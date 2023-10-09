14 человек, которые влипли в незабываемые истории благодаря своим татуировкам

Многие люди годами не могут решиться на одну маленькую татуировку, а кто-то за год забивает рукав. Можно по-разному относиться к татуировкам, но нельзя отрицать, что это бесконечный источник забавных историй, которыми можно смешить друзей на посиделках.

Занимаюсь испанским в группе, обсуждали недавно татуировки. Сказала, что у меня слова на спине набиты. Девочки заинтересовались, мол, что именно, а я сказала, что не хочу об этом говорить. А на самом деле, я тупо забыла. © whyyouvika / Twitter

Мне 21, моему парню — 27. Я долго хотела сделать тату, решалась два года, и вот, наконец, я записываюсь к мастеру. Парень, разумеется, в курсе. Сижу и высказываю свои переживания по поводу предстоящего сеанса, а он вдруг так серьезно: «А не боишься, что мама будет ругать?» Я впала в ступор, говорю: «Почему она должна меня ругать? Это моя жизнь, мое тело». На что получаю ответ: «А я бы этого больше всего боялся». И тут я поняла: что-то пошло не так. © Подслушано / Ideer

У меня на все плечо с заходом на лопатку — большое художественное тату, еще есть маленькие на запястье и на груди. Проходил медкомиссию в ведомственной поликлинике, надо было пройти дерматолога. Так получилось, что принимал заведующий отделением, дядечка лет 60. Думал, сейчас начнет мозги полоскать про тату. Но нет, осмотрел, рассмотрел подробно тату на плече и сказал: «Красиво, но я бы вам рекомендовал с тату меньше на солнце бывать или футболкой его закрывать». И поставил печать, что здоров. © Eqiulibr / Pikabu

«Поверить не могу, что эту татушку набили в нормальном салоне, а не в каком-то подвале».

Маленькая девочка в магазине спрашивает у деда про мои татуировки: «А почему у тети так много картинок?» Дед гениально ответил: «Потому что тете нравятся картинки». Это гениальный ответ. © Redshameless / Twitter

У меня забиты рука, ключица и немного шея. Стою в магазине, подходит какой-то хмырь и начинает вещать, что тату — это грех, размахивает руками, повышает голос. Я пытаюсь свалить, он идет за мной. Пока я решала, как быть дальше, меня в сторону отодвигает какой-то шкаф, весь в синих тату. Идет к тому чуваку и спрашивает, мол, какие претензии? Чувак при виде громилы лепечет, что не это имел в виду, и исчезает. Громила кивает в мою сторону: «Не переживай, сеструха», — и тоже уходит. Так-то я забилась, чтобы шрамы от аварии скрыть, но ни о чем не жалею. © Подслушано / Ideer

Сейчас нахожусь на последней неделе беременности. Есть несколько татушек, в том числе дракон на все бедро. Всю беременность слушаю претензии от медперсонала. Последний раз на УЗИ был замечательный диалог:

— Какая вы расписная. А сыну своему тоже разрешите такое делать?

— Да, не вижу проблем.

— То есть, по-вашему, это нормально?

— Более чем.

Специалист — молодая девушка, до 30 лет, а удивление — как у древней бабки. Пока не снимаю одежду, всех все устраивает, а стоит появиться дракону — мои рейтинги летят вниз. © kitiketinko / Pikabu

«Что я просил и что я получил. Тату год, а взглядит так, как будто уже лет 10»

Вчера татуировщик уже после того, как набил мне тату, спросил: «Все нравится, оставляем?» © YanaColfer / Twitter

У меня на плече татуировка тарантула. Этим летом на семейном ужине на природе моя дочь (пять лет) первый раз увидела эту татуировку, сильно испугалась и лупанула меня по плечу палкой толщиной с два моих больших пальца. Все родственники ржали как кони, а мелкая выдала: «Он хотел съесть тебя!» Принял решение свести тату. © Подслушано / Ideer

Я всегда переживал по поводу реакции родителей на потенциальную татуировку. Сделал, показал, ожидал всякого, но маман спросила лишь: «А почему черная? Красиво, классно, будешь доделывать?» Прошло пару месяцев, мама спрашивает: «У тебя есть „Бепантен“?» Визуально оцениваю — повреждений на ней никаких нет. Заулыбался и говорю: «Ну показывай». В общем, в 52 года мама решила набить себе «люстру» на животе. Стеснялась растяжек после двух детей, а тут решилась и вмиг избавилась от комплексов. © urpersonaljezus / Pikabu

«Это должна была быть татушка в честь моей мамы».

Сделала на боку татуировку. Товарищ с 2 высшими образованиями, не скрывающий презрения к тем, кто не выучился, сказал: «Печени твоей конец теперь». © nokaj0 / Twitter

У моего отчима на плече набита половина черепа. Потому что сеанс уже закончился, а мастера на следующий день арестовали. Ну он и оставил эту половинку, ходит и думает, что это смешно. © Unknown author / Reddit

Втайне от семьи пошла и сделала татуировку. Ни у кого из домашних рисунков на теле никогда не было, поэтому мою мечту никто не одобрял. Тут зашел у меня разговор про тату с бабулей за ужином. Сидим, обсуждаем, и тут она выдает: «Мне вот блеклые татуировки не нравятся. Была бы я молодая, сделала бы на плече себе такую небольшую и черненькую. Может, и сейчас бы сделала, да только вот, кроме огорода, никуда не хожу, красоваться негде». Подавилась я макаронами и подумала, что теперь знаю, в кого я такая. © Подслушано / Ideer

«Это должна была быть птица на райском цветке»

К нам в салон пришла одна девушка, она попросила наколоть жирафа, который держит ловца снов. Я чуть в голос не заржал, когда услышал. Но начальник решил поговорить с этой мадам. Выяснилось, что таким образом она хотела все свои идеи в одну татушку совместить. В общем, мы уговорили ее на две тату. Хотел бы я так же уметь общаться с людьми. © xKina / Reddit

Два часа били тату, а потом мастер такая: «Все, готово. Как тебе?» А я смотрю на тату с лицом кирпичом и выдаю: «Что-то не совсем в моем стиле, можем удалить?» Надо было видеть ее лицо, пока я не сказал, что пошутил. © RossLH / Reddit