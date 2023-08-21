14 историй с непредсказуемым финалом, про которые подмывает сказать: «Вот это поворот!»

В книгах непредвиденный конец, который вообще невозможно было ожидать, дарит кучу эмоций. В реальности неожиданные ситуации тоже порой радуют, если оборачиваются приятным сюрпризом. Но иногда бывают и дурацкие форс-мажоры. Пользователи сети рассказали о разных случаях из жизни, когда что-то пошло не по сценарию.