14 историй от работников отелей, доказывающих, что гости иногда бывают с чудинкой
Работники отелей порой сталкиваются с непредсказуемыми ситуациями, ведь многие люди бывают с чудинкой. То просьба гостя ставит администратора в тупик, то горничная найдет в номере вещь, вызывающую много вопросов. Некоторые работники отелей поведали свои истории о том, каким выходкам гостей они не перестают удивляться. А в конце вас ждет бонус — доказательство того, что работники отеля тоже иногда делают странные вещи.
- Я работал в отеле, который был построен на сваях над заливом, поэтому из отеля открывался потрясающий вид. Однажды позвонила гостья и сказала, что морские львы и волны слишком громкие, и она не может уснуть, попросила меня заставить морских львов (в их естественной среде обитания) замолчать, пока она не вздремнет. © Stephanie Macey / Quora
- Я владелец отеля, и самое странное, что я когда-либо находил в комнате постояльца, — это тетрадь с надписью «Почему я люблю салат». И целая куча листов, исписанная одами салату. © ShaneMcDeath / Reddit
- Работаю в отеле горничной. Был такой случай. Мама с ребенком 1-2 года пришли в номер, когда я уже заканчивала уборку. Она попросила меня дать ей пылесос. Я удивилась, ведь я только что при ней все пропылесосила. Даю ей пылесос. А она берет его, отсоединяет нижнюю часть и, подсоединив к нему какую-то трубочку, вставляет малышу в нос. Она таким образом отсасывала сопли своему ребенку. © Палата № 6 / VK
- Работаю в отеле. Звоню гостю, чтобы напомнить, что у него долг. В процессе разговора выясняется, что все в порядке и долга все-таки нет. Гость спрашивает:
— Девушка, а вы замужем?
— Нет.
— А пора, так правильно деньги выпрашиваете. © Палата № 6 / VK
- У моего друга небольшой мотель. Как-то раз я тусовался у него. В какой-то момент ему позвонили из номера, постоялец услышал грохот в соседнем номере. Друг проверил записи, в этой комнате никто не был заселен. Мы побежали туда, постучались — тишина. Открыли дверь и увидели там кошку. Она опрокинула лампу, отсюда и был грохот. Оказалось, что предыдущий постоялец привез с собой животное и бросил кошку в номере. Позвонили ему, он сказал, что не вернется за ней. Теперь кошечка живет в мотеле, охотится на мышей и насекомых. Ее фотографию даже повесили на доску сотрудников. © mrsheikh / Reddit
- У нас был весьма необычный гость — он никогда заранее не бронировал номер, всегда платил наличными и оставлял залог в размере 100 $. Он никогда не просил этот залог обратно, ведь ему бы его не вернули. Дело в том, что каждый раз после его выезда мы находили в его ванной целую гору остатков от дорогих пирогов. Мы добавили его в черный список, но он все равно приходил и использовал разные имена. Среди работников у него появилась кличка «Парень с пирогами». © ladywug / Reddit
- В одном нашем президентском люксе останавливались молодожены. Наступило утро, и новоиспеченный муж пропал, не оплатив ничего. Молодая жена осталась в полном одиночестве и с крупной суммой счетов за гостиницу. Пришлось даже привлечь ее родителей к этой ситуации. Но вишенкой на торте было то, что муженек сбежал со всеми свадебными подарками. © Anonymous / Quora
- Несколько лет назад работала в гостинице на ресепшене. Подходит на заселение дяденька средних лет, небольшого роста, с животиком, подает паспорт... Смотрю, фамилия «Кот», а имя... «Василий». Дико старалась не взорваться от смеха. Вот так в гостиницу и поселила Кота Василия. © Алена Малыгина / ADME
- Как-то раз дама зашла в вестибюль отеля около 11 вечера и попросила открыть ей тренажерный зал. Я подумал, что она одна из тех, кто тренируется 24 часа в сутки, и открыл его. Вернувшись около 3 ночи, я обнаружил, что дамочка организовала себе кровать на беговой дорожке. Оказалось, что она поссорилась с мужем и отказывалась спать с ним в одном номере. Нам ничего не оставалось, кроме как дать ей другой номер. © greenmouse19 / Reddit
- Одна из самых необычных ситуаций, с которыми я столкнулась во время работы в отеле, была, когда гость попросил меня помочь найти потерявшегося домашнего хорька. Однажды утром, проснувшись, обнаружили, что питомец пропал. Мы в итоге нашли его, прячущимся за какой-то мебелью в неиспользуемой комнате. © April Grant / Quora
- Мы с семьей живем на самом берегу моря в небольшом курортном поселке и держим гостиницу для отдыхающих. К нам часто приезжают люди из разных городов, но больше всего нам запомнилась женщина, доктор каких-то там наук, профессор, которая преподает в универе. Она искренне удивлялась полям с бахчой арбузов, ведь она всю жизнь (ей было за 50 лет) думала, что арбузы растут на деревьях. © Подслушано / VK
- Моя сестра когда-то работала ночным администратором, и к ней спустилась женщина, которая кричала, что ее комната буквально кишит муравьями. Она требовала поменять номер и не брать с нее оплату. Сестра спросила ее, сколько именно насекомых та видела в комнате, на что женщина выдала: «Одного». © Alicia Meyers / Quora
- Все пишут про то, что нашли в номере после выезда постояльцев, а я напишу про то, что мы не нашли. При уборке номера «люкс» после отъезда постояльцев горничная сказала, что вода в унитазе льется без остановки. Сантехник обнаружил пустой бачок унитаза. Т.е. постояльцы, пожившие в дорогом номере неделю, стырили содержимое бачка. Эти постояльцы переплюнули всех. © ElFistik / Pikabu
- Работаю в отеле и встречаю много людей. Некоторые, к сожалению, не отличаются умом и сообразительностью. Приехала пара. Муж ушел парковать машину, а жена предложила оплатить депозит. Прошу ввести пин-код. Первая попытка, вторая, третья: заблокирована. Спрашиваю ее, знает ли она пин-код. А та в ответ говорит, что пыталась догадаться, ведь карта не ее, а мужа. © Подслушано / VK
Бонус: работники отеля тоже иногда чудят
- Работала в гостинице. Как-то раз так случилось, что номер был убран без меня, однако мне не сообщили. Так вот, я рано утром открываю номер, начинаю весело петь в наушниках и, приплясывая, убираю с ощущением, что я такая классная поломойка. А номер большой — на весь этаж. Оборачиваюсь, а на кровати сидит мужик в шоке. Вдруг из душа выходит завернутая в полотенце его жена и, застыв в дверях, смотрит на меня. Я выдавила из себя, что пришла убраться. Они ответили, что уже все готово. Извинилась и ушла. Они потом еще неделю ржали надо мной при встрече, а я бесконечно извинялась. © Подслушано / VK
Непредвиденные ситуации в гостинице случаются постоянно. Но, к счастью, некоторые работники гостиниц делятся секретами своей профессии, что может сыграть на руку, когда вы отправляетесь в путешествие или командировку.
AdMe/Народное творчество/14 историй от работников отелей, доказывающих, что гости иногда бывают с чудинкой
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