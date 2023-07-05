14 людей, которые влипли в целое приключение буквально на ровном месте
Просыпаясь по утрам, мы, как правило, прогоняем в голове обычный сценарий, по которому должен пройти наш день. Но у жизни нередко припасены сюрпризы. Вот и получается, что из-за обычной связки бананов в магазине неожиданно разворачивается целая баталия, а случайное знакомство приводит к скорой свадьбе.
- Я тут слышал, как документы теряют и деньги. Как выпавшие из заднего кармана брюк телефоны смывает в туалет. Это все банально, хоть и печально. А я сегодня высморкался на улице, и у меня вышибло обе контактные линзы из глаз. За 3 тысячи. Последние. Зрение — −9.5. Если вы сегодня вдруг заметили на улице странного чувака, который шел мелкими шажками и переменно то щурил, то пучил глаза — это был я. © DomMilDom / Pikabu
- Моя младшая сестра выходила замуж уже 5 раз, без шуток. Каждый раз она хотела свадьбу, просто роспись ее не устраивала. На свадьбе мне вручили микрофон и сказали произнести тост. Я перед этим подготовился и нашел тот же текст, который говорил 4 раза до этого. Вот только не учел один момент — жених уже не Влад, а Денис, но ясно это стало лишь тогда, когда я уже произнес. Сестра потом еще пыталась дуться и обижаться, но я пообещал, что на следующей свадьбе такого не будет, и она успокоилась. © Палата № 6 / VK
- Шла с подругой. Увязались два парня. Я для красоты всегда ношу на безымянном пальце правой руки кольцо. Резко поворачиваясь, выдаю: «Соня, 20 лет. Замужем». Показываю кольцо. Подруга, уловив суть: «Настя, 20 лет. Была подружкой невесты на свадьбе, поймала букет. Желающие есть?» Итог: сейчас я готовлюсь стать женой одного из тех парней, а за другого Настя на этой неделе вышла замуж. Смелые попались. © Подслушано / Ideer
- Иду на работу, дорога на спуск, до перекрестка метров 5. Меня обгоняет скейт, на котором пацан лет 7-8 едет, стоя на коленках. Слева по главной едет грузовик, но из-за кустов пацана не видно. Понимаю, что сейчас произойдет, бросаю сумку с контейнером с едой и бегом кидаюсь за ребенком. За секунду до аварии хватаю пацана на руки и ногой успел скейт в сторону сбить. Пацан начинает с перепугу орать, тут подбегает его мамаша и орет на меня, что я прицепился к ребенку... © Подслушано / Ideer
- Ехал в междугороднем автобусе, заснул. Просыпаюсь, а ко мне подсела девушка. Не буду описывать ее красоту, но все особи мужского пола свернули шеи, глядя на нее. Я от такого счастья оторопел. Думал, как с ней познакомиться, как завести беседу. И тут она собирается скоро выходить. Не помню, что я плел, все выпрашивал ее телефон. Она чиркнула быстро на бумажке, сунула мне в кулак и выскочила из автобуса. Я был на седьмом небе от счастья. Я получил заветный приз! Разворачиваю записку, а там: «Я занята». © Подслушано / VK
- На прошлой неделе написал одноклассник, с которым не виделись и не общались уже 100 лет. Наш диалог начался с его слов: «Привет, Даша. Во-первых, прости, что постоянно шутил и смеялся над тобой в школе. Во-вторых, скажи, пожалуйста, ты еще работаешь адвокатом?» Честно, я сначала удивилась, но сразу же поняла, что он круто влип, если прибежал ко мне извиняться за школьные приколы. Адвокатом я его стала, дело, оказывается, действительно не из легких, но мне до сих пор смешно. © Палата № 6 / VK
- Обожаю наблюдать эффект мгновенной кармы! Стою на переходе, жду зеленый свет. И навстречу идет он — альфистей альфача нет на этом свете, доминатор во плоти, и с чувством собственного превосходства харкает в сторону толпы. Но тут игривый уральский бриз подхватывает слюну и с силой запускает обратно прямо в лицо. Как же я хохотал! Надеюсь, на одного невоспитанного верблюда на улицах стало меньше. © Подслушано / Ideer
