14 доказательств того, что поговорка «Не суди книгу по обложке» — чистая правда
Давайте будем честны: большинство из нас делает выводы о человеке по внешнему виду и опираясь на стереотипы. Только не всегда скромно одетый человек будет беден, мрачный подросток — неучем, а тихая старушка — доброй.
- У друга был бизнес. На этом бизнесе купил себе 5-ю модель BMW. А бизнес друг «делал» на старенькой машинке — рабочая лошадка, так сказать. На ней же и заезжал за женой на работу. Так вот, жена рассказывала, что на работе была фифа, которую забирал муж на понтовой по тем временам тачке. И фифа это постоянно хвасталась, какая она леди, а остальные нищеброды, особенно те, что ездят, как деды, на старом «ведре». Однажды жена попросила друга приехать за ней на «бэхе». Глаза этой фифы надо было видеть, она только ресницами хлопала да рот открывала и закрывала. А на следующий день жена ей и говорит, мол, у нас в гараже еще «мерседес» стоит, но муж на нем ездит только по праздникам. Про «мерседес» — враки, но оно того стоило. © BARin134 / Pikabu
- Было мне лет 19. Открыла свой сувенирный магазинчик и стояла там за прилавком. Заходит компашка, один из парней решил, видимо, поднять свою значимость. Начал обливать грязью сувениры, потом говорит, что работать здесь — это вообще ниже плинтуса. И с презрением обратился ко мне: «Девушка, вот вам не стремно работать простым продавцом?» «Нет», — говорю. Он: «А вы не думали добиться большего в жизни?» А я в ответ: «Думала, конечно, вот и магазин открыла». У парня натурально изменилось лицо. Он промямлил «молодец» и быстренько ретировался. © alyone / Pikabu
- Начали жить с будущей женой. Оба студенты, с деньгами туго. А тут звонит будущая теща: «Сергей, моя подруга ремонт делает. Ей завтра стройматериалы привезут — сущие пустяки. Ты уж помоги ей, будь добр, подними. Она тебе, глядишь, денежку подкинет». Что ж, копейка лишней не будет. Потратил последние деньги на проезд. Адрес — два шага от центра города, богатый район. Прихожу, а там 15 мешков смесей. Да нет, думаю, ошибка какая-то, наверное, это не мой груз. Поднялся на этаж, а там хозяйка: «Сережа, можешь начинать, груз внизу». Ну не убегать же. 3 часа тягал все, руки тряслись. В мыслях я уже представлял, как буду тратить заветную пятихатку, а то и всю тысячу (тогда это были нормальные деньги). Но тетечка сказала мне «Большое спасибо», и я осознал, что это и есть мой гонорар. Не помню, как я оказался внизу, по щекам моим текли слезы. Но самое мерзкое, что у нее, оказывается, есть взрослый сын. А мешки таскал я! У меня даже сил на повторную истерику не осталось. © nikanorrrrr / Pikabu
- Покупали квартиру. У мужа неожиданно сносились до дыр все джинсы, пошел на просмотр в старых затасканных трениках. Квартира — недешевая трешка, хозяева одеты с иголочки. Посмотрели и сказали: «Берем!» И тут началось. Нам за вечер их агент позвонил 4 раза, чтобы напомнить о стоимости квартиры. А уж когда муж на внесение залога приехал в тех же трениках, да еще и на замотанной скотчем машине, они все чуть не упали. © Мама Дорогая / ADME
- Сижу в машине. Вижу, приближается мужик нетвердой походкой. И так аккуратно перебирая руками по капоту, ко мне приближается. Ну, думаю, сейчас начнется: «Братан, выручи». Уже мысленно приготовился послать гостя. Опускаю стекло: «Что хотели?» Мужик говорит: «Довезите до дома, пожалуйста, тут недалеко». Оказалось, радикулит у него, до магазина как-то дошел, а обратно с пакетом сложно. Пока вез его, он все пытался денег дать. Не взял. А потом я думал долго: вот понадобится нормальному человеку помощь, а ты отмахнешься от него, подумаешь, мошенник какой. © Mashinisten / Pikabu
- Мы с подругой зашли в автобус и заметили симпатичного парня в белой куртке. Он выглядел классно! Через некоторое время мы познакомились и стали переписываться в соцсетях. Этот парень оказался таким глупеньким. Разочарование — вот что мы почувствовали. © Khushi Patil / Quora
