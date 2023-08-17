14 комиксов о том, что лето — это, конечно, здорово, но и у него есть свои недостатки

Да, лето — это потрясающее время. Ночи короткие, воздух упоительный, кругом цветы и солнце. Можно сколько захочется гулять на свежем воздухе, а в жару наслаждаться ледяным лимонадом. В общем, не зря говорят, что лето — это маленькая жизнь. Правда, и у нее есть свои крошечные минусы. И вот, например, какие.

Летом начинаются битвы в транспорте из-за открытого окна. А на работе — еще и из-за кондиционера

Все вокруг так и норовят рассказать про свой отпуск

Нужно постоянно наносить солнцезащитный крем, иначе появится неприглядный загар

Появляются комары и мошки

Невозможно просто остановится и перестать поедать черешню или арбузы килограммами

В сильную жару порой трудно уснуть

Работать летом особенно не хочется

Можно без труда определить тех, кто не любит пользоваться дезодорантом

Из-за открытого окна слышно все, что происходит во дворе. Особенно подростков, у которых каникулы, и они не торопятся домой

В жару прическа и макияж портятся в считанные минуты

В открытой обуви ступни постоянно пачкаются

А еще летом отключают горячую воду. Обычно в самое неудачное время

Кажется, что все вокруг к концу лета пытаются раздать овощи со своего огорода

Погода летом особенно непредсказуема, и легко может разрушить все планы