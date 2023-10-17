14 людей сказанули такое — как говорится, наберите воздуха в грудь
Не обязательно включать комедию или идти на стендап-концерт, чтобы услышать нечто невероятно смешное. Тех, кто дарит такие мгновения, полно вокруг нас. Родственники, коллеги, дети, да просто случайные прохожие — вот настоящий источник хорошего настроения. Порылись в поисках историй о людях, которые способны рассмешить одной фразой.
- Дело было в универе. Преподавательница жутко опаздывала. Прошло минут 30. Мы намылились сбежать, но на полпути встретили нашу Людмилу Ивановну. Она естественно начала возмущаться. И вдруг выдала такое, что мы прибалдели. Преподаватель, внимание, филологии отмочила: «Ну и куда вы? Семинар начался (с ударением на второй слог), а вы все вниз поперли!»
- Коллега в отделе любила похвастаться своими обновками. Вот однажды стала хвалиться серьгами, несколько раз сделала акцент на том, что они с бриллиантами. За соседним столом сидел еще один наш коллега. Он не выдержал и сказал: «А я был уверен, что это простые стекляшки».
- Решила я купить б/у пылесос. Нашла, но с припиской «плохо сосет», а мне больших мощностей и не надо. Договорилась по телефону, в этот же день пошли с парнем забирать. Парень включил пылесос — вообще не работает. Ну ок, разобрал, убрал тонну мусора. Включил пылесос — стал отлично работать. Отдаю деньги, а девушка давай истерить: «Он же отлично работает, вы что думали, я так его и отдам за ту же цену?», — и просит в три раза больше. © Подслушано / Ideer
- В метро наблюдала удивительную сцену. Напротив меня сидели парень, мальчик лет шести и девушка. Парень не мог насмотреться на девушку, понравилась она ему, видимо. Смотрел на нее станции три. Потом мальчик, который сидел рядом с ним, как басом заорет: «Да что же за мужики-то такие?! Ну что, так сложно познакомиться, что ли? Взял, спросил что нужно, пригласил, погулял с ней». Подходит к девушке и спрашивает ее имя и номер телефона. Она на бумажке все написала. Пацан передает листок парню. Парень в шоке, вагон по полу катается. © Палата № 6 / VK
- Это была обычная прогулка в парке с моими друзьями. Я надела на себя платье и колготы, чтобы выглядеть стильно и было удобно. Но, к сожалению, уже через несколько минут после того, как мы начали гулять, я почувствовала, что порвала колготы. Друзья заметили мое неловкое положение и смеялись надо мной, но это было действительно смешно. Один из моих компаньонов решил предложить свою помощь. Он сказал: «А почему бы просто не оторвать кусочек моих штанов, чтобы перевязать твои колготы? Стильно будет!» Мне показалось это милым и даже немного геройским, но я все же отказалась. © Палата № 6 / VK
- Услышала однажды, как какой-то мужчина перебил даму. И она съязвила: «Ох, простите! Не перебила ли середина моего предложения начало вашего?» © itbitme334 / Reddit
- Очередь в «Диснейленде». За нами мама кричит на детей. Вдруг к ней подходит незнакомец и говорит громким, чрезмерно драматичным голосом: «Никакого крика в самом счастливом месте на Земле». Было неловко, но женщина, как ни странно, перестала кричать. © crabbypage / Reddit
- Однажды зашел в кафе и направился в туалет. Тут в помещение ворвался маленький ребенок со своим другом и крикнул: «Я не мою руки, я плохооой мальчик!» © He_Was_Just_A_Ham / Reddit
- Мой сын, за зиму привыкнув к штанам и весной перейдя на шорты, сказал мне: «Пап, мне нужны рукава для ног». © Fernilol / Reddit
- Стою как-то в очереди в кассе в супермаркете. Передо мной пожилой мужчина. Пробил уже все товары. И тут кассирша спрашивает: «Чипсы по акции брать будете?» Мужчина бросил на нее гневный взгляд и с возмущением сказал: «Эта ваша гадость мне и даром не сдалась».
- Уехала жена на 2 недели. Мы с сыном остались дома одни. Прошло всего 3 дня, но жена просит по телефону: «Сделайте так, чтобы я не скучала по вам!» Дома как раз бардак. Мы, не думая, сбрасываем фото заваленной посудой кухни, на что она отвечает: «Я бы все отдала, чтобы сейчас убрать нашу кухоньку!» Сын в ответ на полном серьезе орет: «Мам, тогда приезжай, у меня как раз нет чистой ложки поесть хлопья!» «Это провал», — подумал я и набрался сил включить посудомойку. © Подслушано / Ideer
- Живу на съемной квартире, в данный момент большие проблемы с деньгами. Парень, который ухаживает за мной, клятвенно обещал, что поможет оплатить мне жилье, во все горло кричал, что он мужик и не бросит девушку в беде. В день X, когда я тактично уточнила, что там с помощью, человек отвечает: «У меня денег нет, но знаю, как тебе помочь. Я заложу твой телефон в ломбард, и ты все оплатишь». И чтобы я делала без твоей значимой помощи и гениальной идеи? © Подслушано / Ideer
- Год работал помощником учителя. У меня сложная фамилия, поэтому я предложил детям называть меня мистер А, если они не могли ее выговорить. Но некоторые дети все равно пытались произнести свою интерпретацию моей фамилии. Один ребенок сказал: «Мистер А, я буду называть вас мистер Авокадо. Потому что не могу вспомнить вашу фамилию и не люблю авокадо». © scottydoeskno / Reddit
- Пришли с дочкой в поликлинику. Пока ждали своей очереди, она гоняла по коридору со сверстниками. Кричали, баловались. Напротив сидела бабулька — божий одуванчик — и удивленно смотрела, как дети безобразничают. Вдруг пожилой ангел выдал: «Дети, а ну сюда. Возьмите по конфете, а взамен заткнитесь», — и протянула пакетик леденцов малышне. © Палата № 6 / VK
Люди — вообще удивительный источник смешных ситуаций и историй. Даже учителя, которые кажутся такими серьезными, порой могут развеселить.
AdMe/Народное творчество/14 людей сказанули такое — как говорится, наберите воздуха в грудь
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