- В вузе одна преподавательница пригласила меня в гости, чтобы я забесплатно поработала аниматором на детском празднике. Мне не сложно, у меня тогда глаза горели. После праздника она меня покормила салатом и гуляшом. Ну я поела, потом за свои деньги поехала с костюмами и реквизитом из области в город, в общагу. На последнем курсе поцапалась с этой теткой по творческим вопросам. И что же я узнаю от других? Что я такая-сякая, неблагодарная. Она меня пригласила к себе домой на семейный праздник, познакомила с детьми, накормила как родную. В общем, просто пожалела голодающую студентку. © 11ore11 / Pikabu
- У нас был случай: на даче пришлось с мужем прямо в одежде в озеро прыгать — человека спасать. Потом переоделись и переобулись в то, что на даче было, выглядели, прямо скажем, очень непрезентабельно. И пока до дома добрались, несколько презрительных взглядов поймали. © Тревожное Пирожное / ADME
- Был у меня одноклассник. Высокий, худой, густые волосы. Линия подбородка острее, чем его интеллект. В общем, жутко популярный у девчонок. Но я заметил странность: одноклассник часто приходил в школу с перебинтованными руками. Спрашиваю: «Бро, откуда эти раны?» Он ухмыльнулся: «Раны ненастоящие, это фальшивка, но девчонки ведутся». Тоже мне, герой-любовник. © Shubham Singh / Quora
- К нам пришел новый директор. Сначала он показался милым и компетентным, очаровал весь персонал. Но месяца через 3 мы увидели его истинное лицо. Выяснилось, что людей он не уважает, может отругать сотрудника прямо на глазах у всех. Люди, которые работали у нас годами, начали увольняться. Я ничего не могу сделать, и это удручает. © Christi Zelaya / Quora
- У меня всегда были нелады с математикой. Поэтому я ходил в спецкласс для проблемных учеников. В первый же день я заметил девушку с задней парты. Во всем черном, кроме розовых прядей в волосах, а в носу был пирсинг. Типичная готка. Выяснилась, что она старшеклассница. На учебе она появлялась 1 раз в неделю. Мы с другом решили, что она в математике вообще ни в зуб ногой, стали издеваться над ней и хихикать. А потом нам сказали, что она настолько гениальна, что уже прошла всю школьную программу по математике. Администрация школы разрешила ей приходить на полдня и писать только контрольные. © Justin Franco / Quora
- Я швея. Однажды меня пригласили работать с Джоан Риверс (телеведущая, известная колкими высказываниями. — Прим. ADME). Я была в шоке. Что надеть? Как себя вести? Пошла по магазинам и перемерила 50 нарядов. Пришла на место встречи на час раньше. Наконец приехала Джоан. Она распаковала вещи и сделала то, что изменило меня навсегда: начала болтать со мной как с подругой. Спрашивала, где я выросла, есть ли у меня дети. Она напомнила мне мою бабушку. А потом начались съемки, ее поведение на камеру было язвительным и грубым. После шоу она поблагодарила меня за работу и даже вручила подарок. © Gina Vincenza Van Epps / Quora
- Пришла на речную прогулку в яхт-клуб. Иду по пирсу, все яхты такие красивые, одна другой круче. Дохожу до самого конца и вижу 2 мужичков простоватого вида, красят какое-то корытце старое лаком. Задала им пару вопросов и узнала, что этому корытцу уже лет 40–50. Раньше было гоночной яхтой и сейчас самое быстрое судно на этой речке. А выглядит как сушеная лакированная кукурузина. Один из этих дядек оказался очень именитым яхтсменом (это мне потом сказали). Так часто бывает, что люди и вещи вовсе не то, чем кажутся. © Валентина Верба / ADME
- Училась на архитектора. Была у нас в политехе тетка. Старая, настоящая кошелка, у нее были длинные колючие усы. Естественно, студенты ни во что ее не ставили, а мне было ее очень жаль, я за нее заступалась. Однажды она попросила меня помочь — набрать на компьютере ее научную работу. Я помогла. По 2 часа в день на это уходило. А потом у меня случился диплом. В комиссии сидели наши основные учителя и та самая усатая бабка. Все учителя единогласно выставляли мне 5. А бабка и говорит: «Ставлю ей 2, потому что ресторан выполнен не в стиле необарокко». Да она вообще требовала снять мою работу с оценки, чтобы я все переделывала. Но ее уговорили на 2. В итоге я получила свои 4 балла и поняла, какими бывают люди. © Kuropatka23 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что поговорка «Не суди книгу по обложке» — чистая правда
Поделиться этой статьёй