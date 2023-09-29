14 историй об учителях, которых самих надо вызывать к директору на ковер
К чему только не придираются учителя: к цвету тетрадей, школьной форме, нестандартным ответам на вопрос. Хорошо, если детям повезет встретить широкомыслящего учителя, который не страдает от кучи комплексов и заскоков. Людям из этой подборки повезло куда меньше, и они решили поделиться своей драматичной и честной историей в сети.
- Во 2-м классе я поставила маме ультиматум: больше в школу не пойду, переводите в другую! И не пошла ведь, пока мое требование не было выполнено. Причиной тому была моя первая учительница. Вот уж впечатление на всю оставшуюся жизнь! Жила я тогда с бабушкой, мама вышла замуж, строила дом, работала, так что времени на меня было маловато. Так вот меня — круглую отличницу с примерным поведением — выводили перед всем классом, чтобы показать разницу между белоснежными гольфами моей одноклассницы из хорошей семьи и застиранными моими. Ту же процедуру производили еще с одной девочкой, у которой и вовсе не было родителей, жила с тетей. © Ирина Хрешкова
- Учительнице приспичило, чтобы у всего класса были тетради одинакового цвета. И вот проверяет она домашние задания, один мальчик все сделал, она проверила, потом посмотрела на обложку, а та недостаточно салатовая, хотя цвет был нужный. Учительница хватает эту тетрадку и на глазах у всего класса рвет пополам, бросает через полкласса в урну и ставит мальчику 2 — внимание! — за то, что он не выполнил домашнюю работу. © Marina Marina
- 8-й класс. В школе проходит викторина «В чем отличие парнокопытных и непарнокопытных животных?». Я ответила про строение копыт, что есть цельное копыто, а бывает как бы состоящее из двух половинок. Учительница:
— Неправильно! Парнокопытные — это животные с четным количеством ног.
— А что, есть животные с нечетным количеством ног?
Учительница запнулась и не нашлась что ответить. © 435heavy / Pikabu
- Литература. Учительница спрашивает:
— Что значит цвет обоев в комнате старухи?
Я вдохновенно начинаю рассказывать о своих ощущениях.
— Нет, Катя, ты такая глупая! Там же все просто: желтые обои — это жадность!
— Это вам сам автор сообщил?
— Вообще-то это проходят в институте, но тебе не понять. Садись, два.
Я не сажусь. Начинаю собирать учебники в портфель.
— Ты что, обиделась?
— Знаете, на дураков не обижаются. Надеюсь, это тоже было в вашем институте.
Педколлектив разделился на 2 группы: одни считали, что нельзя учителя обзывать, другие — что в этой ситуации виновата она. © Rinann / Pikabu
- Сын написал итоговый экзамен по математике на отлично. Учительница мне говорит, что скорее всего он списал. Спрашиваю: «У кого, интересно, он мог списать, если единственный в классе на отлично сдал?» Ей нечего было возразить. © anka3000 / Pikabu
- Принес на урок очень красивый рисунок карандашом. Учительница решила, что я не сам нарисовал, а обвел рисунок из какой-то книги. Опозорила перед всем классом. Естественно, 2 за работу. С тех пор у меня психологическая проблема: я не могу рисовать. © Andyasteroid / Pikabu
- Перевела дочку из одной школы в другую из-за тяжелого характера учительницы. Одному мальчику она снизила оценку за неправильно написанное слово «автострада»: зачеркнула Д и поставила З. © Таня Черкашина / ADME
- Дочь всегда хорошо училась, и вдруг в 4-м классе вместо отлично стала получать удовлетворительно. Спросил у новой учительницы, что могло случиться, а та заявила:
— Ваша дочь всегда торопится с выполнением работы.
Я спросил:
— А что, ответы неверные или неполные?
