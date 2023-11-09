14 несносных боссов, вокруг которых все трещит от напряжения

Отношения между начальниками и подчиненными порой эмоционально очень заряжены. А причиной для вспышки гнева может стать что угодно: чье-то откровенное самодурство, банальное недопонимание или даже снеговик, слепленный коллективом на досуге. Мы собрали истории пользователей сети об их непростых взаимоотношениях с руководством.

Кстати, как и начальница в последней истории, окружающие в целом частенько считают правильным лезть к женщинам с непрошенным мнением и советами. И некоторым из них это уже настолько осточертело, что они решили открыто высказать свой протест, а мы собрали эти истории в следующей статье.