14 историй про то, что мы можем быть какими угодно разными, но Новый год объединяет всех
Новый год — как много в этих словах! Именно в это время иногда случаются чудеса, а люди, даже незнакомцы, становятся как-то добрее. Только накануне Нового года можно пойти в магазин за продуктами на оливье, а встретить по пути настоящего доброго рыцаря. И даже неприятности вроде застрявшей машины как-то легко решаются. Вот люди со всей сети рассказали, что необычного и крутого происходило с ними в новогодние праздники, а мы вдоволь начитались и собрали для вас эту статью.
- Тридцатое декабря, вечер. Пробежался по магазину, достал листочек, где жена написала, чего перед НГ надо докупить. А рядом топчется и не отходит какой то мужик. Поворачиваюсь к нему. Мужик: «Слушай, друг, дай посмотреть. Я свой на работе перечитывал, да на столе и забыл». Протягиваю ему бумажку, мужик пробегает список взглядом. Облегченно вздыхает: «Точно, горчицу в зернах и желатин еще надо взять! Спасибо, друг, с наступающим тебя и твою жену!». © Rec17 / Pikabu
- Когда я была маленькой, в нашем подъезде на 4 этаже жила пожилая пара, они были глухонемые и одинокие: ни детей, ни родственников (оба выросли в детдоме). Кот у них только был — полосатый Васька. Однажды, мне тогда было лет 7, под новый год, этот дедушка поднялся к нам на 5 этаж, я открыла ему дверь, а он давай жестами звать меня с собой. Он был очень взволнован. Мы с мамой спустились к ним в квартиру, а там темнота и елка нарядная, в гирляндах, светится и вращается. Очень красивая елка. И бабушка его сидит на диване такая счастливая. Оказалось, он сам смастерил подставку, которая крутила елку, и им просто не с кем было поделиться этим чудом. Вот они и позвали меня. До сих пор такое щемящее чувство от этого. © 100percentdream / Twitter
- Однажды на Новый год я помогала организовать городской праздник. Устала, была сама уже не рада, а потом меня попросили встретить и привезти Деда Мороза. Ну того, что в Устюге живет и каждый год полстраны объезжает. И вот еду я по центру города в пробке, на меня все пальцем показывают и останавливаются, а из окна моей машины всем машет настоящий Дед Мороз! О, это было офигенно! © Подслушано / Ideer
И правильно, котикам подарки тоже нужны
- Иду я вчера из гипермаркета, груженая как мул. Три пакета, еле бреду, но невелика беда: дом близко. Да и радость от добытого уменьшает вес. Тут тормозит меня парнишечка лет восемнадцати: «Женщина, вам помочь?». И так настроение новогоднее, а тут совсем улыбка от уха до уха. Только вот смотрю я на своего рыцаря и на свои пакеты, и понимаю, что Россинант, кажись, не вывезет. Берет мой рыцарь пакетик с консервами-соком-лимонадом, в спине у него что-то громко хрустит, и рыцарь на обледенелом асфальте падает на бок. Я ловлю свой пакет и тоже падаю... Грязь, лед и хохот. Короче, провожали меня, перемазанную, восхищенным взглядом. Рыцарь, вы — прелесть. А что слабенький, так это ничего. Это пройдет. © femme.kira / Pikabu
- Развозили мы тоже как-то Дедов Морозов по гулянкам. В этот раз попался заказчик — человек богатый, он всем детям, которые пришли на праздник, купил подарки: паровозики всякие, конструкторы крутые. И вот мы приехали в этот ресторан чуть раньше, чем нужно. Сидим в машине, ждем, греемся. А Серега, артист, который Дедом Морозом был, ну очень задолбавшийся: у него уже куча корпоративов отгремело, сидит и носом клюет, шапка на бороду сползла. И тут с его стороны стук в окно. Стоит мальчишка лет пяти, из числа гостей. Открывает Серега окно, а этот мальчишка ему протягивает свою игрушку и говорит: «Дедушка Мороз, с Новым годом! У тебя же тоже праздник!».
