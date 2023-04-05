14 историй о том, что быть мачехой или отчимом так же непросто, как и вырастить цветы в пустыне
Когда после развода родители приводят в дом нового партнера, сложностей не избежать. Мачехам и отчимам приходится искать общий язык с детьми. У одних это получается просто виртуозно, у других не очень, но такова жизнь.
- Мои родители развелись еще до того, как я пошла в школу, с папой с тех пор не общались. Когда я окончила 4-й класс, мама вышла замуж повторно. Отчим был нормальным, но особо теплых чувств не проявлял. А когда я была в 7-м классе, у мамы оторвался тромб. Я была уверена, что теперь отправлюсь в детский дом — папе не нужна, а отчим вообще неродной по крови человек. А он оформил опеку, ни разу не напомнил, что я неродная. 11-й класс окончила с золотой медалью, выпускников-отличников награждал мэр, нас по местному ТВ показывали. Я тогда впервые назвала его папой. Он эту запись сохранил на кассету, позже — на флешку. Сказал, что я главная гордость в его жизни. © Подслушано / Ideer
- Мне 29, а мужу 43 года. Он вдовец, и у него 5 детей в возрасте 10–16 лет. Сначала мне сказали, что я для детей просто классная тетя. С замужеством все изменилось. На меня свалили все обязанности, но никогда не уважали как родителя. Так, я готовлю еду, вожу детей в школу, помогаю с домашкой, хожу на родительские собрания. Но когда они капризничают или обзываются, мне нельзя поставить их на место. Последней каплей стал школьный проект. Я не спала до 3 ночи, помогая младшей его делать. Она получила 1-е место и поблагодарила всех, кроме меня. Когда я указала на это, муж ответил, что я была груба. У нас была большая ссора. Я не выдержала и поставила ультиматум: если меня не будут уважать как родителя, я перестану вести себя как родитель. Готовьте сами. © Budget-Bid-4344 / Reddit
- У нас 4 детей: двое мои — 6 и 14 лет, двое мужа — 6 и 15 лет, общих нет. Не знаю, что будет дальше (конечно, все будет хорошо), но в данный момент у нас остро стоит вопрос ревности. А еще у всех редко, в самые темные времена, появляется обреченный вялый страх, что я куда-то исчезну. Я знаю это чувство, видела его в глазах моих детей, «которые не от меня», он плескался и плескался — до тех пор, пока не выдержала однажды и не поговорила по душам. Объяснила: как бы жизнь ни повернулась, мои двери всегда открыты, окна открыты, я открыта. Ну перед этим, конечно, спросила себя: потяну? Решила, что потяну, этих точно потяну. © Кукурузина / ADME
- Почувствовала разочарование на 14 февраля. Я влюбилась в мужчину с 2 маленькими детьми. Его дочь — свет его жизни, и я чувствую себя глупо, соревнуясь с 5-летним ребенком. Конечно, она всегда будет выигрывать. У них сегодня свидание папы и дочки, о котором мне сообщили вчера. Я-то рассчитывала, что в День влюбленных у нас с мужем будет свидание. Увы. © Digfast284 / Reddit
- Я укладываю свою падчерицу спать, мы всегда болтаем несколько минут и шутим. Сегодня вечером мы дурачились, она расхохоталась, и я тоже. Уже выйдя за дверь, я услышала, как она сказала сама себе: «Так смешно. Я ее очень люблю». Мое сердце просто растаяло. Мне так повезло, что у нас прекрасные отношения. Думаю, порадую ее утром пончиками с какао. © Tiny_Assistant9081 / Reddit
- Я помолвлена с прекрасным мужчиной, у которого есть 2 детей от предыдущего брака. Им 13 и 14 лет. Волнуюсь, вдруг как мачеха я сделаю что-то не то. С другой стороны, я люблю чистоту и не знаю, как отреагирую, если они не уберут за собой. Сама я из строгой семьи, где дети уважают пожилых людей и беспрекословно слушаются родителей. Я действительно хочу быть хорошим примером, особенно для моей будущей падчерицы, но боюсь стать злой мачехой. © MiloTheBossCat / Reddit
- Мамы не стало, когда мне было 3. Через год отец снова женился. Детей своих у них нет. Мачеху я ненавидела. Она поднимала меня рано утром даже в выходной, тащила на пробежку, заставляла заниматься домашними делами, готовить, шить, вязать, ругала за плохие оценки в школе, усаживалась рядом, когда я делала уроки. Прошли годы, и теперь я понимаю, что она сделала для меня все. Она меня вырастила, а не отец. © Подслушано / VK
