14 историй о продавцах, у которых что ни день, то мешок сюрпризов

Кажется, что работа продавца-консультанта довольно проста и даже скучна. Но, судя по историям как покупателей, так и самих работников, скучать им точно не приходится. Иногда не обходится даже без небольшого скандала. Если не верите, просто почитайте рассказы героев нашей статьи.