14 историй с таким лихим поворотом, что американские горки отдыхают

Какой бы рутинной не казалась жизнь, порой в ней возникают совсем непредсказуемые ситуации. Эти истории поведают о том, какими открытиями для всей семьи может обернуться простое школьное задание и почему стоит 10 раз подумать, прежде чем отдавать своего питомца на передержку.