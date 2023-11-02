14 твитов от людей, чье чувство юмора острее мексиканской кухни
Есть люди, которые парой фраз могут так точно описать жизненную ситуацию или свое настроение, что диву даешься. Поездка в транспорте, приготовление еды, уборка в квартире — все для них повод поделиться с другими пользователями мыслями, полными самоиронии.
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В этой статье еще больше твитов от тех, кто обожает пофилософствовать на разные темы, например, почему стиральная машинка не открывается сразу после стирки. А эти детские перлы, кажется, вобрали в себя всю мудрость мира. Переписка таксистов и их пассажиров тоже достойна публикации в соцсетях, и теперь мы знаем, что может предложить водитель клиенту, если у него ломается машина.
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