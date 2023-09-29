14 историй об учителях, которых самих надо вызывать к директору на ковер

К чему только не придираются учителя: к цвету тетрадей, школьной форме, нестандартным ответам на вопрос. Хорошо, если детям повезет встретить широкомыслящего учителя, который не страдает от кучи комплексов и заскоков. Людям из этой подборки повезло куда меньше, и они решили поделиться своей драматичной и честной историей в сети.