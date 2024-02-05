14 мужей, с которыми что ни день, то приключение
Эх, и везет же тем, чьи вторые половинки регулярно выдумывают что-нибудь этакое... С такими людьми точно не соскучишься: они то мечту детства исполнят, то во сне что-нибудь ляпнут, а то и просто ненароком прочитают мысли своих любимых. Девушки со всей сети взяли да рассказали, как удивляют их мужья, и от некоторых рассказов просто широченная улыбка на лице появляется.
- Это случилось в новогодние праздники пару лет тому назад. В тот год не стало бабушки, мы вообще не хотели праздновать, не было сил даже украсить дом. А надо сказать, что я обычно обожаю всю эту праздничную суету: рано ставлю елку, повсюду мишура и гирлянды, собаку наряжаю в свитер, рождественская музыка и все такое. А вот муж наоборот. Он не придает особого значения праздникам и не понимает, почему я так люблю все украшать, просто дает мне полную свободу действий. Так вот, ночью возвращаюсь домой с работы (я органист в церкви, играла на рождественской службе), а муж открывает дверь в шапке Санты. Вхожу, а он украсил гостиную, пока меня не было. Он поставил елку, зажег фонари, нарядил собаку в свитер, по телевизору включил видео с камином, а под елкой положил подарки. Я прямо там и разрыдалась. © BadJujuju1879 / Reddit
- Мы с мужем ездили в путешествие, когда еще не были женаты. Утром в отеле он проснулся и пошел в душ, пока я спала — я люблю поспать, но он ранняя пташка. Слышу, как включается душ, но вместо того, чтобы спать, собираюсь и тихонько выхожу из комнаты. Побежала я за кофе для нас обоих, чтобы сделать сюрприз, когда муж выйдет из душа. И вот возвращаюсь я к отелю со стаканчиком кофе в каждой руке и вижу, как он идет с другой стороны улицы. Тоже с кофе. Мы оба пытались сделать друг другу сюрприз. Он включил душ, чтобы я спокойно спала, пока он «моется», и когда я думала, что он закрыл дверь ванной, на самом деле он вышел из комнаты. Получилась прямо какая-то сцена из дурацкого ромкома. © noshakira / Reddit
- Муж увидел, что у меня закончились почти все уходовые средства, сфоткал все тюбики, искал их по магазинам и принес. Просто молча. Либо он меня так любит, либо он просто посмотрел на мое лицо и такой: «Нет, ну с этим надо что-то делать» © n****canon / Twitter
- Попросила мужа помочь со сменой постельного белья. И вот сидит он, подушки переодевает в свежие наволочки, а потом ни с того ни с сего как вскочит: «Да что это за ерунда?! Почему я должен заниматься этой фигней? Для меня это слишком мелко!». И прежде чем я успела упрекнуть его и назидательно сообщить, что работа по дому — не фигня, и мне очень бы хотелось, чтоб он мне помогал, супруг со словами: «Вот подвиг, достойный героя!» хватает одеяло и в одиночку упаковывает в пододеяльник. © Unknown author / Pikabu
- В тот вечер, когда он попросил меня стать его женой, я была поражена его кулинарными способностями: он без труда приготовил мне вкуснейшую карбонару. Спустя пару недель я нашла в его телефоне кучу фоток с этой карбонарой — вплоть до той даты, когда он позвал меня на то самое свидание. Оказалось, он вообще не умеет готовить, и долго тренировался, чтобы удивить меня. А его друзья потом рассказали мне, что они неделями ели эту его карбонару, чтобы помочь моему любимому подготовиться. © kiirogurl / Reddit
- В детстве очень любила Барби, а главной моей мечтой была Барби Рапунцель. Родители прекрасно знали, что я с ума схожу от нее, но стоила она в те времена 5000. Да, сумма большая для каприза ребенка, но деньги были — в третьем классе мне подарили телефон, который стоил столько же. Зачем мне телефон, когда я хотела эту куклу?
