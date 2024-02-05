14 мужей, с которыми что ни день, то приключение

Эх, и везет же тем, чьи вторые половинки регулярно выдумывают что-нибудь этакое... С такими людьми точно не соскучишься: они то мечту детства исполнят, то во сне что-нибудь ляпнут, а то и просто ненароком прочитают мысли своих любимых. Девушки со всей сети взяли да рассказали, как удивляют их мужья, и от некоторых рассказов просто широченная улыбка на лице появляется.