14 людей, которые влипли в целое приключение буквально на ровном месте

Просыпаясь по утрам, мы, как правило, прогоняем в голове обычный сценарий, по которому должен пройти наш день. Но у жизни нередко припасены сюрпризы. Вот и получается, что из-за обычной связки бананов в магазине неожиданно разворачивается целая баталия, а случайное знакомство приводит к скорой свадьбе.

Во время прочтения историй порой довольно просто догадаться, чем же все закончится. Но порой люди сталкиваются с такими лихо закрученными событиями в своей жизни, что даже именитые голливудские сценаристы с удовольствием записали бы такой непредсказуемый сюжет.