14 историй с непредсказуемым финалом, про которые подмывает сказать: «Вот это поворот!»
В книгах непредвиденный конец, который вообще невозможно было ожидать, дарит кучу эмоций. В реальности неожиданные ситуации тоже порой радуют, если оборачиваются приятным сюрпризом. Но иногда бывают и дурацкие форс-мажоры. Пользователи сети рассказали о разных случаях из жизни, когда что-то пошло не по сценарию.
- Суббота. Муж в командировке. Лежу на диване, ничего не делаю. Тут звонит свекровь и заявляет: «Через 20 минут буду у тебя». Из еды только вчерашние макароны и магазинные пельмени. Что делать? Решила выдать пельмени за свои. Приезжает свекровь. Пробует «блюдо» и вдруг говорит: «Что за тесто, такое хорошее, и мясо вкусное! Сразу видно, что все домашнее, не то что эта магазинная дрянь». Было стыдно, но не очень. © Подслушано / Ideer
- Купил своей девушке 20 киндеров. Красиво все сложил, хотел ей сделать сюрприз. Но так получилось, что в тот вечер мне срочно нужно было уехать, поэтому киндеры я подарил через неделю, после того, как вернулся из командировки. Когда она открыла коробочку, запищала от счастья и призналась, что вместо шоколадных яиц там обычные куриные. Ведь коробку она нашла давно, а ей хотелось чего-то сладенького. Вот она и таскала постоянно шоколадные яйца, а вместо них заворачивала в фольгу обычные. © Палата № 6 / VK
- Как-то на 2 курсе мы с одногруппниками куда-то направлялись, а мне было максимально неинтересно с ними, но я не знала, как ускользнуть. Придумала просто гениальный план. Мы шли-шли, вдруг я начала обнимать парня, все обернулись на меня, а я, в свою очередь, сказала, что это мой друг и мне уже нужно бежать, ибо мы куда-то там опаздываем. Попрощались, все ушли, а этот парень стоит в недоумении, потому что только что на него с объятиями накинулась незнакомка. Я давай все объяснять, извиняться. Честно, думала, что он сейчас на меня будет кричать, потому что вид у парня был не самым счастливым. Но нет, к счастью, он лишь посмеялся и сказал: «Ну, давай пойдем, куда тебе хочется». Я обалдела тогда и сейчас тоже обалдеваю, потому что я уже заканчиваю магистратуру и с этим случайно проходящим встречаюсь уже четвертый год. Спасибо, одногруппники, что были такими занудными в свое время. © Палата № 6 / VK
- Когда мне исполнилось 14 лет, папа торжественно позвал меня и подарил... Обычный пустой пакет с изображением ромашек, сказав, что запомнил, как несколько лет назад он мне якобы понравился, он его тогда купил и сохранил для меня. © Подслушано / VK
- До свадьбы остаются считанные дни, подготовка идет полным ходом. Беру рубашку, включаю утюг... Моя будущая жена, увидев эту картину, вырывает рубашку из рук и говорит:
— Ты что творишь?
— Погладить хотел.
— Забудь! Ты женатый человек!
Нежно целует в щеку и заканчивает то, что я начал.
