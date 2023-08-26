14 историй, от которых знатно пригорает
Окружающие порой выкидывают такие коленца, что мама не горюй. После прочтения некоторых историй просто кровь вскипает от возмущения.
- У нас был скандал на работе. Четыре сотрудника, женщина из них одна — я. 40% плана выполнила именно я, а премия пришла одинаковая всем. Я возмутилась. «Ну ты же женщина, — доверительно сообщил руководитель, — а мужики семьи кормят». Никаких бонусов мне не выплатили. Ладно. В следующий раз я отработала ровно свою часть плана. Итог: план не выполнен. И шеф сообщил: «Депремирую всех!» Ну тут уж я открыто заявила: «Я свой план выполнила. Все вовремя сдала и не согласна работать на чужую премию, как в прошлом месяце, и лишаться своей из-за чьей-то лени». Мужики в ответ раскудахтались, конечно. А почему?! И почему не кудахтали на прошлом собрании, когда получили деньги ни за что? © KeraTamara / Pikabu
- У меня есть одна знакомая семья, так там муж все совместное имущество оформляет на свою родню, чтобы в случае развода жена буквально осталась ни с чем. Это настолько унизительно для женщины, я вообще не понимаю, как она с ним живет и рожает ему детей. Вот тебе, дорогая, новая машина, но по документам она моего брата. А вот мы переезжаем в новую квартиру, но оформляем ее на мою маму. Тьфу. © Про здоровое тело / Dzen
- Поехали на отдых. Я, старшая сестра и наши мужья. Все шло хорошо, пока мы не собрались на пляж. Сестра вдруг заявила: «Не надевай бикини или что-то откровенное». Оказалось, ее мужу не нравится ее фигура после родов, и сестра не хочет, чтобы он лишний раз поднимал эту тему. Говорю: «Полпляжа в бикини ходит! Я поехала в отпуск и не могу позагорать и покупаться теперь?» Короче, надела купальник, а сестра обиделась. Даже родители сказали, мол, если ты не будешь носить тунику поверх купальника (и купаться в ней), то испортишь сестре отпуск. А как насчет моего испорченного отпуска? © Silver-Cattle7362 / Reddit
- Поселила в своем жилье маму с братом, сама снимаю квартиру. И что в итоге? Мама внезапно говорит: «Ты долю брату отпиши, а то выйдешь замуж, муж заберет квартиру эту». Алло! Это моя добрачная собственность, которую никто не заберет. И почему я должна давать в ней долю человеку, который нигде не работает в свои 30 с лишним лет? © Бобросказки и прочее, прочее, прочее / Dzen
- Меня вымораживает соседка снизу, которая стучит по батареям и, уходя на работу, звонит в наш домофон, порой в 6-7 утра или поздно ночью. Приняли решение сдать эту квартиру семье с тремя детьми, моя месть сладка. © Подслушано / Ideer
- Мне 29, маме 56 и она снова собирается замуж. Ее жених стал подкалывать меня на тему того, что я меркантильная. Мол, вышла за своего мужа только из-за денег. Да, сейчас супруг много зарабатывает, но в юности я получала больше мужа. Сказала маминому кавалеру, что мне такое неприятно слышать. Но он не унимался. Внезапно я получила сообщение от мамы: «Привет, дорогая! Ты знаешь, что приближается моя свадьба. Поможешь оплатить ее?» Я была в шоке, потому что моя мать не помогла мне с моей свадьбой. И вообще, разве ребенок должен оплачивать свадьбу матери? И ее мерзкого жениха, которые отпускает сексистские шуточки? Не дождутся. © amreddit200 / Reddit
- Меня всегда мать сравнивала с моими «более успешными» подружками: «Смотри на Ленку, всего 19, а уже замуж вышла и норковую шубу носит». А я училась в универе в тот момент и зимой ходила в валенках. Вы не представляете, как все эти слова били по самооценке. Да, Ленка вышла замуж из-за внеплановой беременности. Да мне-то какое до этого всего дело, мать? © Springiscoming / Pikabu
- Подруга, пусть будет Таня, уехала на месяц. Подсаживается ее парень как-то ко мне и говорит: «Встречаешься с кем-нибудь?» Я: «Да, но он в другом городе». Парень фыркнул: «Если ты заведешь себе кого-то тут, то это не будет считаться изменой». У меня внутри аж полыхнуло, но я невинно так сказала: «Да? Прекрасно, обязательно перескажу твою мысль Тане — она ж как раз сейчас в другом городе».
