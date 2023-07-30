14 комментаторов, которые переполошили интернет своим остроумием
Практически каждый человек может похвастаться каким-то навыком, который выделяет его среди остальных. Для одних гордостью является умение вышивать, для других — вокальные данные, но есть люди, умеющие филигранно писать комментарии в сети. У них это получается настолько емко, колко и с юмором, что было бы непростительно оставить их без внимания.
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Еще больше комментаторов, которые плюнули на все и дали волю своему ехидству, можно посмотреть в этой статье.
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Можно только по-доброму позавидовать коллегам таких комментаторов, ведь благодаря их отменному юмору даже самый скучный рабочий день превратится в уморительный досуг.
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