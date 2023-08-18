14 комиксов о том, почему людям старшего поколения мы порой кажемся бессовестными лентяями

Один клик мышки — и обед доставлен к вам домой. Один звонок — и команда клинеров спешит, чтобы провести у вас генеральную уборку. Если не хочется ехать на работу на общественном транспорте, можно вызвать такси или поехать на самокате. Или вообще перевестись на удаленку и работать из дома. В общем, что и говорить, технологии изменили наш мир, многое стало доступнее, проще. И мы с удовольствием пользуемся всеми этими благами цивилизации и порой выглядим из-за этого изнеженными лодырями в глазах старшего поколения.

Если есть желание и возможность не готовить все для праздника самим, а заказать из проверенного кафе, то почему бы так и не сделать, правда?

Идти в магазины и тащить гору продуктов на себе теперь совсем не обязательно. Доставить продукты из любимого магазина вам могут за 15 минут!

Поездки на такси перестали считаться роскошью и стали обычным делом

Клининговый сервис просто находка для тех, кто не любит убирать и тратить на это свое время

Как, впрочем, и умная техника

Несмотря на обилие бытовой техники, быть мамой не стало проще. И нет ничего зазорного в том, чтобы попросить о помощи

Как нет ничего плохого и в том, чтобы покупать животным интерактивные игрушки, которые не требуют участия хозяина

Что и говорить, татуаж здорово сокращает время на утренние сборы. Достаточно умыться, причесаться, улыбнуться — и ты готова

Теперь совсем не обязательно выходить из дома, чтобы попасть на работу

Люди все чаще понимают, что некоторые вещи лучше доверять ремонтировать профессионалам

Теперь совсем не обязательно часами стоять у плиты, если на это нет ни сил, ни желания, ни времени. Можно просто приготовить полуфабрикаты

Да, помимо велосипедов, появилось много средств передвижения. И на них хочется кататься не только детям

Назначение дачи постепенно переосмысляется. Из места бесконечной работы она превращается в место отдыха

Теперь не обязательно ходить в лес, если хочется полакомиться грибами или ягодами. В магазинах их пруд пруди!