14 историй с таким лихим поворотом, что американские горки отдыхают
Какой бы рутинной не казалась жизнь, порой в ней возникают совсем непредсказуемые ситуации. Эти истории поведают о том, какими открытиями для всей семьи может обернуться простое школьное задание и почему стоит 10 раз подумать, прежде чем отдавать своего питомца на передержку.
- Был у меня кот. Как-то раз, проснувшись утром, заметила его пропажу. Обыскала всю квартиру, обошла дом с улицы. Нет! Ну, думаю, все, сейчас дочь со школы придет, разревется. Делать нечего — пошла нового покупать, чтоб незаметно было. Заходит моя дочурка в дом и кричит радостно на весь дом: «Мам, мы сегодня с Кузей пятерку получили!» Оказывается, этот гад уснул утром в ее портфеле, а она не хотела его будить. И я не знаю, то ли плакать, то ли ржать. Теперь у нас два одинаковых кота. © Подслушано / Ideer
- С племянником в садик пацан ходил, у него были темно-русые волосы. Однажды на прогулке он прыгнул в сугроб. Пока его оттуда вытащили, весь мокрый стал. Затащили в группу, налили теплой воды, ноги сунули. А по воде разводами грязь пошла! Няньки притащили пару ведер воды с кухни и помыли пацана. Оказался яркий блондин. Вечером мамка его ор подняла. Оказывается, если его помыть, то он сразу болеет. Чем — не уточнила. Но наутро дите было живо-здорово и в садике. © МНЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ / VK
- Встречалась с парнем. В какой-то момент решили расстаться. А спустя 5 часов я увидела в соцсетях, что он поменял статус на «помолвлен» и указал имя девушки, которая, как я думала раньше, была просто подругой. А та в свою очередь загрузила фото кольца с подписью: «Наконец-то он сделал предложение, я сказала „да“». © MiloMolly / Reddit
- Ребенок подрос, мы решили продать детскую кроватку. Выставили ее за очень символическую цену. И сразу же звонок: парень слезно просил до вечера придержать кровать. Ну хорошо. Вечером приехал, посмотрел кроватку, разобрал и попросил помочь спустить и погрузить ее в машину. Спускаемся. Внизу стоит автомобиль, а на всех трех рядах сидений, кроме водительского, стоят автолюльки и детские автокресла. Я поинтересовался, сколько же у него детей. Он, колдуя с автокреслами, чтобы кроватку погрузить, ответил с блаженно-вымученной улыбкой: «Было двое. Захотели с женой третьего, а родилась тройня!» © atac7 / Pikabu
- Услышала, как в торговом центре девушка лет 20-22 жестко говорит немолодой маме: «Я хочу, чтобы ты купила платье, меня не волнует вопрос денег». А мама так робко жалуется, что дорого, и предлагает ей джинсы купить. Дочка продолжает давить. Я прохожу в павильон, а сама думаю, как же отвратительно требовать у мамы купить дорогую вещь, тем более в таком возрасте. И тут они заходят в павильон, дочка берет платье, дает матери и та идет в примерочную. Выходит в нем, явно стесняясь. Платье сидит круто. Дочка улыбается, говорит, мол, берем, достает кошелек и оплачивает. Ее мама пыталась протестовать, но дочка заявила строго: «Ты меня все время одевала, пришла моя очередь». © МНЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ / VK
- Знакомая уехала отдыхать за границу и там случайно в отеле познакомилась со своей полной тезкой, которая была на несколько лет младше. Слово за слово, и выяснилось, что это — ее сестра по отцу, который уехал после развода жить в другой город, и там у него родилась другая дочь. Он назвал ее тем же именем, что и старшую, так как это было его любимое женское имя. © Тревожное Пирожное / ADME
- Я старшей дочери каждый день давала яблоко в школу. А потом оказалось, что дочь его не ела и не несла обратно домой сестренкам, а отдавала своей лучшей подружке. Та с удовольствием съедала. И все бы ничего, но у подружки папа держит точку с овощами и фруктами. Ту самую, где мы покупали яблоки. © irinakirova / Pikabu