- Задержался на работе, поэтому вернулся домой поздно вечером. Открываю дверь, внутри темно, света нет, захожу в гостиную, а там только фонарик горит. В кресле сидит кот, играет гангстерская музыка, а потом выходит моя девушка, которая не заметила меня. Она становится на колени перед котом и говорит ему: «Прости меня, Джо, это в сделку не входило, но у меня не было выбора...». Короче, ей стало скучно без света и она начала играть с котом. А игры у них весьма специфические. © Палата № 6 / VK
- В период бурной молодости очнулся в квартире у симпатичной дамы. Пока спутница готовила завтрак, предложил сходить в аптеку за таблетками от головы и за минералкой в магазин. Вернувшись с покупками во двор я осознал: ни номера квартиры, ни номера подъезда, ни телефона ее у меня нет. Так и поехал домой и больше ее не видел. © ***.psy / Pikabu
- Многие же знают тему, что незнакомцу, не боясь, можно рассказать все что угодно? Ездила я в командировку, поселили меня с приятной девушкой. Вечера были длинные, слово за слово, мы с ней делились секретами, я рассказала о наболевшем, о различных проблемах в моей жизни, поддержали друг друга. Когда пришел момент отъезда, мы решили найти друг друга в социальной сети. Пара-па-па-пам... Она подруга моего заклятого врага. © Подслушано / VK
- На одном из праздников муж подруги начал заваливать меня комплиментами. Восторгался, что я выгляжу намного моложе своих лет. Стройная, красивая, ни морщинки, ни сединки. А вот его жена, моя подруга-ровесница, распустилась, тетка-теткой! Я улыбнулась и сказала, что хорошо выгляжу, потому что трачу на это кучу денег. Питаюсь качественными продуктами, много сплю, хожу к косметологам, да у меня одни витамины и биодобавки стоят несколько десятков тысяч, про косметику вообще молчу. А у его жены нет такой возможности, потому что когда она купила профессиональный шампунь, он закатил ей скандал. Тьфу, комплиментщик. © Подслушано / Ideer
- Вчера в магазине была очень смешная ситуация. Стояла, выбирала фрукты домой. Взяла связку бананов и меня по рукам тут же ударила какая-то женщина лет 50. Сказала, что она их первая увидела и мне надо вернуть. Я от неожиданности засмеялась, передо мной целый ящик одинаковых бананов. А ей именно эти нужны? У незнакомки явно день не задался, так решила сорваться на мне. Сказала, что знает таких, все мы любим урвать чужое, вырвала из рук бананы и ушла. © Палата № 6 / VK
- Однажды я решила сходить на маникюр к новому мастеру. После завершения процедуры девушка попросила разрешения сделать пару фото моих свежеокрашенных ногтей. Я разрешила, мне ж не жалко. А она достала откуда-то бритвенный станок и попыталась сбрить мне волосы на пальцах. Мол, чтобы фото лучше получилось. +1 комплекс в копилку, спасибо тебе, добрая девушка. © Kevinuq48 / Pikabu
- Работала в фирме, где владелец завел любовницу из числа менеджеров. Все все понимали, но молчали при его жене. Однажды он прислал ей фото, на котором в зеркале засветилась эта его блондинка. Жена пришла на работу искать любовницу, я побежала искать владельца. Тот предложил сделку: притворяюсь его любовницей (блондинка тоже) — он меня увольняет и выплачивает разово сумму, равную зарплате за полгода. Лишь бы иметь возможность оставить при себе реальную любовницу. Согласилась, а он позже помог с работой. © Подслушано / Ideer
Во время прочтения историй порой довольно просто догадаться, чем же все закончится. Но порой люди сталкиваются с такими лихо закрученными событиями в своей жизни, что даже именитые голливудские сценаристы с удовольствием записали бы такой непредсказуемый сюжет.
AdMe/Народное творчество/14 людей, которые влипли в целое приключение буквально на ровном месте
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