pikabu
- Пришла женщина, долго выбирала мультиварку, в итоге купила самую дорогую. Ровно через 2 дня вернулась с ней и пошла прямиком на сервис. Говорит: «Крышку заклинило, не могу рыбу достать». Сотрудник сервиса предложил оформить заявку на проверку качества. Женщина без скандала, что удивило, написала заявление и ушла. Через 3 дня запах через клапан заполонил весь сервисный отдел, находиться там больше 10 минут было невозможно. В итоге брак подтвердился, клиентка решила забрать деньги. Без проблем, вернули. Но и это не конец: она заявила, что еще напишет претензию, чтобы вернули деньги за рыбу. В этом ей уже отказали. © Dufault / Pikabu
- Зашла в цветочный купить букет маме. Пояснила консультанту, что хочу большой и пышный. Она мило улыбнулась: «А вам денег хватит? Возьмите что-то попроще». Я отказалась. Она стала настаивать, что другие влетят мне в копеечку. Начинаю закипать, и тут она выдает: «Уверена, что вашей матери не хотелось бы, чтобы вы разорились на цветах для нее». Я аж замерла от такого свинства! Но взяла себя в руки, сама выбрала букет по своему вкусу, оплатила наличкой, а сдачу предложила оставить себе и купить энциклопедию хороших манер.
- Выбираю увлажнитель, цены на витрине от 3 до 15 тысяч. Подходит консультант, я спрашиваю, какой увлажнитель лучше. Он: «Самый дешевый! Он все равно сломается сразу после окончания гарантии!» С предыдущим увлажнителем, кстати, так и вышло, сломался через пару месяцев после гарантии. Спасибо тебе, честный человек! © dr.Ved / Pikabu
- Нужна была кровать с серой или бежевой обивкой. Подходит консультант, женщина бальзаковского возраста, говорит: «Таких нет у нас, но вот посмотрите эту. Мы можем поменять обивку. Присаживайтесь, я принесу каталог». Прибегает, садится рядом и показывает, а там вообще другие цвета. Возмущаюсь, а она выдает:
— Молодой человек, посидите со мной, пожалуйста, я уже устала ходить по залу.
— А вам разве запрещено сидеть?
— Да, за нами камеры наблюдают, мы должны стоять или ходить по залу, а тут мы с вами каталог рассматриваем, я хоть немного отдохну. © Ksenikus / Pikabu
Взаимодействие между продавцами и покупателями вообще частенько оборачивается настоящей комедией, что раз за разом подтверждается историями пользователей.
AdMe/Народное творчество/14 историй о продавцах, у которых что ни день, то мешок сюрпризов
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