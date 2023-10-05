14 историй об учителях, которые могли бы стать сценарием Ералаша

Сколько забавных и абсурдных ситуаций происходит за дверями школы — из этих историй можно собрать программу для стендап-концерта. И не всегда главными героями становятся ученики. Учителям нужно Оскар выдать за то, какие комедии порой разворачиваются благодаря им на уроках. Приглашаем вас почитать истории как раз про таких педагогов.

На самом деле школьные учителя дают нам много ценных знаний и навыков, которые нужны потом всю жизнь. За их труд хочется выразить благодарность не только на словах, но и в виде подарка. А вот какие презенты не стоит дарить учителям.