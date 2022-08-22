14 историй о том, что приоритеты современных людей меняются. И это здорово
Старших надо уважать только за то, что они старше; мужчины должны зарабатывать больше женщин; шрамы надо прятать — это стандартный, но далеко не полный список стереотипов, которые, откровенно говоря, уже надоели.
Однако все чаще люди готовы бросать вызов устаревшим жизненным приоритетам. ADME нашел на просторах сети 17 таких смельчаков. Вот их истории.
- Сегодня в роддоме повели нас, девочек, в основное здание больницы на флюорографию. Там в коридорах хаос: врачи, пациенты, люди на каталках, санитары, курьеры. Я бодро иду, а за мной девочка еле ползет через боль вдоль стенки. Стоим у кабинета. Подходит санитарка: «Девочки, я, конечно, понимаю, что вы после родов, но в таком виде только что дома ходить. Эстетика должна же быть какая-то! Мужчины-врачи же на вас смотрят». Что? Эстетика? С каких пор по больнице нельзя ходить в халате? © Pikabu1914 / Pikabu
- Когда мне было 6 лет, я обожала кататься на велосипеде, гоняла вокруг дома, как Шумахер. Но в один день неудачно затормозила, упала и остался шрам на щеке. С тех самых пор у меня появились комплексы. Я долго не могла пойти в школу, выходила на улицу только в маске, не могла дружить ни с кем, потому что сильно стеснялась. А потом я случайно встретила мальчика, в которого влюбилась с первого взгляда. У него был шрам возле глаза, очень похожий на мой. В тот момент я осознала, что он не делает его менее красивым. Мне это добавило смелости. Мы начали встречаться. Со временем все мои комплексы пропали, а рядом появилась поддержка в виде любимого человека. Да, люди и сейчас могут глупо глазеть на меня, но мне уже как-то все равно. Главное, что меня любит мой молодой человек, что я люблю себя. А понравится всему миру невозможно. © Палата № 6 / VK
- Я инженер-механик в стартапе в области робототехники, встречалась с парнем из той же сферы. Он привел меня на вечеринку и познакомил с друзьями. Они спросили меня о работе, и я такая: «Не хочу говорить о ней! Я целый день потела на 35-градусной жаре, пытаясь заменить сломанный мотор». Наверное, я показалась им беднее, чем есть на самом деле, и они начали прикалываться, что я охочусь за богатыми парнями. Мой молодой человек никак это не прокомментировал. Тогда я спросила: «А ничего, что я зарабатываю в 2 раза больше, чем он? В вашей компании мне охотится не на кого». Мой парень обиделся и сказал, что теперь все думают, что я змея. А я ответила: «По крайней мере, они знают, что я богатая змея». © notAGoldDiggerX / Reddit
- Работаю в кофейне. Женщина заказывает кофе. Делаю ей капучино. Она проливает все на себя, орет. Я делаю ей второй кофе, она уносит его на фудкорт и подходит купить чизкейк. В это время уборщицы, решив, что никого нет, выкидывают ее напиток. Женщина снова орет и требует бесплатный кофе. Объяснять ей, что это не наша вина, бесполезно. И тут мне приходит гениальная мысль. Я делаю сразу несколько капучино бесплатно, украшаю и отдаю ей на подставочке. Дама берет все это добро в руки и такая: «Ой, это вы мне?» Я: «Да, вам». Она: «А зачем так много?» Я: «На случай, если кофе опять прольется или его заберут уборщицы». Она начинает смеяться и говорит: «Спасибо большое! Вы меня извините. Давайте я вам заплачу?» © kristinozavrr / Twitter
- Решил познакомить дочку с родней моей невесты, а у малышки на лбу большой шрам. Идет семейный ужин, и моя будущая теща вдруг начинает распрашивать мою дочь о ее шраме и как ляпнет: мол, а можно будет на свадебных фотках «этот изьян» скрыть? Я глянул на дочку и просто спросил ее, хочет ли она уйти отсюда. Она кивнула, и мы ушли. © aintnoworries0 / Reddit
- Пошли как-то с коллегой во время обеда в магазин. Подходим мы к нужной полке, и вдруг вдалеке слышится: «Эй, подойди». Игнорируем. Стоим выбираем. Через пару минут подходит какая-то бабулька и начинает сыпать проклятиями: «Я же просила подойти, бессовестные!», «Чтобы к вам ваши внуки так же относились» и так далее. Стандартный набор. Говорим: «Так это вы нам? Ну, бабуль, во-первых, мы далеко были. Во-вторых, обычно на „эй“ мы не отзываемся. Вы не могли нормально попросить, если вам что-то нужно было? Сложно сказать „пожалуйста“?» Ох и долго же она потом возмущалась! Самое запоминающееся было: «Я, вообще-то, до 80 лет дожила. Буду я еще вам „пожалуйста“ говорить!» © AnastasiyaAArt / Pikabu
