14 комментаторов, которые переполошили интернет своим остроумием

Практически каждый человек может похвастаться каким-то навыком, который выделяет его среди остальных. Для одних гордостью является умение вышивать, для других — вокальные данные, но есть люди, умеющие филигранно писать комментарии в сети. У них это получается настолько емко, колко и с юмором, что было бы непростительно оставить их без внимания.