14 историй про то, что мы можем быть какими угодно разными, но Новый год объединяет всех

Новый год — как много в этих словах! Именно в это время иногда случаются чудеса, а люди, даже незнакомцы, становятся как-то добрее. Только накануне Нового года можно пойти в магазин за продуктами на оливье, а встретить по пути настоящего доброго рыцаря. И даже неприятности вроде застрявшей машины как-то легко решаются. Вот люди со всей сети рассказали, что необычного и крутого происходило с ними в новогодние праздники, а мы вдоволь начитались и собрали для вас эту статью.