14 историй о том, как люди затеяли свадьбу, но случился нежданчик
Каждый из нас смотрел романтическую комедию, где невеста сбегает прямо со свадьбы или на торжестве вдруг разыгрывается незапланированная драма. Оказывается, в жизни такое тоже случается. В этой подборке люди поделились своими невыдуманными историями.
- Друзья и родители невесты отговаривали ее от свадьбы. Потому что жених нигде не работал и вел себя агрессивно. Но к дню свадьбы мы уже смирились. И вдруг, вместо того, чтобы сказать «да», невеста побежала обратно по проходу. Все были ошеломлены, кроме ее отца, который выкрикнул: «Ну слава богу!» © SFbaimei / Reddit
- На моей памяти это была самая странная свадьба. Когда нужно было говорить «да», жених потерял сознание. Пришел в себя через несколько секунд и выбежал из здания. Прошло 5 минут. Кто-то пошел за ним. Прошло еще 10 минут. 20 минут. Люди спрашивали, вернется ли он вообще. Вдруг жених зашел в церковь, а на нем только расстегнутый смокинг и видна волосатая грудь. И бледный еще, как привидение. Жених сказал, что ему стало очень жарко — это в середине-то зимы. Церемония возобновилась. Они так и поженились. Эта волосатая грудь до сих пор стоит у меня перед глазами. © flat5 / Reddit
- Как-то раз к нам в кафе зашли два парня, разодетые в пух и прах. Я спросил, мол, что празднуете. Те ответили, что свадьба, на которую они собирались, не состоялась. Жених изменял невесте с ее подругой. Одна из приглашенных знала об этом уже давно, но решила, что лучшее время рассказать все невесте — это утро в день свадьбы. © matafumar / Reddit
- Невеста хотела, чтобы все было освещено свечами, ведь это так романтично. Конечно, какой-то гобелен загорелся, сработала пожарная сигнализация и всех эвакуировали из здания. Церемония продолжилась на стоянке на фоне пожарных машин. © ownedbydogs / Reddit
- Друг был на свадьбе в Великобритании. Когда священник спросил жениха: «Вы берете эту женщину в законные жены?», тот оглянулся, пожал плечами и сказал: «Похоже на то». Судя по тому, каким взглядом отец невесты пронзил жениха, парню потом не поздоровилось. © Zing_of_the_Day / Reddit
- На моей свадьбе были родители лучшего друга мужа. И они сказали моей свекрови: «Нашему мальчику девочка не понравилась, вот ваш на ней женился». Здорово, да? А история такая. Я познакомилась с их сыном, он привел меня в свою компанию, я там встретила будущего мужа. К слову, с тем мальчиком я даже за руку не держалась и платила за чай в кафе сама. © Jasmyne75 / ADME
- Друг рассказал. У знакомой пары были проблемы перед свадьбой. Как ни придешь к ним в гости, они все время ссорятся. Но в день торжества и жених, и невеста выглядели счастливыми. У них была очень красивая церемония. А через пару месяцев друг узнал, что все это было фальшивкой, розыгрышем. Пара не зарегистрировала брак, зато нажилась на подарках для «молодоженов». © YohanFigums / Reddit
- Бабушка невесты ходила и бурчала всю свадьбу. Ей не нравился жених. Платье невесты — безвкусное, танцы — отвратительные. Она возмущалась, что свадебный торт без сахара, хотя именно из-за ее состояния здоровья мы такой и заказали. Но когда она решила поскандалить с матерью жениха, мы ее просто выставили. Знаете, все вздохнули с облегчением и праздник удался! © Jim Mowreader / Quora
- До моей мамы отец «сбежал» со свадьбы. Он встречался с женщиной, которая пыталась женить его на себе. Он ей предложение не сделал, а она уже начала планировать свадьбу. Папа позволил всему зайти слишком далеко. Но однажды вечером та женщина и ее мать обсуждали свадебное меню. Они спросили отца: «Жареная курица или говядина?» А он такой: «Мне все равно, потому что меня там не будет». © zeroshiftsl / Reddit
- Подруга выходила замуж. Девчонки ее выкрали и говорят жениху: «Невесту похитили, иди искать!» А жених даже не сразу понял, чего от него хотят, сидел и наворачивал салатики. Пришлось его минут 15 увещевать пойти искать невесту. В итоге та «спаслась» сама. Я еще тогда подумала: «Плохая примета». А через полгода они развелись. Хотя какая тут мистика? Если тебе салатик важнее невесты в день свадьбы, то это очень многое говорит о дальнейшей семейной жизни.
- Я пошла на примерку свадебного платья с подругой. Рассматриваю в ее телефоне свою фоточку в платье, как вдруг ей приходит сообщение. От моего жениха. Он с ней флиртует и сразу ясно, что у них шуры-муры. Дальше был очень большой скандал. Излишне говорить, что я вычеркнула обоих из своей жизни. © UnicornPrime / Reddit
- Жених пишет: «Извините, ребят, денег нет, приглашение на свадьбу отменяю». А на следующий день жену зовут на девичник и просят подарок — 40 тысяч. У жены пригорело: «Да они совсем офигели, хотят сбрить с нас денег!» Через 6 дней мы со злорадством узнали, что девичник отменен, потому что 90% гостей отказались прийти. А невеста была так смущена и обижена решениями жениха, что решила и вовсе не выходить за него. © wastintimejp / Reddit
- Свадьба брата. Всем разослали приглашения с «плюс один». Но одна дальняя родственница привела пятерых детей и какого-то левого мужика. Кстати, в приглашении было указано, что свадьба без детей. Мало того, тетка заявилась без подарка и выдала: «А я думала, что „плюс один“ — это для друзей, а родня может приходить без ограничений». На самом деле она просто хотела поесть нахаляву. Мои родители обычно бесконфликтные люди, но тут уже они не стерпели и выставили нахалку вон. © Dan Bradbury / Quora
- Пять лет встречалась с парнем, а вышла за другого после полугода знакомства. На выкупе невесты мой дед очень громко сказал: «А жених-то не тот!» © Кристина Чурбанова / ADME
Идея отменить свадьбу накануне торжества кому-то может показаться ужасной, но иногда — это лучшее решение. Как в ситуации с девушкой, которая застукала свою будущую свекровь за неприглядным занятием.
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