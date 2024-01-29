14 каверзных историй от бедняг, которые ломают голову над тем, правильно ли они поступили
Некоторые ситуации заставляют нас сомневаться в своей правоте, особенно если речь идеть о родных и друзьях. Пользователи Reddit спрашивают в сети, правы они или нет, если не знают, верно ли они поступили, а советчики разбирают их историю и высказывают свое мнение. Присоединяйтесь.
- У моей жены есть подруга. Она любит приезжать к нам без предупреждения, иногда даже среди ночи. Ни она, ни жена не спрашивают меня, хочу ли я, чтобы подруга ночевала у нас. Сейчас она у нас уже несколько дней. Жена сказала, что у нее проблемы и ей некуда идти. Я устал и хочу тишины. У нас туговато с деньгами, а подруга тратит электроэнергию, ест нашу еду, и за все это плачу я. Я попросил жену выпроводить подругу. Жена говорит, что я неправ, ведь это и ее дом тоже, а я отказываю ей в праве иметь друзей. А вы как считаете? © SchoolSpiritsFan / Reddit
- У моей 4-летней дочки была любимая кукла. Однажды к нам приехала родственница с 6-летней дочерью. Девочка захотела поиграть с куклой. Моя дочь сказала «нет». Спустя некоторое время мы нашли ту девочку в ванной: она взяла лак для ногтей и измазала им волосы, лицо и платье куклы. После этого гости спешно ушли. За следующий день я позвонила родственнице и предложила ей купить для моей дочери новую куклу, но она заявила, что не будет тратить деньги из-за «невинной ошибки» своего ребенка. И вообще — ничего бы не произошло, если бы моя дочь поделились игрушкой. Ее муж все же купил новую куклу, и теперь родственница обвиняет меня в том, что из-за этого поссорилась с мужем. Она до сих пор считает, что ничего не должна нам. Кто прав? © DreamUsed210 / Reddit
- Моя подруга пришла ко мне в гости со своим 8-летним сыном. Пока мы болтали, из кухни послышался крик. Мы бросились туда и обнаружили, что мальчик пытался съесть орех макадамии в скорлупе и сломал зуб. Он, видимо, подумал, что это шоколад. Орехи стояли в закрытом контейнере на столе, и я не разрешала брать их, но теперь подруга требует, чтобы я оплатила половину счета от стоматолога. Я что, правда должна заплатить? © macafail / Reddit
- Когда я познакомилась с моим нынешним мужем, он уже 6 лет был в разводе, а его взрослая дочь жила отдельно. Когда я вышла замуж, то переехала к мужу и стала сдавать свою квартиру. В прошлом году у дочери мужа начались финансовые проблемы. Я сказала ей, что она сможет жить в моей квартире бесплатно, чтобы накопить на свое жилье, но нужно подождать, пока съедут арендаторы. А пока она со своим мужем и детьми переехала к нам. И это ад! В доме бардак, она и ее дети повсюду оставляют грязную посуду и одежду. Я просила ее так не делать, но она заявила, что я живу в доме ее отца и не имею права указывать ей. Тогда я сама уехала в свою квартиру и не собираюсь возвращаться, пока они не съедут. И свою квартиру ей отдавать больше не собираюсь. Муж и его дочь злятся на меня. Я права, что уехала, или нет? © Public_Pair5540 / Reddit
- Моей дочери 27 лет и у нее 6 детей от 3 разных отцов. Сейчас она снова беременна. Последние полтора года она со своим женихом и детьми жила у нас с мужем абсолютно бесплатно, мы даже помогали им с оплатой кое-каких счетов, чтобы они смогли накопить на свое жилье, но они этого не делали. Я мирилась с теснотой и громкими звуками, потому что люблю внуков. Я не жаловалась и заботилась о них. Но мы не ожидали, что они задержатся так надолго, хотелось сделать перепланировку, пожить для себя. В конце концов мы попросили их съехать, дав 2 месяца. Дочь рыдает и говорит, что я выкидываю ее на улицу, а ведь она беременна. Я что, не права? © Miserable-Day-8244 / Reddit
- Моя подруга — единственная из нашей компании, кто замужем. Обычно я раз в пару месяцев устраиваю ужины для этой компании, но муж этой подруги невероятно много ест. Я должна готовить в два раза больше, иначе у меня просто кончается вся еда! В этот раз я сказала, что будет девичник. Эта подруга позвонила мне и спросила, почему. Я сказала все как есть. Подруга очень разозлилась, рассказывает обо мне гадости, и теперь вся вечеринка под вопросом. Я поступила неправильно? © Background_Egg107 / Reddit
- В прошлом году я купил себе потрясающее кашемировое пальто с большой скидкой. А недавно не смог найти его в шкафу. Оказалось, что моя невеста без спроса одолжила его своему брату, чтобы он мог сходить на свадьбу. Брат его там потерял. Я потребовал компенсацию, и он отдал мне сумму, которую я за него заплатил. Но сейчас это пальто стоит в 7 раз дороже! Я хочу, чтобы он купил такое же пальто, но невеста и ее брат считают, что я зациклился — подумаешь, пальто. А их родители утверждают, что я хочу нажиться на их сыне. Я ошибаюсь в своих требованиях? © outhRatio7410 / Reddit
