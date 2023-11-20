14 комментариев от людей, которые, кажется, всю жизнь только и делают, что острят
Для любого пользователя самый простой способ поднять настроение в интернете — это почитать комментарии в сети. Мы искренне восхищаемся теми, кто парой остроумных фраз способен рассмешить всех. Сегодня вас ждет подборка ехидных реплик от людей, которые за словом в карман не лезут.
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