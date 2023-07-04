14 историй от работников отелей, доказывающих, что гости иногда бывают с чудинкой

Работники отелей порой сталкиваются с непредсказуемыми ситуациями, ведь многие люди бывают с чудинкой. То просьба гостя ставит администратора в тупик, то горничная найдет в номере вещь, вызывающую много вопросов. Некоторые работники отелей поведали свои истории о том, каким выходкам гостей они не перестают удивляться. А в конце вас ждет бонус — доказательство того, что работники отеля тоже иногда делают странные вещи.