Рассказала как-то супругу про этот случай. И месяц назад он подарил мне именно эту куклу. Ездил за ней в другой город под видом командировки, отдал кучу денег — кукла находилась у коллекционера, не вскрывалась ни разу. Я даже из коробки ее не вытаскивала. Перед сном залипаю, держа в руках эту коробку и до сих пор не верю, что моя мечта исполнилась. © Подслушано / Ideer
- Вечер пятницы, до конца рабочего дня полчаса, скоро домой. Готовить неохота, думаю, закажу пиццу. Когда уже вышла с работы, решила мужу написать (он раньше меня приходит), чтобы не удивлялся курьеру. Муж: «А чего мне ему удивляться? Я знаю, что он приедет». Я ему: «В смысле? Как ты узнал?» Говорит, мол, так я пиццу заказал, готовить неохота. По итогу один и тот же курьер из одной и той же доставки привез нам две абсолютно одинаковые пиццы. Да еще и с двумя одинаковыми добавками. © Maria1924 / Pikabu
- Мой муж периодически разговаривает во сне. Обычно, когда я у него что-то спрашиваю утром, начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Вопросы в форме «Котик, ты меня любишь?» получили ответы: «Да, люблю». Поэтому в следующий раз был такой диалог:
— Саш, ты кого любишь?
— Пластик.
— Какой пластик?
— Экструдированный пенополистирол.
М-да, затяжной ремонт до добра не доводит... © LadyTraveler / Pikabu
- У нас с мужем разные настройки душа. Ему нравится напор посильнее, а я предпочитаю более нежное распыление. На днях пошла в душ и осознала, что мне ни разу не приходилось переключать его на свои настройки после мужа. Получается, каждый раз, когда он принимает душ, он всегда переключает его обратно на мои любимые настройки. А я никогда не делала для него ничего подобного... © RoxyFurious / Reddit
- Когда мы с мужем только начали встречаться, мы гуляли перед ужином и как-то проходили мимо обувного магазина. А я искала определенные ботинки (бордовые, замшевые), и идеальная пара как раз стояла на витрине, но магазин был уже закрыт. Примерно через неделю прихожу домой, а там меня ждут эти ботинки. Будущий муж сфотографировал размер другой пары моих туфель, чтобы показать продавщице и правильно подобрать размер. © scannalach / Reddit
- Мы оба простудились. Муж остался дома, но мне пришлось сходить на несколько деловых встреч во второй половине дня. Пока меня не было, он сходил в магазин и приготовил ужин. Возвращаюсь домой — еда на плите, все горячее и вкусное, но мне ничего из этого не хотелось. Когда я болею, мне охота только сырного супа с брокколи. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, муж говорит: «Милая, я знаю, как ты себя чувствуешь, когда болеешь, поэтому я не только приготовил ужин, но и купил тебе твой сырный суп с брокколи, потому что знал, что ничего другого ты не захочешь». © DaisyRage7 / Reddit
- Муж не переносит жару, зато очень любит, когда прохладно. На работе им подарили по пледу. Мне подумалось, что это не самый подходящий для него подарок. А он дома завернул меня в этот плед, пооткрывал все окна (на улице −22) и завалился спать. Что ж, видимо, подарок для него и правда полезен... © PivBear / Pikabu
- У нас на семью две гитары. До этого года я думала, что они у нас «для антуражу», поскольку ни я, ни муж играть не умеем. И вот после почти 10 лет брака одним прекрасным вечером он мне заявляет: «Хочешь, я тебе на гитаре сыграю?». Я ему: «А ты умеешь?» Да, говорит, потренировался вечерок. И давай мне играть. Так и живем. © magnolia79 / Pikabu
- Я всегда проводила новогодние праздники дома, даже когда переехала. У нас на столе была довольно специфическая еда — не типичные праздничные блюда, а традиционные именно для нашей семьи.
С мужем мы поженились в июне, а в сентябре не стало моих бабушки и дедушки. Эта потеря сильно выбила меня из колеи, а к рождеству стало особенно тоскливо, потому что я поняла, что нашим семейным традициям пришел конец. Но мой муж... Он нашел местного мясника, который продавал именно то мясо, которое готовили мы, и приготовил его так, как готовила бабушка. Он привез блюдо домой к моим родителям в канун рождества, чтобы наша традиция продолжалась. И с тех пор он делает это каждый год. © blake41185 / Reddit
Но прежде чем отыскать такого любящего чудака и связать с ним жизнь, девушкам явно пришлось сходить на парочку нелепых свиданий с кем-то другим. Вот прямо как героиням этой статьи.
AdMe/Народное творчество/14 мужей, с которыми что ни день, то приключение
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