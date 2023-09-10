14 историй о том, как люди затеяли свадьбу, но случился нежданчик

Каждый из нас смотрел романтическую комедию, где невеста сбегает прямо со свадьбы или на торжестве вдруг разыгрывается незапланированная драма. Оказывается, в жизни такое тоже случается. В этой подборке люди поделились своими невыдуманными историями.