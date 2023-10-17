14 людей сказанули такое — как говорится, наберите воздуха в грудь

Не обязательно включать комедию или идти на стендап-концерт, чтобы услышать нечто невероятно смешное. Тех, кто дарит такие мгновения, полно вокруг нас. Родственники, коллеги, дети, да просто случайные прохожие — вот настоящий источник хорошего настроения. Порылись в поисках историй о людях, которые способны рассмешить одной фразой.