Оказалось, ответы верные, но учительница заявила:
— Я давно работаю в школе и знаю, сколько времени нужно ученику, чтобы выполнить задание. Поэтому, если работа сделана раньше, ребенок явно торопится. © Edward Anderson / Quora
- Математика мне не давалась совершенно. Тогда я решила пойти к репетитору — учительнице из нашей же школы. Честно сказала про свои низкие оценки. Она разрешила прийти на ее урок с другими учениками. Вызвала перед всем классом к доске и велела решить задачу по теме, которую, как она знала, я не поняла. Я так запаниковала, что затупила. А она сказала: «Посмотрите на нее. Она не знает даже понятий детсадовского уровня!» Урок закончился моими слезами, я чувствовала себя униженной. И больше туда ни ногой. © Sabahat Momin / Quora
- В 9-м классе я очень хорошо подготовился к контрольной по химии. Написал все верно. Открываю тетрадку, а там стоит перечеркнутая 5, а рядом 2. Меня прям такая обида взяла. Я бросился к учительнице, требую объяснений. А она ехидно в ответ: «Ты всегда у меня тройки получал, а тут написал на 5. Так не бывает. Списал, значит». © GoshaBaltika / Pikabu
- Учительница химии считала меня ни на что не годной. Я показала у доски хорошую презентацию, но потом она начала меня заваливать, и я не смогла ответить ни на один ее вопрос. Перед всем классом она заявила: «Ты никогда не добьешься успеха в жизни. Ты — позор семьи». Я до сих пор помню каждое ее слово. С тех пор у меня появился страх публичных выступлений. Я уверена, что учитель не должен говорить такое 15-летней девочке. © Pragya Rathore / Quora
- Был у меня одноклассник, который, как принято тогда было говорить, ночевал в моих тетрадях. Большая часть учителей отчитывала меня за это. Говорили: «Не давай ему списывать! Что ты ему позволяешь? Сделай так, чтобы он не мог». Я стала пытаться отворачиваться: то сидела боком, то практически лежала на тетради во время написания контрольных. Или рукой старалась закрывать. Так вот, не совру, конкретно те же учителя, что ругали меня за потакание любителю списывать, запускали другие песни: «Сядь нормально, не горбись. Ты что, спишь там?» © Anastomus / ADME
- Обидный случай из моего детства. Школа, 1-й или 2-й класс, по математике на дом задан пример: что-то наподобие «3 — 4 = ?». Я уже знал про отрицательные числа и написал «—1». При проверке домашнего задания у меня стоял единственный минус за этот пример и была снижена оценка. Учительница заявила, что я должен был догадаться, что в учебнике ошибка и должно быть «3 + 4». Ну откуда мне знать, что там ошибка? А мои слова про отрицательные числа она проигнорировала. © Hez3HauKa / Pikabu
- Это было в конце 80-х. На уроке труда нам сказали принести к следующему уроку продукты для борща. Мне досталось из списка 250 г мяса. Маму это повергло в шок, и она сказала, что мяса дома нет, а борщ лучше варить на сахарной косточке. Ее я и получила от мамы. На уроке труда учительница заявила, что костями собак кормят, и я практически сорвала ей урок, но делать нечего, придется варить борщ из кости. Весь класс при этом стал хихикать и брезгливо фукать. Когда борщ был готов, учительница предложила его попробовать. Все отказались. Я, чтобы отстоять честь мамы, налила себе тарелку. Вместе со мной села обедать лишь одна девочка, которая, как и я, была новенькой в классе. Борщ и правда оказался вкусным. Меня трясло от обиды и стыда, но с каждой ложкой супа все мое детское существо наполнялось осознанием, что эта девочка — мой самый настоящий друг. Наша дружба продлилась 5 лет, а потом она с семьей уехала в другой город. © IngaMoreva / Pikabu
Школьные будни бывают непростыми не только для детей, но и для родителей. И следующие истории — тому подтверждение.
AdMe/Народное творчество/14 историй об учителях, которых самих надо вызывать к директору на ковер
Поделиться этой статьёй