Прошло 5 лет, но я так и не забыл тот единственный раз, когда мне погладили рубашку. © Bochka74 / Pikabu
- Моя мама — очень бойкая и правдолюбивая дама. Ехала в троллейбусе в давке. Залезла в карман — телефона нет, а до этого рядом с ней мужик терся непонятный. Мама поймала его, потребовала остановить трамвай. Люди рядом помогали мужика шмонать, искать телефон, а он отнекивался. Взяли у другого пассажира телефон, набрали номер мамы, и... Телефон зазвонил! Прямо в маминой сумке. Покраснела, извинилась, вышла. © Подслушано / Ideer
- Всегда, когда еду домой после учебы, я сажусь в какой-нибудь уголок автобуса, надеваю наушники и еду до своей остановки. Один раз, когда я, как обычно, ехала домой, мне приходит оповещение из приложения для знакомств: «Привет». Редко переписываюсь там с кем-либо, но тут я ответила. Парень ответил: «Ты в жизни такая же красивая, как и на фотографии. Даже лучше. Какая песня играет?» Мне стало жутко не по себе. Пока я сидела с удивленной физиономией, мне пришло новое оповещение: «Подними голову». Посмотрев выше своего экрана, я увидела парня напротив, того самого, который мне написал. Он заулыбался и сел ко мне. После этого мы вышли на одной остановке и прогуляли весь вечер в парке и по аллеям города. © Палата № 6 / VK
- Вчера мне дважды звонил консультант банка. А у меня день не задался, тут еще этот прилипала. Когда увидела в третий раз неизвестный номер, не выдержала. Взяла трубку и сказала: «Иди куда подальше. И не звони мне больше никогда!» Повисло молчание. А потом я услышала голос парня, с которым за день до этого была на свидании. Он оторопел от неожиданности. © Палата № 6 / VK
- У нас в городе сейчас жара невыносимая! Чуть ли не под 40 градусов, на улицах как будто пустыня, людей почти нет. Только я, как дурачок, обязательно выхожу каждый день на прогулку. Вчера вышел к центру, думал зайти в кафе, какого-то охлаждающего лимонада выпить. Как вдруг меня останавливает мужчина и говорит мне: «Молодой человек, а что вы без шапки? Жарко же, еще солнечный удар получите!» Я был удивлен заботой незнакомца ровно до того момента, пока он не достал из сумки три кепки разного цвета, пытаясь мне их продать. © Палата № 6 / VK
- Когда я встречалась со своим бывшим мужем, его мать одолжила у меня майку одного хоккейного клуба. А надо сказать, мы были большими фанатами хоккея, я до сих пор им являюсь. И вот Рождество. Мы собрались с моими родителями и родителями мужа. И, когда ночью отправились спать, на кровати я обнаружила свою футболку. На ней были автографы всех игроков клуба! © Jo Nuttall / Quora
- Я как-то в тренажерном зале заметила, что на меня один мужик постоянно пялится. Каждый раз, как я подходила попить водички из своей бутылки, он прямо-таки шею на меня сворачивал. Ну я, так как девушка несвободная, на такой наглый подкат стала реагировать агрессивно. Как только этот дядька начинал на меня пялиться, я отвечала наглым взглядом, мол: «Чего хотел?» Только после тренировки я поняла причину повышенного внимания к себе. Оказалось, что все это время я с умным видом пила из его бутылки (такой же, как и моя), а моя нетронутая простояла в стороне. © Подслушано / Ideer
- Мой пасынок и невестка пригласили нас с мужем на день рождения их первенца. Мы прибыли, счастливые, с подарком в руках. Вошли в гостиную, поприветствовали других членов семьи и друзей, как вдруг мой взгляд упал на бывшую мужа. Какой это был шок! Я ей совсем не нравилась, и у нас даже была пара конфликтов. Пыталась сообразить, что делать, не стирая с лица улыбки. Наконец, сказала: «Привет, рада видеть». И — о, чудо! — лед тронулся, и я смогла насладиться вечеринкой по случаю дня рождения нашей внучки. © Nancy Campbell / Quora
- Я работала в магазине мороженого, и однажды парень дал мне денег и сказал, чтобы я заплатила за следующего человека. Следующим клиентом был ворчливый старик, который обругал меня и сказал, что он сам может заплатить за себя. © Rango_99 / Reddit
- Пошла однажды на экзамен в универе, почти не подготовившись. Так, учебник часок полистала и забила. Думала, как-нибудь вытяну на тройку, и хватит — в диплом оценка все равно не шла. В итоге перед самым экзаменом выяснилось, что у меня пятерка автоматом, потому что в течение семестра вовремя все задания сдавала и контрольные неплохо писала. Сказать, что я была удивлена, — это ничего не сказать. Как говорится, пронесло!
Мало кто любит, когда события складываются не так, как задумано. Но, согласитесь, в жизни все-таки должно быть место неожиданностям. Хотя бы, когда речь заходит о любви.
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