AdMe
AdMe

14 комментариев от людей, которые, кажется, всю жизнь только и делают, что острят

Народное творчество
6721

Для любого пользователя самый простой способ поднять настроение в интернете — это почитать комментарии в сети. Мы искренне восхищаемся теми, кто парой остроумных фраз способен рассмешить всех. Сегодня вас ждет подборка ехидных реплик от людей, которые за словом в карман не лезут.

1.

Для создания этого материала были использованы источники: Vargo / Pikabu, kotprostokotanet / Pikabu

2.

Для создания этого материала были использованы источники: keisi_keisi / Twitter, Annypooh3 / Twitter

3.

Для создания этого материала были использованы источники: SntRed***6 / Pikabu, Leda179 / Pikabu

4.

Для создания этого материала были использованы источники: ИраЛира / ADME, tama / ADME

5.

Для создания этого материала были использованы источники: radish18 / Pikabu, PomidorniyBochok / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы источники: 6alisa6alias6 / Pikabu, GranTurismo / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы источники: shmi / Pikabu, Kisyatina / Pikabu

8.

Для создания этого материала были использованы источники: vakilec / Pikabu, fish.hleb / Pikabu

9.

Для создания этого материала были использованы источники: G.Elena / Pikabu, user6058038 / Pikabu

10.

Для создания этого материала были использованы источники: Gost22 / Pikabu, RainNP / Pikabu

11.

Для создания этого материала был использован источник: Fideli0 / Pikabu

12.

Для создания этого материала был использован источник: Подслушано / Ideer, Unknown author / Pikabu

13.

Для создания этого материала был использован источник: dimazzey / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы источники: Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK, Артем Яковлев / VK

Эти комментаторы тоже мастерски отреагировали на чужие провалы. Наши родные и близкие любят прокачивают чувство юмора в СМС и мессенджерах, как, например, этот папа, который отправляет фото с вредной едой, или мама, у которой своя интерпретация смайликов.

1
6721
AdMe/Народное творчество/14 комментариев от людей, которые, кажется, всю жизнь только и делают, что острят
Поделиться этой статьёй