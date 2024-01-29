14 каверзных историй от бедняг, которые ломают голову над тем, правильно ли они поступили

Некоторые ситуации заставляют нас сомневаться в своей правоте, особенно если речь идеть о родных и друзьях. Пользователи Reddit спрашивают в сети, правы они или нет, если не знают, верно ли они поступили, а советчики разбирают их историю и высказывают свое мнение. Присоединяйтесь.