- Познакомилась с милым парнем. Он сказал, что 7 месяцев назад расстался с девушкой, с которой встречался 4 года. И заявил, что уже готов к новым отношениям. А я ответила, что если через год он еще будет одинок, то посмотрим — вдруг у нас что-то выйдет. Теперь узнаю, что он женат на этой бывшей. © delmiyaa / Twitter
- 3-летняя дочка стала выдумывать разные небылицы про меня и рассказывать папе: то к маме какой-то дядя Саша заходил, то мама с каким-то дядей Димой по телефону болтала. Но апогеем стало то, что она пришедшему с ночной смены папе ляпнула, что какой-то дядя всю ночь с мамой провел. Стали выяснять корни этих басен и оказалось, что это свекровь ребенка надоумила. Благо, муж у меня адекватный. Но больше дочь свекрови не отдаю. © МНЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ / VK
- Я все время кормила своего пса в прихожей, но тут он вдруг начал отказываться от пищи. Я вначале решила, что корм так себе. Потом подумала, что, быть может, мой песик захворал. Заказала корм другой марки, сходила с ним к ветеринару. Все без толку. А потом выяснилось, что мой пес постарел и теперь ему просто хочется, чтобы кто-нибудь сидел рядом с ним, пока он ест. © KayAyDrew / Twitter
- У жены было 3 выкидыша, мы никак не могли завести ребенка. Решили усыновить. А через несколько дней после того, как отправили все документы на усыновление, узнали, что жена беременна, причем двойняшками. Теперь у нас трое детей 11 лет с разницей в возрасте в 7 недель. © RoboNinjaPirate / Reddit
- Однажды мне пришлось вызвать домой сантехника. И вот он работает в ванной, а я занимаюсь домашними делами на кухне. И тут слышу, что сантехник орет — ему нужна моя помощь. Я-то думала, что он фонарик попросит подержать или что-то такое. А оказалось, что он хочет, чтобы я забрала своего кота с его спины. © TacticalCatnip / Reddit
- Как-то в начальной школе нас попросили принести фотографии своих родственников начала XX века. Мой дружбан притащил фото прапрадеда с женой. Одна девочка тоже принесла снимок своего прапрадеда с его женой. Учительница была поражена тем, как похожи мужчины на обеих фотографиях. Она положила фотки рядом, сомнений не оставалось — это один и тот же человек. Оказалось, что этот прапрадед был тайно женат на двух женщинах, а мой друг и одноклассница оказались родственниками. © meditatorBear / Reddit
- Наши знакомые, Сергей и Тамара, удочерили девочку. Им на тот момент было около 40 лет, дети свои не получались, они хотели ребенка, но из детдома брать боялись. В одном доме с ними жила девушка-кореянка, она познакомилась с симпатичным парнем-ромом. Через некоторое время девушка забеременела, а парень тут же исчез. Кореянке ребенок был некстати, но Сергей и Тамара уговорили ее родить и потом отдать им малыша на усыновление. Родилась девочка Наташа, они ее удочерили и поменяли квартиру, чтобы жить подальше от много знающих добрых людей. Наташа выросла статной и глазастой девушкой, вышла замуж. И вот в роддоме-то и случился пердимонокль — сынишка оказался весь в родную бабушку, прямо 100 % кореец. Наташа в непонятках, орет, что ребенка подменили, муж Наташи в шоке, требует объяснений и обещает развестись. Пришлось Томе и Сергею тащить документы об удочерении и убеждать зятя, что их Наташа не изменщица. © Осень — плед — горячий чай / ADME
Как правду не скрывай, рано или поздно она все равно выплывет. А иногда еще и при таких комичных обстоятельствах, как у героев этой статьи.
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