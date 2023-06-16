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14 комментаторов, которые порвали сеть своими комичными репликами, как Тузик грелку

Народное творчество
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Мы не устаем смеяться над шуточками мастеров отпускать остроумные реплики в интернете. А уж такие люди никогда не переведутся, благо поводов для смеха в сети хоть отбавляй: тут и бесшумные фантики, чтобы дети не услышали, как взрослые едят конфеты, и коварные производители туалетной бумаги, и ресницы от слова «лес». Вот вам свежая подборка от сетевых остроумцев.

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Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Fideli0 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: dimazzey / Pikabu

Комментарии в сети — лучший способ моментального повышения настроения. Мы им пользуемся вовсю, и вы присоединяйтесь!

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AdMe/Народное творчество/14 комментаторов, которые порвали сеть своими комичными репликами, как Тузик грелку
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