- У нас с мужем две 6-летние дочки-близняшки. У моих девочек разные интересы и стиль одежды, отличить их нетрудно. Но младшая сестра моего мужа даже не пытается этого сделать. Когда она приезжает в гости, она никогда не называет их по имени, а просто говорит «близнецы». На праздники девочки сделали ей подарки, и я услышала, как она рассказывает своему парню по телефону: «Первая близняшка подарила мне бумажного журавлика, а вторая близняшка нарисовала цветы». Я попросила ее называть их по имени, но она заявила, что когда они вырастут и станут личностями, то люди будут отличать их, а пока они просто «еще одна пара девочек». А я раздуваю ссору из-за пустяков. В ответ я запретила ей появляться в мое доме. Права ли я? © FitStarAnise / Reddit
- У моей собаки родились щенки, и я пообещала моему 10-летнему племеннику подарить одного из них, когда он подрастет. На прошлой неделе он пришел ко мне в гости и захотел взглянуть на щенков. Вдруг слышу лай, захожу, а он засунул щенка в пакет и заявил, что заберет его прямо сейчас! Я сказала «нет», потому что щенку еще нужно материнское молоко. Тогда мальчик устроил истерику. Тогда я сказала сестре, что передумала отдавать ее сыну щенка, так как он ведет себя безответственно. Сестра считает, что я обманула их. Я даже получила видеосообщение, где племенник рыдает и обзывает меня. Я что, плохо поступила? © Key_Barracuda_5919 / Reddit
- Я копалась на полках в комиссионном магазине и нашла под перевернутой корзиной симпатичную мраморную статуэтку. Подхожу кассе, и тут какая-то женщина кладет на эту статуэтку руку и заявляет: «Я первая нашла ее и спрятала, так как хотела купить, отдайте!» Я отвечаю, что не знала об этом и сама собираюсь купить ее. Муж женщины снисходительно говорит: «Да ладно, отдай ты ей, ну зачем она тебе?» И оба смеются, будто не принимают меня всерьез. Покупаю, расплачиваюсь, а они все еще стоят рядом. А потом идут за мной на улицу, и женщина вопит: «Как вам не стыдно, я подобную вещь несколько месяцев искала! Невероятно! Никакого уважения!» Я что, должна была отдать ей статуэтку? © sunny543 / Reddit
- У меня есть сумочка Chanel, которую мне подарили родители, когда я окончила последний курс. Это самая дорогая вещь, которая у меня есть и я ее очень ценю. Мой брат недавно женился, и его невеста перед свадьбой попросила меня одолжить ей сумочку, чтобы она дополнила ее свадебный образ. Я вежливо отказала. Она назвала меня эгоисткой и сказала, что мне плевать на семью. Она ведет себя так, будто я испортила ей свадьбу. Брат и родители на ее стороне. Они правы? © DaydreamDIVA / Reddit
- Мы с подругой часто ходили куда-нибудь вместе. Я из состоятельной семьи, поэтому почти всегда платила за нее в кафе и ресторанах. Сначала я была не против, но потом мне это надоело. И тогда она начала отпускать язвительные замечания вроде: «Какой смысл иметь столько денег, если ты не собираешься тратить их на друзей?» или «Ты такая жадная! Ты же знаешь, у меня не так много денег, как у тебя». Рестораны она выбирала модные и дорогие, а как только приходило время платить, она говорила: «О, ты же заплатишь, да?» или «Извини, я не взяла с собой кошелек». Как-то раз я ппредложила ей самой заплатить половину, а она сказала: «У меня не хватает денег». Я разозлилась и сказала как отрезала — не буду за нее платить. Сначала она засмеялась: «Ты шутишь, да?» В результате мы так поссорились, что нас выгнали из ресторана. И она еще требовала, чтобы я заплатила за ее такси! Друзья думают, что я могла бы быть пощедрее, а вы как считаете? © throwaway12342565 / Reddit
- У нас с мужем годовалый ребенок, и мы ждем еще одного. Муж работает с 9 до 17, а после этого берет подработки. Он репетитор и берет себе все больше и больше учеников, иногда заканчивая работать только в 11 вечера, хотя денег нам хватает. Раньше он хоть в воскресенье был с нами, а теперь и этот день занят. Мне стало казаться, что ему плевать на семью. Но когда я сказала ему об этом, он страшно обиделся и ответил, что старается ради нас. А мне кажется, что он делает это ради себя. Мы поссорились. Кто прав? © Virgo514 / Reddit
- Я врач, а моя невеста учительница. Родители у нас небогатые, поэтому мы будем оплачивать свадьбу сами. Я предложил устроить скромное торжество и сэкономить деньги на первоначальный взнос на жилье. Большая часть расходов на мне, так как я больше зарабатываю. Но ее мама в шоке от того, насколько наша свадьба «не на уровне» и отпускает едкие замечания, мол, и отель для свадьбы мог бы быть пошикарнее, и бриллиант в помолвочном кольце слишком маленький. Моя невеста пыталась ей возражать, но та отрезала: «Тебе нужно научиться постоять за себя». Я вышел из себя и заявил будущей свекрови, что если ее все это не устраивает, она может вообще не приходить. Я слишком резко отреагировал? © No-Debt6328 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/14 каверзных историй от бедняг, которые ломают голову над тем, правильно ли они поступили
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