- Отчим заменил мне даже маму. Она работала на заводе и часто не ночевала дома. До 24 лет у нас с ним все было хорошо, но потом я влюбилась, а отчим отнесся к моему избраннику резко негативно. Я сказала: «Ты мне никто». Отчим молча вышел из квартиры, а я поехала к своему любимому. Через месяц отчим подал на развод — я еще наговорила ему гадостей. Вышла замуж за любимого, родила и поняла, что отчим был прав. Муж оказался мошенником и изменщиком. Развелась и поехала мириться к отчиму. Он говорит, что простил меня, но былой любви ко мне нет. Я для него стала действительно чужой. © Подслушано / VK
- Мы с мужем женаты уже 5 лет. У него есть близнецы от первого брака, им по 16. У меня сын — ему 12. В браке родила 2 детей, им 4 и 2 года. Мы со старшими детьми ходили на семейную терапию, но близнецы относятся к нам как к злобным чужакам. Недавно мой 12-летний ребенок делал семейный проект и попросил фотографии близнецов. Они сказали, что их не надо добавлять, потому что на самом деле мы не семья. Заявили, что им просто наплевать на всех остальных. Муж пытался с ними поговорить — без толку. С самого начала мне не дали и малейшего шанса сблизиться. Я чувствую себя очень расстроенной. © SnorkleParenting / Reddit
- Поведение падчерицы выходит из-под контроля. У мужа есть дочь, ей 4 года. Ее мать видится с ней пару раз в несколько месяцев, живет девочка с нами. Она невероятно шумная, очень ищет внимания, прерывает каждый разговор, даже машет руками между 2 говорящими людьми. Когда она не добивается своего, то топает ногами и швыряет вещи. Мы постоянно ставим ее в угол. Я уж и не знаю, что делать. Боюсь, дальше будет только хуже. © Icy_Opinion282 / Reddit
- Когда собираюсь к бабуле на дачу, специально не ем перед выездом. Чтобы за 2 с половиной часа дороги сильно проголодаться и порадовать бабушку своим аппетитом. Но иногда езжу не на автобусе, а на машине с родителями, и мы заскакиваем перекусить в кафе с офигенной шавермой. Это наша страшная тайна. Когда отчим не ест с нами, то по приезде на дачу шантажирует, что все расскажет. © Подслушано / Ideer
- Мне было 3, когда развелись родители. Мама снова вышла замуж, и у меня появился отчим. Жили мы отлично. Мне исполнилось 18, и я влюбилась в парня. Отчим же смотрел мимо него, хотя остальным родственникам мой парень пришелся по душе. Мы поженились, а отчим сказал: «Вы мне никто, потому что твой парень не пришел ко мне и не попросил твоей руки». Я понимаю, что поколения разные, но мы уже женаты. В итоге мы с мужем в «официалке» уже 7 лет, у нас 4-летний ребенок. А отчим, когда мы приезжаем в гости, не выходит из комнаты. Внучку он не видел ни разу. © Подслушано / Ideer
- Встречаюсь с мужчиной. У него есть 2 дочки — 10 и 17 лет. 10-летняя девочка очень ревнует своего отца даже к сестре. Старшая хотела сесть рядом с папой, так младшая ее злобно отпихнула. Старшая поступила в колледж, и мы все собирались поехали отметить это событие. Мы со студенткой приехали первыми, звоню своему любимому, а он и говорит, что младшая капризничает и хочет домой. Заставила его приехать, потому что это был праздник его старшей дочери. Я, конечно, не родитель, но нельзя позволять 10-летнему ребенку устанавливать порядки в доме и командовать всеми. © Westcoastsunfl0wer / Reddit
- Я очень обижена на своего отца. Они развелись с мамой, когда мне было 2 года. Тогда в моей жизни появился отчим. Ни разу за 17 лет мой отец не пришел, чтобы погулять со мной. Когда мы с мамой и отчимом переехали, отец долго не звонил, хотя у него была возможность и время. Раньше я его как-то «отстаивала» перед родными, которые ругались на него, но я поняла, что отец тот, кто воспитал, и спустя 17 лет первый раз назвала отчима «папа». Видели бы вы его счастливое лицо! © Подслушано / Ideer
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