- По профессии я сантехник. На себя работаю. Рекламу даю. Сейчас вот женщина звонит:
— Здравствуйте, унитаз можете заменить?
— Могу.
— Сколько будет стоить?
— Две тысячи.
— А почему так дорого?!
— Нормальная цена. Но поищите, может, кто дешевле сделает.
Женщина с раздражением:
— Да искала я, еще больше просят! Совсем уже обнаглели!
Бросила трубку. © Danelia197zebest / Pikabu
- Обожаю своих родственников. Когда умерла бабушка, позвонила любимая тетушка: «За наследством не приезжай, тут без тебя желающих вагон». Ну, не очень-то и хотелось. Через пару лет звонок: «Мы будем в твоем городе, у тебя можно месяц пожить? Что тебе, жалко, что ли?» Я в ответ: «Не приезжайте, тут без вас желающих вагон». После этого я еще и такой-сякой. © Lester7777 / Pikabu
- Год назад я рассталась с парнем. Расставание было болезненным и неприятным. Сестра всю эту некрасивую историю прекрасно знала и, как мне казалось, была на моей стороне. И вот сейчас она готовится к свадьбе. Случайно услышала ее разговор по телефону. Она рассказывала кому-то, что мой бывший приедет на свадьбу и она этому очень рада. Я была в шоке, потому что понятия не имела, что его пригласили. Я обиделась, а сестра такая: «Ой, да ты просто слишком остро реагируешь». © OrdinaryFederal6523 / Reddit
- Сейчас моей сестре 40, она вышла замуж 11 лет назад. У ее мужа были сын и дочь от прошлого брака. И его родители сразу заявила сестре, что если она родит, то ребенка они не признают. Я тут же начала отговаривать сестру от свадьбы, но как об стенку горох! И теперь у сестры трое детей. Родственники мужа их игнорируют, детям подарки не покупают и все такое. Сестра мне плачется. Сказала ей: «Я же тебя предупреждала, а ты меня не слушала». Так она на меня накинулась: «Ты такая бессердечная, не хочешь меня пожалеть!» Ну вот, теперь еще и я виновата. © KeraTamara / Pikabu
- Работал старшим менеджером в кофейне. Однажды к нам пришел крайне неприятный тип, который на просьбу назвать свое имя стал обзывать бариста. Имя свое так и не назвал. Я встал за прилавок, молча поставил туда его напиток без подписи и стал обслуживать других посетителей. Минут через 15 этот тип взял свой уже едва теплый стаканчик и спросил: «Это мой?» А я ему: «Не знаю, там не написано имя». © Thejustinset / Reddit
- Муж работает вахтами 4/4. Я работаю стандартные 5/2, часто сверхурочно. И муж считает, что четыре дня, пока он дома, я должна скакать вокруг него с опахалом: кормить, обстирывать, собирать взрослого дядю на следующую вахту. Я ничего из этого не делаю, я устаю и не считаю нужным обстирывать взрослого мужика. У меня тоже работа, я тоже приношу мамонта, и мой мамонт, к слову, покрупнее будет. Если его выходные выпадают на субботу-воскресенье, то конфликт обеспечен. Потому что он хочет звать в гости своих родственников, готовить для которых должна я! Я отказываюсь, он злится. В общем, сейчас у мужа выходной, но дома он не появляется. Заявил: «Ты не умеешь создавать условий, чтобы мужчина хотел возвращаться домой». А мне плевать. Приглашу подруг, погудим. С каждым днем все больше благодарю родителей, которые сделали так, что я могу позволить себе фразу: «Пошел вон из моего дома». © Подслушано / Ideer
Жизнь — штука непредсказуемая. Одна девушка по счастливой случайности избежала брака с плохим человеком. И ее невольной помощницей стала мать жениха.
AdMe/Народное творчество/14 историй, от которых знатно пригорает
Поделиться этой статьёй