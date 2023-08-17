14 комиксов о том, что лето — это, конечно, здорово, но и у него есть свои недостатки
Да, лето — это потрясающее время. Ночи короткие, воздух упоительный, кругом цветы и солнце. Можно сколько захочется гулять на свежем воздухе, а в жару наслаждаться ледяным лимонадом. В общем, не зря говорят, что лето — это маленькая жизнь. Правда, и у нее есть свои крошечные минусы. И вот, например, какие.
Летом начинаются битвы в транспорте из-за открытого окна. А на работе — еще и из-за кондиционера
Все вокруг так и норовят рассказать про свой отпуск
Нужно постоянно наносить солнцезащитный крем, иначе появится неприглядный загар
Появляются комары и мошки
Невозможно просто остановится и перестать поедать черешню или арбузы килограммами
В сильную жару порой трудно уснуть
Работать летом особенно не хочется
Можно без труда определить тех, кто не любит пользоваться дезодорантом
Из-за открытого окна слышно все, что происходит во дворе. Особенно подростков, у которых каникулы, и они не торопятся домой
В жару прическа и макияж портятся в считанные минуты
В открытой обуви ступни постоянно пачкаются
А еще летом отключают горячую воду. Обычно в самое неудачное время
Кажется, что все вокруг к концу лета пытаются раздать овощи со своего огорода
Погода летом особенно непредсказуема, и легко может разрушить все планы
Да, жара летом может запросто испортить планы, прическу, макияж и настроение. Но есть несколько советов, которые помогут даже в самую знойную погоду выглядеть и чувствовать себя на миллион.
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