- 31 декабря. Ехали из Москвы в Питер, дорога сложная, зима, дворники еле-еле справлялись, навигатор подтупливал, кое-как добрались до нужного адреса. Уже вечер, паркуемся и — тыды-ы-ыщ! — задеваем стоящую впереди машину. Думаю: «Ну все, сейчас встрянем на четыре часа. Прощай, Новый год, прощай, скидка по ОСАГО». Сидим, ругаемся. Тут появляется хозяин той машины. Мы к нему, мол, вот тут вмятина у вас, а он: «Да забейте, вмятина и вмятина. С Новым годом!» И уезжает. © Подслушано / Ideer
- Поздравьте меня. У меня наконец-то будет Новый год за последние 14 лет. Да, именно так — проработал 14 лет в организации, где руководству плевать на все праздники, даже на Новый год. Ну как плевать... Сами-то они празднуют. И не забывают предупредить, мол, до 11 января даже не пишите. И мы не пожарные, не милиция, не скорая. Просто крупная частная контора. Да, я сейчас безработный, но у меня есть елка, мандарины, и прямо сейчас в доме звучит Фрэнк Синатра. С наступающим! © HiPaha / Pikabu
- Я Гринч, который украл Новый год трижды. Четыре года назад из-за некачественной петарды скорая повезла в больницу накануне Нового года. Встретили мы его с бригадой в пути. На следующий год сломал ногу, пиная ледяную глыбу, и опять меня везет та же бригада. Им не удалось из-за меня закончить смену вовремя, и Новый год опять вместе в приемке. И вишенка на торте: опять Новый год, заступает бригада на дежурство, и вот он я, с рожающей женой около городской елки. Встречали нас как родных. © Подслушано / Ideer
- Развелся. Новый год на носу, отмечать не собираюсь, соответственно, и всяких украшательств дома даже и не собирался устанавливать. Вяло отвечаю в мессенджерах на поздравления, попиваю что-то под кино. И тут девушка знакомая поздравляет и желает счастья найти под елкой. Знакомы не близко — пару раз пересекались на общих тусовках. Ну, я благодарю и пишу, что елки нет у меня. А она: «Как нет елки?!». И минут через 20 приезжает с маленькой елочкой, мишурой и шариками, и мы украшаем мою холостяцкую халупу. В общем, теперь женаты, счастливы и с детишками. © NovoselovMore / Pikabu
- Долгое время в Новый год я работала — занималась организацией праздников. 31 декабря приезжаю в клуб проверить, готовы ли мои артисты. Парни-танцоры уже в костюмах, время близится к 12 — все нормально, сажусь в машину, чтобы ехать на другую точку. Тороплюсь ужасно, завожу мотор и понимаю, что машина не двигается. Вместо того, чтобы выйти и посмотреть, в чем дело, я просто сильнее давлю на газ, и... передние колеса перепрыгивают через бордюр, а машина повисает на днище. Ни туда, ни сюда. Что делать? Я бегом обратно в клуб, пересказываю ребятам всю ситуацию — а у них до выхода на сцену минут 5 остается. Руководитель им командует: «За мной!», и все 10 человек в нарядных костюмах выбегают на улицу, в −30. Говорят мне: «Садись за руль», а сами поднимают руками мою машину и выталкивают за бордюр. И так же быстро, без единого слова, убегают обратно в клуб. Уже после праздника, конечно, привезла моим спасителям подарки.
- В Новый год в автобусе не работал валидатор, а у меня проездной. Ужасно было совестно ехать бесплатно. На выходе не поленилась, дошла до кабины «пилота» и насыпала ему горсть конфет со словами: «Извините, раз не оплатить, хотя бы так. С Новым годом!». Как же он был счастлив! Улыбка от уха до уха. © Fatcat96spb / Pikabu
- Отмечала Новый год в компании иностранцев. Рассказала им о прекрасной традиции: под бой курантов «съесть» свое желание. Все воодушевились, я проинструктировала, как смогла. В итоге пропустила момент, что бумажку с желанием нужно сжечь, а пепел размешать в игристом. Никогда не забуду их лица, когда они жевали бумагу, запивали, давились, снова запивали. Но успели ведь, зверюги! Надеюсь, загаданное сбылось! © Подслушано / Ideer
- Живет по соседству у нас дедушка Саша. Дедушка не потому, что внуки у него, а по возрасту. Нет у него внуков. Есть сын, но у него нет детей. Мы с Сашей ездим на рыбалку, одалживаем друг у друга инструменты — короче, дружим. В этот Новый год он впервые позвонил в полночь, долго поздравлял, плакал. Грустно ему от того, что на старости лет он один. Внуков у него нет, а так хочется малышню понянчить. Смотрит он на наш детский сад — радуется, а в душе грустит. Сегодня позвонил. Выйди, говорит, дело есть. Думаю: «Блин, небось опять свой дешевый навигатор обновить попросит». Немного обозлился даже, но вышел. А он принес подарки. Никого не забыл: детям, жене и мне... Посторонний по сути человек нашел время, купил, подарил. Как родным. И знаете, дороже этого подарка не было у нас в эти праздники ничего. Хоть дети и завалены конфетами. © siluyanov / Pikabu
Идеальный Новый год у каждого свой. Для кого-то это праздник в кругу семьи, а для кого-то, как для героини вот этой статьи — это возможность наконец побыть наедине с собой.
AdMe/Народное творчество/14 историй про то, что мы можем быть какими угодно разными, но Новый год объединяет всех
Поделиться этой статьёй