14 историй о том, как разный уровень доходов может сгубить любовь и потрепать нервы

Если у людей разный уровень дохода, то жить вместе бывает сложно. Оказывается, пар, которые оказались в таком положении, пруд пруди. И многие из них находят ну совсем неожиданные решения своих проблем. Но есть люди, которые из-за денежного вопроса даже отношения начать не толком не могут.

В конце статьи будет бонус — ироничная история о почти волшебном «средстве», которое делает людей богатыми.

Я много зарабатываю, не жадный, не пытаюсь выводить из брака имущество, у жены есть доступ ко всем счетам и картам. Вот чего этой женщине не хватает, чтобы не работать? Я не предлагаю менять стиль жизни или отказываться от помощницы. Наш бюджет не заметит исчезновения ее несчастной сотки. Просто хочу отдохнувшую, радостную жену, которая будет большую часть дня тратить на себя (как угодно, я даже без претензий ко внешности), а вечер — на меня. Ладно бы ей ее работа нравилась, но сотрудница она посредственная. © Подслушано / Ideer

Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда девушки отказывают парням с достатком выше среднего. По причине этого самого достатка. Одна моя знакомая отказала молодому человеку, когда он сказал, что к нему 3 раза в неделю приходит домработница. А она простая студентка, живет с родителями, подрабатывает в банке. © Подслушано / Ideer

Так сложилось, что я зарабатываю больше мужа. Скрываю от него суммы средств по уходу за собой, так как порой могу потратить сразу половину его зарплаты за месяц. Я ухоженно выгляжу, а он считает, что это заслуга каких-то бюджетных средств. Лучше, если он не будет знать их реальную стоимость. Из-за этого приходится ходить по магазинам одной, выкидывать чеки. © Подслушано / Ideer

Меня угнетает, что муж много зарабатывает. Когда мы сошлись, у меня зарплата была выше, я реально получала удовольствие от этого. Муж умный, но без амбиций. Ну что делать, помогала ему с карьерой, в какой-то момент резюме ему сама писала и рассылала. Постепенно доход сравнялся. Потом вырос. Сейчас муж получает в 3 раза больше. Бюджет общий, все идет на благо семьи, характер у мужа хороший. Но мне все равно очень грустно. Понимаю, что ничего глупее выдумать невозможно, но начинаю задумываться о разводе. Пусть ищет себе милую домохозяйку, а я хочу кого-то среднего, чтобы моя карьера казалась крутой, а доход — огромным. © Подслушано / Ideer

Условились с мужем, что он выдает часть денег на «карманные расходы» и не спрашивает, на что я их трачу. На этом условии я согласилась не работать. 11 лет нормально жили, а теперь у мужа истерика. Он не думал, что «свои» деньги я могу не тратить, а позаботиться о своей же безопасности. Я купила две квартиры. Купила так, что в случае развода делить мы их не будем. О разводе не думаю, просто включаю мозг. © Подслушано / Ideer

Муж подруги не ее уровня: без высшего образования, бывший тренер, сейчас спортпит продает. Всем говорит, что у него бизнес, но она по секрету рассказала, что дохода от того бизнеса — капля в море. При этом дома у них махровый патриархат. Была бы дурочка, которая сама устроиться не может, я бы поняла, но что у нее в голове происходит, вообще понять не могу. © Подслушано / Ideer

Муж получал прилично, но стал грустить. Оказывается, его давила работа. Мне же мое дело нравилось и я благородно сказала: «Ищи занятие по душе». И он стал уличным музыкантом! Наш доход скатился практически до одной моей зарплаты. Брала подработки на дом, а он приходил и говорил: «Ну что ты опять с работой сидишь? Отдыхать надо!» Подала на развод, чтобы самой не впахивать за троих до родов и после родов. © Подслушано / Ideer

Недавно ушла с осточертевшей работы. За две недели безработицы я преобразилась. Просыпаюсь рано без будильника, готовлю любимому завтрак в постель, занимаюсь спортом, перестала истерить. Ему все это очень нравится, но он считает, что я должна ходить на работу, так как детей у нас нет. Думаю, может, забеременеть, чтобы на работу не ходить? Некоторые девушки же так делают, чтобы замуж взяли. © Подслушано / Ideer

С первым мужем вместе поднялись с нуля. В какой-то момент он лишился работы, я подождала почти год, но на прежний уровень он не поднялся, зарабатывал втрое меньше меня. Тогда я подала на развод, большая часть имущества осталась у меня. Человек решил, что ему достаточно того, что есть, но мне — нет. Значит, нам не по пути. © Подслушано / Ideer

Муж зарабатывает в несколько раз больше меня. Я ужасно комплексую. Не понимаю, как женщины спокойно сидят на шеях у мужей в постоянных декретах или работают за копейки. При этом я сама не отказалась бы дома сидеть и заниматься детьми, но снова просыпается комплекс. Оказалось, что все идет из детства. Мама постоянно долбила, что нужно себя реализовать, быть трудоголиком, зарабатывать хорошие деньги и быть независимой. Вот и результат. Вместо того чтобы наслаждаться семейной жизнью и работой, которая нравится, я в вечных сомнениях и терзаниях. © Подслушано / Ideer

Люблю вечерами грызть семечки и лопать шоколадки. Зарабатываю намного меньше, чем муж. Постоянно срываю на нем злость после тяжелого рабочего дня. Часто кричу на него, даже без повода. А он каждый день целует меня и говорит, что очень любит. В такие моменты становится стыдно. © Подслушано / Ideer

Мой старший брат долго добивался девушки из очень обеспеченной семьи. Он симпатичный парень, есть машина и квартира, но ей, видимо, этого мало. Решил впечатлить ее. Пошли в ресторан, он оставил официанту 10 тысяч на чай. Такая щедрость ее сразила наповал. Только она не знала, что официант — хороший друг брата. Он отдал ему деньги на следующий день. © Подслушано / Ideer

Купили с мужем квартиру в ипотеку. У меня зарплата больше, договорились, что я первое время выплачиваю взносы, а он вложится ремонтом. В итоге часть материалов закупала сама, чтобы побыстрее начать. Мебель была на мне. Пол делал мастер, сантехнику и окна — тоже. Обои снимали с моими подружками. Стены приходила красить моя мама. Короче, сказала мужу, что со всеми «мужскими» делами в доме я разобралась, и теперь ипотеку выплачивает он. Видели бы вы его глаза. © Подслушано / Ideer

Мне 34. Есть любимая жена, лапочка дочка и преданные друзья. Я был креативным директором, неплохо зарабатывал, но внезапно попал под сокращение. Жена и раньше зарабатывала на порядок больше, а теперь все расходы на ней. Я подзабил на себя, играю в приставку и ничего не хочу менять. Самое глупое в этой истории то, что когда я работал, то привирал всем, что получаю больше, чем на самом деле. Жена уверена, что у меня есть неплохая финансовая подушка. © Подслушано / Ideer

Бонус: Женщина поделилась «лайфхаком», как на самом деле нужно увеличивать доход

Есть у меня подруга, у которой муж очень круто зарабатывает. У них коттедж, машины, все дела. Как-то я проснулась после ночной смены, делами домашними занялась: стирка, готовка, уборка. Звонит та подруга, спрашивает, чем занимаюсь. Ответила, что пол мою. Она: «А вот я утром пол мою. Я читала, что деньги в доме будут, если утром убирать. То-то у тебя и денег вечно нет, ты же вечером полы моешь!» Ага, именно поэтому. © Подслушано / Ideer