- Сейчас детские градусники специальные, электронные, со зверьками всякими, чтобы ребенку не было тревожно, пока ему измеряют температуру. Как было у меня в детстве: «На, держи градусник. Если случайно разобьешь — выльется ртуть, будет плохо. Выздоравливай». © BOPOBKA_HOCKOB / Twitter
- У меня друган женился. Сели они с невестой, составили список гостей: папы, мамы, дяди, тети. Стали считать автобусы, места в ресторане, оплату работы тамады. Когда планируемый бюджет мероприятия начал превышать 1,5 млн рублей, друган прислушался к моему совету и они с невестой решили разделить это шапито по группам. В итоге получилось 320 тысяч, потому что с родственниками отмечали в ресторане, а с близкими друзьям — на даче. Группы разделены по возрасту, нет конфликтов «отцов» и «детей», всем предложены соответствующие интересам развлекательные программы. © i.stas / Pikabu
- Мне иногда кажется, что я одна такая воспитанная! Вот в любой ситуации: человек, например, пукнул при мне — я не буду смеяться, скажу, что ничего страшного. Или по телефону на кого-то орут — я ухожу подальше, чтобы не слушать. Или когда все спят, я никогда не позволю себе громко топать или дверьми хлопать. Но почему, почему я это понимаю, а другие — нет?! Иногда называют странной даже из-за того, что спрашиваю разрешения у соседки поставить на ее полку в холодильнике свои продукты. Что странного? Это нормально! © Подслушано / Ideer
- Моя жена взяла нашу дочь и поехала купаться со своей подругой и ее дочкой Леной. Дети не очень дружат между собой, но ребенок ждал поездки, потому что обожает плавать. Когда мои вернулись, дочка сказала, что ей не понравилось: вместо купания ей пришлось играть с Леной на детской площадке. Спрашиваю жену, почему так вышло, а она отвечает, мол, Лена не хотела плавать, а бросать ее одну было бы неправильно, и вообще девочке должна быть важнее подруга, а не плавание. Получается, что наша дочь поехала только для того, чтобы развлекать другого ребенка и делать то, что хочет Лена. Если такое повторится, я заберу своего ребенка из этой компании. © iceonbike / Reddit
- Я часто думаю о деньгах: как заработать, где, сколько, что для этого нужно и прочее. У меня средняя по городу зарплата. Моя подруга говорит, что я скоро лопну от этих идей. Мне не нужна роскошь, но жить от зарплаты до зарплаты я не буду! Меня не обеспечивают родители, да мне это и не надо. Хочу растить детей и радоваться, а не считать копейки перед покупкой питания. Не хочу, как многие, жаловаться на судьбу от недостатка средств. Но эти же многие почему-то меня осуждают за мою мелочность! © Подслушано / Ideer
- Мне 29, моей девушке 28, и мы живем вместе уже 2 года. Неделю назад я сделал ей предложение и она согласилась. Но у нее очень консервативная семья, и она сказала, чтобы я попросил ее руки у ее отца, иначе родители не одобрят наш брак. Я ответил, что это настоящий патриархат и довольно унизительно для женщины. Да и вообще какая разница, если она уже сказала «да»?! Сейчас 2022 год, а не 1922-й. © notoldfashionedaita / Reddit
- Когда мой брат готовился к свадьбе, его будущая жена пригласила меня быть подружкой невесты. Все подружки должны были надеть наряды однакового фиолетового цвета. Но он не подходит к моему оттенку кожи, и я спросила невесту, можно ли мне выбрать что-то другое. Она отказала, и я не стала спорить, решила: пойду в чем есть, не буду портить людям праздник. А вечером мне звонит брат и наезжает, мол, как я вообще посмела спрашивать такое. © BestLocal1821 / Reddit
- Есть у меня троюродная сестра на 20 лет старше, которая недолюбливает мою маму и которую я почти не знала. Когда она узнала, что я хотела поступить на определенную специальность, но мать не одобряет, чтобы я уезжала, она поговорила с мамой. В итоге меня отпустили. Я не прошла на бюджет, но сестра оплатила мне учебу и пустила жить во вторую свою квартиру. Единственное требование — чтобы я училась. В общении холодна и больше необходимого не общается. Вот интересно, зачем ей это все? © Подслушано / Ideer
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AdMe/Народное творчество/14 историй о том, что приоритеты современных людей меняются. И это здорово
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